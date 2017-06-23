10 завтраков, которые помогают моделям поддерживать сногсшибательную форму

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Работа моделей требует от них постоянного контроля за фигурой. Бытует мнение, что красавицы с подиума изнуряют себя жесткими диетами и питаются исключительно водой и растениями. Но это вовсе не так. Мы в AdМe.ru решили рассказать вам, с каких продуктов начинается утро знаменитых длинноногих стройняшек.

Джиджи Хадид

Хлеб, яйца и молоко входят в ежедневный рацион юной красавицы, а избавляться от лишних калорий ей помогает бокс.

Кэндис Свейнпол

Девушка считает, что если плотно поесть с утра, не придется отвлекаться на лишние перекусы в течение дня. В спорте предпочитает прыжки на батуте, бокс, пилатес и упражнения со штангой.

Миранда Керр

Эта представительница «ангелов» Victoria’s Secret начинает день со стакана горячей воды с добавлением лимонного сока. Миранда считает, что нужно всегда быть в движении и упражняться даже сидя: напрягать и расслаблять мышцы ягодиц и икр.

Карли Клосс

Секрет Карли в том, что она каждый день меняет вид спортивных нагрузок. Но фаворитом для нее еще с детства является классический танец.

Нина Агдал

Тайным оружием этой девушки в борьбе с ненужными килограммами являются занятия по программе Barry’s Bootcamp — интенсивные упражнения с элементами армейской подготовки.

Жизель Бюндхен

Особый ритуал в начале недели для модели — употребление смузи с лимоном, огурцом, яблоком и листьями кейла. А среди ее необычных спортивных увлечений — занятия кунг-фу.

Даутцен Крус

Дополнением к плотному завтраку, гарантирующему приятные ощущения в организме с самого утра, для Даутцен является цитрусовый фреш.

Адриана Лима

Для укрепления иммунитета модель каждый день съедает ложку меда. А помимо классических видов спорта в ее арсенале присутствует капоэйра.

Роузи Хантингтон-Уайтли

За 15 минут до и после еды Роузи выпивает стакан воды, а перед основным приемом пищи раз в день съедает кислый фрукт, чтобы уменьшить чувство голода.

Ирина Шейк

Русская красавица обожает домашнюю кухню и с удовольствием балует себя сырниками и блинами. При этом каждый заработанный грамм она отрабатывает в спортзале, занимаясь по 5 раз в неделю.