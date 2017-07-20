11 непривычных вкусов известных продуктов из разных уголков мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Известные производители чипсов, газировки и конфет то и дело стараются удивить необычными вкусами, и частенько они ориентируются на гастрономические предпочтения жителей той или иной страны. Мы в AdMe.ru разыскали самые необычные вкусовые сочетания, которые уж точно было бы любопытно попробовать хоть раз. А самое интересное мы припасли на десерт в качестве бонуса.

10. Oreo со вкусом «шведской рыбы»

Производители этого десерта в разное время предлагали совершенно разные виды печенья: со вкусом тыквы, арбуза, конфет и даже курицы. Но оригинальнее печенья со вкусом рыбы они уже точно ничего не придумают. В первую очередь этот ограниченный выпуск был придуман для Швеции, а затем печенье ненадолго появилось на прилавках других стран Европы и США. Говорят, это самое отвратительное на вкус печенье, которое только можно было придумать.

9. Pepsi «Белая кола»

Ограниченная серия Pepsi белого цвета продавалась в Японии и по вкусу почти не отличалась от оригинального напитка (разве что наличием небольшого цитрусового привкуса). Мы уверены, такой напиток произвел бы настоящий фурор и в любой другой стране мира.

8. Lay’s со вкусом лимона

Марка часто экспериментирует со своим ассортиментом и даже устраивает голосования, чтобы покупатели сами выбрали будущий вкус. Пожалуй, один из самых необычных продуктов марки — чипсы со вкусом лимона. Тут производитель постарался на славу: чипсы и правда получились похожими на лимон, настолько они кислые. Можно встретить в США и некоторых странах Карибского бассейна.

7. Kit Kat со вкусом зеленого чая

Шоколадки Kit Kat очень популярны в Японии, особенно среди студентов во время экзаменов: название созвучно японскому выражению «kitto katsu» («непременно

победить»). В Японии вообще очень много странных и необычных вкусов. Вот и шоколад не остался в стороне: здесь его делают со вкусом васаби, саке, красных бобов и многими другими. Обычно и на вкус такие сладости, что называется, «на любителя»: например, шоколад со вкусом зеленого чая, по мнению иностранцев, больше напоминает сладкое сено.

6. Sprite со вкусом огурца

Ограниченный тираж этого вкуса, который был создан специально для России, вызвал большое любопытство: напиток и по аромату, и по вкусу напоминает свежий огурец. Кажется, будто овощ покрошили прямо в газировку. Что ж, кому-то такое сочетание может и понравиться.

5. Pringles со вкусом соли и уксуса

Чипсы с солью пробовали все, а попадались ли вам чипсы с солью и уксусом? Уксус действительно ощущается: по мнению некоторых потребителей, вкус даже чуточку резковат и кисловат, но наверняка понравится любителям необычных сочетаний. Встретить такие чипсы можно в магазинах США и некоторых стран Европы.

4. Fanta со вкусом бузины

Первоначально напиток был разработан для локального рынка, а точнее, для Румынии. Источником вдохновения послужил рецепт местного традиционного напитка из бузины — шоката. Новинка так понравилась потребителям, что компания стала продавать напиток также и в Сербии, Хорватии, Польше, Финляндии, Дании, Латвии и Литве.

3. Tic Tac со вкусом попкорна

Производители драже иногда удивляют покупателей новыми вкусами: так, например, многим когда-то очень полюбились конфеты с корицей. Теперь на прилавках некоторых европейских супермаркетов можно найти один из самых необычных вкусов Tic Tac — драже со вкусом попкорна. Кстати, многие сошлись во мнении, что эксперимент не увенчался успехом и конфеты получились так себе.

2. Газировка со вкусом бекона

Родиной такой необычной колы является, конечно же, США. Несмотря на то, что далеко не все потребители в восторге от этого напитка, ее производят сразу несколько компаний. Те, кто пробовал эту колу, уверяют, что вкус очень странный, а описать его можно примерно так: кажется, будто бекон растворили в подслащенной минералке.

1. Cheetos со вкусом Mountain Dew

Этот продукт стал своеобразной коллаборацией, которая сочетает несочетаемое — снэки со вкусом газировки. На вкус чипсы действительно напоминают Mountain Dew и даже немного шипят во рту, будто лопающиеся газированные пузырьки. Найти такое чудо можно в Японии — вот уж где действительно умеют удивлять необычными вкусовыми сочетаниями!

Бонус: радужный Unicorn Frappuccino в Starbucks