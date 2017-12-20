11 мифов о диетах и здоровом питании, которым мы до сих пор верим и еще удивляемся, почему не худеем

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Быть обладателем красивой фигуры и вести здоровый образ жизни в наше время стремится большое количество людей. Но не все могут получить грамотную информацию из первых рук, как делать это правильно и не вредить своему организму. Мы в AdMe.ru всегда поддерживаем стремление к совершенству и поэтому решили развеять мифы, которые мешают нам добиться хороших результатов.

11. Все продукты делятся на полезные и вредные

Среди продуктов питания, которые прошли контроль и попали на полки магазинов, нет вредных, некоторые из них просто полезнее других. Самое важное — сформировать здоровые привычки питания, ведь вред может заключаться только в злоупотреблении теми или иными продуктами. Например, нет ничего страшного, если вы позволите себе 2-3 кусочка копченой колбасы на обед, но съесть полпалки будет уже излишне.

10. Обязательно включите «суперфуды» в свой рацион

Ягоды годжи, сок нони, спирулина, семена чиа, асаи — у многих людей слишком завышенные ожидания от этих «чудо-продуктов», якобы способных решить многие проблемы со здоровьем. Но само слово «суперфуды» не является научным термином, и нет никаких доказательств их сверхполезности по сравнению с обычными продуктами. Эти продукты полезны, но для любого человека гораздо полезнее овощи, фрукты и ягоды, которые растут в климатическом поясе его проживания. Однако люди чаще склонны верить в большую эффективность именно экзотических продуктов. И все-таки не стоит забывать, что употребление слишком большого количества одного вида пищи мешает нам получать необходимые питательные вещества.

9. ГМ-продукты опасны для здоровья

Если ГМ-продукты проходят качественный контроль на этапе создания — они неопасны. Влияние таких продуктов на здоровье человека и природу изучается уже более двух десятков лет, и, согласно исследованиям, они не несут никакой опасности, как и обычные продукты.

8. Безглютеновая выпечка полезнее для организма

В последние несколько лет люди, которые придерживаются здорового образа жизни, выбирают безглютеновую выпечку. Но результаты исследования подтверждают, что такая продукция ничуть не полезнее обычной выпечки, а по содержанию белка даже уступает ей. Те, кто действительно нуждается в такой еде, — это люди с серьезной аллергией на глютен, а их меньшинство. Заверения компаний, что продукты без глютена необходимы всем, не более чем очередной маркетинговый трюк.

7. Чем меньше ешь, тем больше худеешь

Постоянное недоедание вредно для организма. Недостаток пищи может привести к дисбактериозу толстого кишечника. Нельзя полностью отказываться от каких-то продуктов, особенно белковых. Например, в мясе содержится одна из незаменимых аминокислот — триптофан, которая отвечает за хорошее настроение. Но, чтобы триптофан смог проникнуть в головной мозг, организму нужна глюкоза, которая содержится во фруктах и сладостях. Разнообразное сытное питание — это залог хорошего настроения и самочувствия. А, согласитесь, это сильно влияет на нашу возможность поддерживать себя в хорошей форме.

6. Существуют продукты с отрицательной калорийностью

Не существует продуктов с отрицательной калорийностью, так как для переваривания ни одного продукта не может понадобиться больше калорий, чем содержится в них самих. Такие продукты, как кабачок, огурец, сельдерей, скорее обладают нулевой калорийностью, и их любят употреблять, как правило, без ограничений. Но если прибавить к этому неограниченное количество высококалорийных продуктов — то организм будет запасать жир, который не в силах будет переработать. Лучшее сочетание — низкокалорийные овощи и нежирное мясо, рыба, курица. Такой обед дает достаточное количество витаминов, минералов и питательных веществ для строительства мышц.

5. Щелочная еда полезнее кислотной

Существует мнение, что щелочные продукты (овощи, фрукты, злаковые) полезнее для организма кислотных (мяса, рыбы, молочных продуктов, орехов, выпечки) и свой рацион нужно строить преимущественно из первых. Это якобы лучший способ борьбы с повышенной кислотностью, которая вредна для организма. В действительности человеческий организм — настолько хорошо работающая система, что никакого «закисления» в нем не может произойти. Если же самостоятельно, без назначений врача, уменьшать кислотность желудочного сока, можно добиться только сбоев работы пищеварения, вплоть до отравления, так как щелочная среда не предназначена для переваривания поступающей пищи.

4. Существуют чудо-продукты, от которых люди резко худеют

Профессиональные диетологи считают, что не существует чудодейственных продуктов, употребление которых само по себе способствует похудению. Ни один продукт не может сжигать жир в таких объемах, чтобы человек начал худеть. И в ананасе, и в зеленом кофе содержится много полезных веществ, но с похудением это никак не связано. Кроме того, излишнее увлечение такими продуктами может нанести вред. Например, считается, что зеленый кофе полезнее для похудения, чем обычный. Объясняют это тем, что при обжарке зеленых зерен снижается уровень хлорогеновой кислоты, которая помогает расщеплять жир. Однако достоверных научных исследований в этой области нет, а вот употребление хлорогеновой кислоты в больших количествах вредно для организма точно.

3. Высокобелковое питание очень полезно для организма

В последнее время большой популярностью пользуются высокобелковые диеты, многие люди даже придерживаются такого питания постоянно. Минимум углеводов и клетчатки дают организму возможность тратить энергию, забирая ее из жировой ткани, и лишние килограммы быстро уходят. Но подобный способ питания чреват не только проблемами с пищеварением, но и сокращением продолжительности жизни и увеличением частоты возникновения различных заболеваний. Специалисты рекомендуют придерживаться диеты с умеренным количеством высококачественного белка (15-20 % калорий), относительно низким содержанием жиров и большим количеством сложных углеводов.

2. «Сушка» тела необходима всем, кто мечтает о подтянутой фигуре

«Сушка» тела по-настоящему необходима только профессиональным спортсменам, бодибилдерам и девушкам-фитнес-бикини. Чтобы лучше подчеркнуть рельефность мышечной массы в свете софитов перед судьями на соревнованиях, они и садятся на диету, практически исключающую углеводы. Но для организма подобный режим — настоящее испытание. Ведь, исключая углеводы из организма, мы лишаем себя источника энергии, между тем количество тренировок в этот период всегда увеличивается. Кроме того, «сушка» наносит вред организму: изменяется гормональный фон, в дальнейшем возможен набор веса, выпадение волос, ухудшение состояния кожи, депрессии.

1. Детокс — лучший способ начать диету

Никакой необходимости в очищении организма перед началом диеты нет. В нашем теле есть собственная система фильтрации, которая эффективно избавляет его от вредных веществ, — это печень и почки. Почки фильтруют нашу кровь и удаляют любые отходы, полученные из рациона. Печень обрабатывает лекарства, избавляясь от химикатов, которые попадают в желудок.

А у вас есть проверенный способ держать себя в форме, которым вы пользуетесь?