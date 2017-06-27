11 хитростей, как выбирать только вкусные продукты

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Делая покупки в магазине, мы привыкли брать то, что симпатичнее нашему глазу. Но правильно ли это? Ведь далеко не всегда красивый — значит вкусный и полезный. AdMe.ru собрал советы, которые помогут сделать так, чтобы на вашем столе всегда были только натуральные продукты.

Твердый сыр

При покупке твердого сыра нужно обращать внимание на несколько моментов: цвет должен быть равномерным, без прожилок и белого налета на корочке; глазки должны быть одинаковыми по размеру на всем куске и распределены равномерно; упругость — если надавить на сыр и он не примет форму обратно, то его лучше не брать.

Мясо

Цвет у свежего мяса должен быть нежно-розовый, никак не бурый. Обратите внимание на жировые прослойки: они должны быть блестящими и максимально светлыми. По структуре мясо должно хорошо поддаваться деформации (возвращаться в первоначальный вид) и не должно липнуть к рукам.

Молотый кофе

Выбирайте кофе, чья цена имеет среднее значение: дешевый продукт вряд ли будет хорошим, а дорогой ничем не отличается по вкусу. Хороший молотый кофе никогда не упаковывают в пластмассовые банки — только в металлические или стеклянные. А срок годности у натурального кофе должен быть не более 18 месяцев.

Мед

Натуральный мед должен быть прозрачным, иметь равномерный цвет. На вкус качественный мед приторный, имеет специфический запах. Если потереть капельку такого меда между пальцами, он должен легко растираться и впитываться в кожу.

Мороженое

Выбирая мороженое, обязательно читайте состав. Часто десерт, содержащий ягодные вкусы, не может похвастаться натуральностью ингредиентов. Хорошо, если продукт содержит только орехи, цукаты или мармелад в качестве добавок. А вот замороженный лед — это один сплошной консервант.

Шоколад

В первую очередь при выборе шоколада нужно обращать внимание на состав: чем он короче, тем лучше плитка. Качественный продукт должен содержать именно какао, любые производные этого компонента — признак ненатуральности. Кроме того, лучше брать плитку, в составе которой есть какао-масло, а не растительное.

Рыба

У свежей рыбы глаза должны быть яркими — мутные и выпуклые указывают на то, что рыба старая. Жабры должны быть ярко-красными, в редких случаях допускается светло-розовый цвет (когда через жабры спускали кровь). А туловище должно быть пластичным: если рыбу взять в руки, то хвост должен свободно свисать.

Хлеб

Свежий хлеб не должен быть твердым, поэтому в магазине всегда нужно трогать товар. Лучше не брать хлеб, упакованный в полиэтилен: такая упаковка помогает выпечке не черстветь более длительное время, но уже спустя несколько часов продукт в такой упаковке полностью теряет свой вкус.

Морковь

Выбрать морковку очень просто: нужно брать ту, что менее яркая, без пятен и небольших размеров.

Болгарский перец

Болгарский перец с 2–3 разделениями будет горьковатым и с меньшим количеством семян. Если разделений 4 — плод сладкий и с большим количеством зерен. В неразрезанном виде стоит обращать внимание на бугорки перца снизу.

Зеленый лук

При выборе лука посмотрите на границу между белой и зеленой частями перьев. Если граница четкая, то лук хороший; если расплывчатая — лук окажется слишком твердым.