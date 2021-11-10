11 ошибок в приготовлении блюд, которые мы повторяем раз за разом много лет

Мы все время от времени заглядываем на кухню, чтобы приготовить себе поесть. И если вы не профессиональный повар или же не увлечены готовкой как хобби, то, скорее всего, делаете все так, как привыкли. Порой повторяя раз за разом одни и те же ошибки.

У нас в AdMe.ru тоже не у всех складываются идеальные отношения с кулинарией. Поэтому мы продолжаем выяснять, какие промахи ведут к провалам.

Варим булгур

Модную крупу из переработанной пшеницы уже обработали кипятком — это один из этапов ее производства. Именно поэтому не стоит варить булгур, а необходимо залить кипящей водой и оставить запариваться под крышкой около получаса. Так даже проще, и в итоге у вас получится не каша, а идеальный, крупинка к крупинке, гарнир или основа для салатов.

Не замачиваем картофель перед жаркой

Чтобы жареная картошка не превращалась в невнятную липкую массу, ее надо подготовить к приготовлению. Хорошо известный трюк — замочить клубни на несколько часов. Но он отнимает время. Чтобы убрать лишний крахмал, достаточно хорошо промыть нарезанный картофель под струей холодной воды и не забыть обсушить бумажным кухонным полотенцем — влага также мешает образованию корочки. Еще один важный совет: солить картошку стоит в самом конце, ведь соль вытягивает влагу на поверхность.

Не подсушиваем картофель для пюре

Чтобы картофельное пюре не было водянистым, нужно слить с отваренных клубней воду и поставить кастрюлю на огонь еще на несколько минут, чтобы подсушить картошку. Когда вся оставшаяся влага выпарится, можно приступать к приготовлению. Отличное воздушное пюре прекрасно получится и без молока — достаточно хорошо размять картофель и положить в него большой кусок мягкого сливочного масла. Если же кто-то любит более жидкое пюре, важно не забыть прогреть молоко перед добавлением к картошке, чтобы блюдо не стало серым и клейким.

Варим овощи для супа-пюре

Чтобы суп-пюре получился вкусным, перед его приготовлением лучше запечь овощи или слегка обжарить их по отдельности на растительном масле. Если сразу сварить их, блюдо будет менее насыщенным и ароматным. В суп-пюре из обжаренных или запеченных овощей даже необязательно добавлять бульон, достаточно будет обычной воды.

Неправильно отмеряем муку

Те, кто много печет, знают, волшебную формулу: «взбить, насыпать, смахнуть», относящуюся к процессу измерения количества муки. Если вы не пользуетесь весами, а измеряете стаканами и чашками, не стоит просто зачерпывать и высыпать муку в миску, если не хотите получить более тяжелую и плотную выпечку. Мука в пакете слеживается и теряет воздух. Ее необходимо взбить вилкой, затем ложкой переложить в измерительную емкость — насыпать — и после этого тыльной частью ножа смахнуть излишки.

Торопимся с начинкой в шарлотке

Даже в приготовлении такой простой выпечки, как шарлотка, есть свои секреты. Если вы хотите воздушный пирог, сначала налейте немного теста, а затем положите яблоки. Если поступить наоборот, начинка не распределится равномерно, все фрукты будут на дне.

Обжариваем лук без соли

Не все любят запах жарящегося лука. Чтобы избежать его, а также быстрее приготовить продукт, солить его стоит сразу же, как только выложите на сковороду. Таким образом лук получится и более румяным.

Добавляем к пасте неподходящий соус

Итальянцы не зря придумали такое множество видов пасты. Каждый идеально подходит к определенному способу приготовления. Так, к примеру, ротини, похожие на спиральки, используют для салатов. А вот рагу алла болоньезе подают даже не со спагетти, а с длинной яичной лапшой тальятелле.

Жарим на оливковом масле

Оливковое масло первого отжима кажется идеальным продуктом, ароматным и полезным. Вот только оно вовсе не подходит для жарки, так как при нагревании дымится и ухудшает вкус еды.

Жарим бекон без муки

Слегка припылите полоски бекона мукой во время жарки, и у вас получатся золотистые и хрустящие ломтики, которые к тому же на сковороде не будут брызгать жиром.

Измельчаем фарш на сковороде лопаточкой

Чтобы не стоять над сковородой с лопаткой, измельчая жарящийся фарш, следует взять картофелемялку и несколько раз прижать ею мясо. Так кусочки получатся меньше и равными по размеру, в результате начинка или соус будет однородной консистенции.