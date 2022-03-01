11 продуктов, которые мы считали вредными, а в них оказалась одна польза

Многие из нас часто слышат о том, что привычные и любимые продукты на самом деле вредны и нужно от них отказаться. Но ведь иногда руки так и тянутся заправить салат майонезом, щедро полить жареную картошку кетчупом и намазать хлеб толстым слоем сливочного масла. И вовсе не хочется переживать о том, что эта вкусная еда может нанести ущерб здоровью.

В AdMe.ru тоже любят вкусно поесть. И у нас есть для вас хорошая новость: мы узнали, что отдельные продукты, которые принято считать вредными, на самом деле очень полезны.

Сливочное масло помогает худеть

Как это ни парадоксально, но в умеренных количествах сливочное масло может помочь людям, желающим похудеть. В его состав входят соединения, снижающие вероятность ожирения. Его можно включать в низкоуглеводный рацион для поступления в организм жиров, без которых почти невозможна нормальная жизнедеятельность. Кроме того, сливочное масло — источник витаминов А, D и Е. Каротин (витамин А) поддерживает зрение, витамин D помогает нашей костной системе оставаться крепкой, а витамин E заботится о красоте и здоровье кожи.

Кетчуп замедляет старение

Состав качественного кетчупа — это прежде всего помидоры, которые богаты очень ценным для нашего здоровья веществом — ликопином. Это мощный антиоксидант, который замедляет старение, положительно влияет на артериальное давление, сердце и кости. Еще кетчуп может похвастать высоким содержанием витамина А, который очень важен для зрения.

Кофе снижает уровень холестерина

Чашечка ароматного кофе способна не только взбодрить утром, но и насытить наш организм антиоксидантами. Эти чудесные вещества активно борются со старением клеток, защищают их от окисления, снижают уровень холестерина и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Любителям ароматного напитка следует учитывать, что кофеин является психоактивным веществом и возбуждает нервную систему. Поэтому злоупотреблять кофе все же не стоит. Рекомендуемая специалистами доза — не более 4 чашек в день.

Майонез облегчает работу легких

Главная причина споров вокруг вредности майонеза — это его высокая жирность. Из-за этого соус нередко называют «врагом красивой фигуры» и рекомендуют исключить из рациона. Но у этих обвинений не так уж много оснований. В состав майонеза входят важные микроэлементы, которые несут большую пользу для организма. В соусе содержится витамины Е и К. Они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают кровообращение. А еще майонез способствует очищению легких от углекислого газа и облегчает их работу.

Сахар активирует центр удовольствия в мозге

Основной причиной неприязни к этому подсластителю считают его негативное влияние на вес из-за высокой калорийности. Но именно эта черта и является его важным преимуществом. Даже в небольших количествах сахар становится ощутимым источником энергии для нашего организма. Кроме того, он способен мгновенно улучшить наше настроение, активировав центр удовольствия в мозге. Чтобы сахар приносил пользу, а не вредил, достаточно сократить его употребление до умеренных доз. Его максимальное количество в дневном рационе должно составлять не более 10 % от суточной калорийности — приблизительно 12 с половиной чайных ложек.

Картофель — источник клетчатки

Из-за высокого содержания крахмала и углеводов картофель стараются избегать люди, сидящие на диете. Но они, скорее всего, не знают, что в запеченном виде эти корнеплоды содержат калий и магний — вещества, помогающие снизить высокое кровяное давление и уменьшить риск инсульта. Картофель богат клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости и регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Резистентный крахмал, содержащийся в нем, положительно влияет на работу кишечника и помогает в борьбе с запорами. Количество этого полезного крахмала увеличивается в картофельных блюдах, которые были приготовлены за день до употребления и провели ночь в холодильнике.

Сухие завтраки богаты витаминами

Дети обожают сладкие хлопья на завтрак, да и, чего греха таить, многие взрослые тоже не прочь полакомиться утром такой вкуснятиной. Но так уж сложилось, что сухие завтраки принято считать вредными из-за количества сахара и способа обработки зерна. Конечно, хлопья можно заменить и овсянкой, но отчего-то любителей ее есть во много раз меньше. На радость мальчишкам и девчонкам, а также их родителям специалисты оправдали поедание сухих хлопьев на завтрак. Этот продукт обогащают железом и витаминами группы В, которых часто недостает в нашем рационе. А если залить хлопья натуральным йогуртом или молоком, то питательная ценность такого завтрака только увеличится.

Острые блюда разгоняют метаболизм

Остроту еде придают специи, самая распространенная из которых — перец чили. Он содержит капсаицин, который открывает носовые пазухи и полезен при простудных заболеваниях. Еще «перчинку» блюдам могут добавить горчица, корица, кориандр и некоторые другие приправы. Исследования показали, что острая пища положительно влияет на работу головного мозга и нервную систему, помогает при депрессии и мигрени. Люди, желающие похудеть, тоже могут добавлять в свой рацион острые блюда, ведь те активно способствуют разгону метаболизма. Следует учитывать, что такая еда не рекомендуется людям, у которых имеются заболевания желудка и кишечника. Если органы ЖКТ в полном порядке, то можно не отказывать себе в удовольствии побаловаться остреньким.

Яичные желтки полезны беременным

Бытует мнение, что яичный желток содержит много холестерина и его лучше не употреблять в пищу. Вместо этого стоит отдавать предпочтение белку. Но специалисты убедительно просят не избавляться от желтка и вводить его в свой дневной рацион. Яичный желток богат витаминами A, B12, D, E, K и жирными омега-3-кислотами. А еще в нем содержится холин, который рекомендован беременным и кормящим женщинам. Он является важным веществом, способствующим здоровому развитию головного мозга малыша.

Бананы неопасны для худеющих

Многие уверены, что банан — не самый полезный фрукт, из-за внушительного количества углеводов и сахара. Его исключают из диетического питания, тем самым лишая себя удовольствия побаловаться ароматной мякотью. Тем временем диетологи объяснили, что сахар, содержащийся в банане, безопасен для организма, так как усваивается по-другому, нежели сахар из фабричных кондитерских изделий. Благодаря природной сладости, банан можно использовать в качестве натурального подсластителя для каш и выпечки. Приятным бонусом к этому фрукту идет богатое содержание калия, клетчатки и витаминов.

Воск на овощах и фруктах спасает их от гнили

Зачастую покупатели стремятся выбрать матовые помидоры, а не глянцевые. Но на самом деле стоит брать блестящие томаты, потому что они покрыты особым воском, который защищает плоды от плесени, грибковых бактерий, гнили и придает им красивое сияние. Многие уверены, что такое покрытие состоит из вредных химикатов, и потому отказываются от покупки обработанных овощей и фруктов. Но в действительности это пищевой воск, который полностью безопасен для употребления. Состав для вощения может быть синтетическим или натуральным. Часто его производят из пчелиного или карнаубского воска, а потом тонким слоем распыляют на фрукты и овощи.