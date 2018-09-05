11 продуктов, цена которых переходит все мыслимые пределы. Да и попробовать хочется далеко не все

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Представления о дороговизне и вкусовых качествах у каждого свои. Поэтому шеф-повара и производители различных продуктов, наверное, никогда не перестанут удивлять гурманов, создавая все более экзотические и недоступные по стоимости многим блюда. Но есть такие деликатесы, ценник которых может шокировать даже бывалых.

В новой подборке AdMe.ru — 11 продуктов, за которые придется выложить очень кругленькую сумму.

1. Мороженое со съедобным золотом

Мороженое The Black Diamond — это настоящее произведение искусства, над которым на протяжении 5 недель трудился шеф-повар ресторана Scoopy Cafe! Это нежнейший мадагаскарский ванильный пломбир, пропитанный иранским шафраном, редкие черные трюфели из Италии. Венчают это все хлопья и пудра из съедобного 23-каратного золота. Цена удовольствия — более $ 800.

2. Голубой тунец

Самый дорогой голубой тунец в истории весил 222 кг, и покупатель выложил за него $ 1,76 млн. В итоге один небольшой кусочек стоит около $ 20. Рыба очень популярна в японской кухне и находится на грани исчезновения.

3. Приправа из корня женьшеня

До недавнего времени самой дорогой приправой в мире считался шафран. Теперь возглавляет список корень дикого женьшеня. За 1 г корня этого растения, достигшего возраста 100 лет, ценители готовы выложить $ 4 000! В мире существует 5 разновидностей этого корнеплода в возрасте от 20 лет. Корень дикого женьшеня редко встречается в природе и занесен в Международную Красную книгу.

4. Устрицы из Coffin Bay, Австралия

В Австралии водятся огромные королевские устрицы, вырастающие до 20 см. Ценители рассказывают о нежном, слегка маслянистом вкусе редкой устрицы, которым она обладает в свежем виде. А стоимость даже небольшой порции приготовленных моллюсков составляет около $ 100.

5. Кофе Black Ivory

В настоящее время самый дорогой сорт кофе — это таиландский Black Ivory, или «Черная слоновая кость». На кофейных плантациях собирают обыкновенную арабику и скармливают зерна... слонам. Говорят, что желудочная кислота животного разъедает белок в зернах и убирает всю горечь. Обычный слон перерабатывает зерна за 15–30 часов, а для того чтобы получить 1 кг кофе, животное должно съесть около 33 кг сырых зерен арабики, смешанных с остальными продуктами его ежедневного рациона. Переваренные зерна затем кропотливо выбираются из экскрементов, промываются и сушатся, чтобы потом стать дорогущим кофе стоимостью от $ 1 100 за 1 кг. А вы решились бы побаловаться таким напитком?

6. Люксовое оливковое масло Lambda

Это масло первого отжима класса премиум производится исключительно из греческих оливок сорта Koroneiki, собранных не более 10 часов назад. Производитель применяет технологию холодного отжима и получает масло превосходного качества с исключительно низкой кислотностью (всего 0,19°, в то время как стандарт составляет от 0,1° до 0,8°). Масло разливается в емкости по 500 мл и больше похоже на парфюм. Стоит оно больше 5 тыс. руб. за бутылочку, а несколько лет назад Книга рекордов Гиннесса включила масло в рождественскую корзину самых дорогих продуктов.

7. Бальзамический уксус из винограда Trebbiano

Такой бальзамический уксус делают из редкого вида винограда Треббьяно (Trebbiano). Его сначала отваривают и оставляют на 10–25 лет для слива воды. Редкость и стоимость ягод для этого уксуса диктуют и стоимость конечного продукта — более $ 170 за 150 мл.

8. Сыр Pule

Самый дорогой сыр в мире под названием Пуле (Pule) стоит более $ 1 100 за 1 кг. Для его производства необходимо 25 л свежего молока ослиц балканской породы. Поскольку в день животное дает в среднем 200 мл молока, стоимость сырья составляет около € 40 за литр.

9. Шоколадный трюфель

Датский шеф-повар Фриц Книпшильдт разработал рецепт трюфеля еще в 1999 году, именно он принес мастеру признание в качестве шоколатье, а это лакомство готовят теперь в лучших ресторанах по всему миру. Конфета изготавливается вручную из трюфельного масла (черные трюфели по $ 250 за штуку специально привозят из Франции) и французского шоколада Valhrona Ganache (70 % какао). Готовые шоколадные трюфели обсыпаны какао-порошком.

10. Зеленый чай Matcha

Матча — традиционный японский порошковый чай. Его делают из чайных листьев, которые собирают только раз в году и за несколько недель до сбора закрывают от солнца для накопления полезных веществ. Это потрясающий антиоксидант, который добавляют еще и в различные десерты и соусы. Любители могут заплатить более $ 180 за 1 кг чая Matcha Green.

11. Хамон

Самый дорогой сорт хамона Jamón de Bellota 100 % Ibérico, для получения которого поросят, разгуливающих на горных пастбищах, откармливают только желудями и свежими травами. Стоимость деликатеса — от $ 700.

Возможно, нашим читателям посчастливилось попробовать что-то из вышеперечисленного или какие-то другие дорогущие деликатесы. Поделитесь своими вкусовыми впечатлениями.