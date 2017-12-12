11 простых правил поведения за столом, которые люди нарушают чаще всего

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Даже самые простые посиделки с близкими — это еще и церемония, у которой есть свои правила. Законам этикета нужно следовать хотя бы потому, что они помогают сделать так, чтобы всем за столом было комфортно и уютно. AdMe.ru собрал для вас самые распространенные ошибки в поведении за столом. Спойлер: самое главное — последнее.

1. Залипаем в соцсетях

Телефон на столе — признак дурного тона, к тому ж это негигиенично. Лучше всего поставить телефон на виброрежим и убрать в карман. Стоит помнить, что для воспитанного человека все заочные собеседники второстепенны. Если в разгар обеда вдруг позвонит тот, кому нельзя не ответить, стоит извиниться, выйти из-за стола и максимально быстро решить все срочные вопросы.

2. Начинаем есть первыми

Даже если все выглядит чертовски аппетитно, а вы голодны так, будто не ели 7 дней, не начинайте есть в одиночку (нельзя даже тот кусочек нарезки, который глядит прямо на вас). В ресторане ждем, пока всем принесут заказы и сидящая за столом женщина начнет есть, в гостях — когда к еде приступят хозяева дома.

3. Молча накладываем себе салат

Если вы удачно сидите напротив общего блюда, сначала нужно предложить его другим гостям и только потом положить себе. А если фирменный оливье хозяйки стоит перед соседом, значит, он сегодня на «раздаче»: нужно просто вежливо попросить его о помощи. Важный нюанс: за столом все передают правой рукой.

4. Использованные приборы кладем на стол

Ложки, вилки и ножи, которыми хоть раз воспользовались, должны лежать в тарелке и не пачкать праздничную скатерть. Там же они должны оказываться во время беседы. (Да-да, размахивать грязной ложкой перед носом собеседника — моветон.)

5. Кусаем хлеб

Чтобы и съесть еще этих мягких французских булок, и остаться знатоком этикета, нужно учесть всего 2 момента. Первый: не стоит отрезать хлеб с помощью ножа. Второй: не надо вгрызаться зубами в большой кусок булки (лучше пальцами отламывать маленькие кусочки по мере надобности).

6. Мучаем чайный пакетик

Правильнее всего вытащить пакетик ложечкой (не трогая руками веревку), слегка отжать о край чашки и положить в верхнюю левую часть чайного блюдца. Туда же отправляем обертку от чая, упаковку от сахара и т. п.

7. Намазываем масло из общей тарелки

Считается вежливым сначала положить немного масла на свою тарелку и уже потом намазывать его на хлеб. Так крошки хлеба не попадут в общую тарелку.

8. Передаем соль, только когда попросят

Посолил сам — предложи соседу по столу. За столом могут оказаться стесняшки, которые лучше съедят несоленое, чем обратятся к кому-то с просьбой. Важно: солонку всегда отдаем вместе с перечницей на одной подставке. При этом правильнее не давать ее в руки, а поставить на стол рядом с соседом.

9. Смотрим на бокал, когда чокаемся

Опускать или отводить глаза после тоста считается невежливым. «Черный пояс» — встретиться взглядом с человеком, с которым вы соединяете бокалы (и не облить всю скатерть). Если тост в вашу честь, стоит дождаться, когда все опустошат бокалы, и только потом выпить свой напиток.

10. Приводим себя в порядок на людях

«Поправляться» на публике (даже если никто не смотрит) — табу. Расческу, зубочистку и палец, которым хочется почесать ушко, — все берем с собой в уборную.

11. Даем понять, кто здесь знаток этикета

Самый худший промах светского гуру — рассказывать всем вокруг о правилах этикета и тыкать в промахи. Это перечеркнет все старания за столом. Даже если сосед уже заправил салфетку за воротничок, выложил на стол все свои гаджеты (или даже ноги), громко чавкает с открытым ртом и тычет в вас вилкой, мы в вас верим: вы справитесь. Терпения вам, и вот на всякий случай техника буддистских монахов, чтобы успокоиться за пару вдохов.