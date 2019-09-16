11 продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете, но мы продолжаем это делать

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Мы привыкли отовариваться в супермаркете: это удобно и быстро, тем более что каждый продукт можно подержать и повертеть в руках. Однако иногда этого бывает недостаточно, чтобы оценить его качество. Не все продовольственные товары, попадающие на магазинные прилавки, одинаково полезны, и некоторые из них все-таки лучше покупать на рынке.

AdMe.ru считает, что нужно очень тщательно подходить к выбору еды. Сегодня разберемся, какие продукты в супермаркетах лучше обходить стороной.

1. Зеленый салат в упаковке

Казалось бы, чем может быть опасен тщательно упакованный салат? На самом деле еще на стадии обработки зелени из почвы на нее попадают бактерии, которые могут спровоцировать заболевания кишечника. А из-за особенностей хранения (к примеру, на полке морозильной камеры) листья могут попросту пожухнуть и сгнить. Чтобы перестраховаться, лучше покупать зеленый салат на рынке, где он хранится на деревянных прилавках и хорошо проветривается.

2. Молотые специи

В молотый душистый перец, зиру и куркуму могут затесаться вредные консерванты. Кроме того, некоторые молотые специи разбавляют более дешевыми добавками: кассия вместо корицы, сафлор (бархатцы) вместо шафрана. Поэтому в данном случае также лучше отдать предпочтение рынкам, где на развес можно приобрести любые пряности.

3. Хлеб

Магазинный хлеб пекут из муки, которую отбелили с помощью специальных веществ, например перекиси бензоила, используемой для имитации взрывов в кинопроизводстве. Такая мука имеет долгий срок хранения, в ней быстро заводятся насекомые. Употребление подобного продукта может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Популярные в последнее время домашние пекарни — более подходящее место для покупки хлеба.

4. Орехи

Так как срок годности у данных продуктов достаточно большой, велика вероятность, что хранящиеся в супермаркете орехи, мягко говоря, несвежие. А в процессе «старения» в них образуется ядовитый фермент, который может навредить организму. Особенно опасны в этом смысле грецкие орехи.

5. Готовые салаты

В их составе запросто может оказаться протухший майонез или другие негодные к употреблению ингредиенты. А все потому, что даже самый профессиональный консультант не сможет точно сказать, как долго салаты «ждали» вас в магазине.

6. Крупы и макароны на развес

В пластмассовых контейнерах с крупами и макаронными изделиями может завестись пищевая моль. Кроме того, далеко не во всех супермаркетах можно увидеть дату изготовления этих продуктов. Гораздо безопаснее во всех смыслах макароны и крупы в заводской упаковке.

7. Курица гриль

Часто ее готовят из нераспроданного мяса, которое отмачивают в маринаде в течение нескольких дней. К тому же подобные продукты не всегда быстро раскупаются из-за высокой конкуренции, которую создают сети быстрого питания. Так что велика вероятность того, что вам достанется залежалый товар.

8. Замороженные овощи

Зачастую в упаковках с ними больше льда, чем непосредственно овощей. А из-за шоковой заморозки теряется часть водорастворимых витаминов, например группы В и С. К тому же гораздо дешевле будет купить летом на рынке свежие овощи и заморозить впрок.

9. Тертый сыр

Нередко случается так, что часть сыра не соответствует той марке, которая указана на упаковке. Также в некоторые разновидности сыров, например пармезан, добавляют целлюлозу, чтобы избежать образования комков. Напрашивается очевидное решение: лучше натереть сыр вручную, чем решиться попробовать неоднозначную добавку.

10. Пророщенные зерна

Очень часто технология проращивания просто-напросто не соблюдается. В итоге зерна кишат опасными бактериями, которые могут спровоцировать развитие кишечных инфекций. Такие товары лучше приобретать в специализированных магазинах органической направленности.

11. Конфеты на развес

Даже от приобретения такого привычного продукта, как конфеты в магазине «у дома», лучше отказаться. Дело в том, что у конфет небольшой срок годности, что затрудняет своевременную реализацию, поэтому даты на ценниках развесных конфет часто перебивают, продлевая потенциальное время продажи. Сладкую продукцию на развес имеет смысл покупать перед новогодними праздниками, когда ее буквально сметают с прилавков. В остальное время конфеты лучше приобретать в заводских упаковках, но лучше обратиться напрямую в кондитерские магазины.