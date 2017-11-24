11 отвратительных деликатесов за огромные деньги
У каждого народа есть свои традиции, своя культура и, конечно же, своя кухня. Не все едят на завтрак бутерброды с маслом, и поэтому то, что для одних кажется чем-то отвратительным и несъедобным, для других настоящий гастрономический восторг.
Команда AdMe.ru решила собрать список из самых странных и одновременно противных, на наш взгляд, блюд, которые не только пользуются популярностью, но и стоят баснословных денег в лучших ресторанах мира.
Кукурузный трюфель
Это кукуруза, пораженная грибком до неузнаваемости. Трудно поверить, но кукурузный трюфель в Мексике считается ценным продуктом, а блюда, приготовленные с такими зернами, — деликатесом.
Басаши
Сырая конина — настоящее лакомство в Японии. Стоит такое блюдо просто баснословных денег.
Шиокара
Блюдо из кальмаров, замаринованных в собственных внутренностях и оставленных киснуть на определенное время. Запах, наверное, просто потрясающий.
Мактак
Замороженная кожа и подкожный жир кита. Зачастую употребляется в сыром виде.
Столетние яйца
Куриные яйца просто помещают в смесь из извести, соли и золы на несколько недель, а получается странная и очень популярная китайская закуска.
Суп из летучей лисицы
Ничего необычного для азиатской кухни. Суп готовится не просто из ее мяса, а из целой лисицы, включая крылья, когти и шерсть.
Мороженое из человеческого грудного молока
Можно было бы подумать, что это отличный маркетинговый ход, но нет. Выпуск настоящего мороженого из грудного молока был приурочен к рождению второго ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Касу марцу
Сыр с плесенью — прошлый век. Зловонный сыр с личинками из Сардинии — то, что надо.
Суп из ласточкиных гнезд
Секрет этого необычного блюда в том, что сами гнезда птиц на 100 % состоят из их слюны. А вот стоимость 1 кг таких гнезд, на минуточку, превышает $ 2 000.
Печенье с осами
Интересный взгляд на лакомства в Китае. Теперь можно смело говорить, что печеньки богаты белком.
Пьяные креветки
Когда-нибудь мечтали съесть живых креветок? Китайские рестораны готовы воплотить мечты в реальность. Просто перед подачей их замаринуют в крепком алкоголе.
Фото на превью linisgod/Instagram, mr.cinis/Instagram