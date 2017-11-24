11 отвратительных деликатесов за огромные деньги

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У каждого народа есть свои традиции, своя культура и, конечно же, своя кухня. Не все едят на завтрак бутерброды с маслом, и поэтому то, что для одних кажется чем-то отвратительным и несъедобным, для других настоящий гастрономический восторг.

Команда AdMe.ru решила собрать список из самых странных и одновременно противных, на наш взгляд, блюд, которые не только пользуются популярностью, но и стоят баснословных денег в лучших ресторанах мира.