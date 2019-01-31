10 вкусных блюд на ужин, которые вы можете приготовить за 10 минут

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Чаще всего мы не слишком-то заморачиваемся с приготовлением ужина. Ведь после тяжелого рабочего дня хочется поскорее закинуть в желудок что-нибудь посытнее и отправиться смотреть любимый сериал в обнимку со своей второй половинкой. А еще нужно помочь ребенку сделать уроки и подготовиться к новым трудовым подвигам.

Мы в AdMe.ru понимаем: вкусная еда способна добавить в привычный вечер новые краски и разнообразить рутину. Поэтому раздобыли для вас рецепты блюд, которые можно приготовить всего за 10 минут. Количество ингредиентов указано из расчета на 4 порции.

1. Тако с фасолью

Ингредиенты: оливковое масло — 1 ст. л.

репчатый лук — 1/2 головки

молотый перец чили — 1,5 ч. л.

кумин (зира) — 1/2 ч. л.

соль — 1/4 ч. л.

консервированная фасоль — 1 банка

вода — 1/4 стакана

тортилья — 8 лепешек

соус сальса — по вкусу

капуста, авокадо, дольки лайма для украшения

Приготовление: 1. Разогреть масло в сковороде, добавить нарезанный кубиками лук и специи, обжарить в течение 2 минут. 2. Добавить фасоль, воду и готовить на медленном огне еще 5 минут. 3. Разогреть тортильи в соответствии с инструкцией, наполнить начинкой, полить сальсой. Украсить капустой, авокадо и лаймом. Более подробные инструкции читайте тут.

2. Лосось с хрустящей корочкой

Ингредиенты: паприка — 1 ст. л. + 1 ч. л.

молотый чеснок — 1 ч. л.

орегано — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

кайенский перец — 3/4 ч. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

филе лосося на шкурке — 4 кусочка

лимон — 1 шт.

Приготовление: 1. Смешать чеснок, соль, паприку, орегано и кайенский перец. Равномерно натереть этой смесью кусочки рыбы. 2. Разогреть сковороду, обжарить кусочки филе в течение 3 минут до образования корочки. Перевернуть филе и готовить еще 5–7 минут. 3. Подавать с дольками лимона. С нюансами приготовления можно ознакомиться в этой статье.

3. Паста с травами

Ингредиенты: яйцо — 3 шт.

макароны — 300 г

свежая петрушка — 1/4 стакана

свежий базилик — 1/3 стакана

тертый пармезан — 1/3 стакана

сливочное масло — 8 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Приготовление: 1. Отварить макароны до состояния аль денте (около 7 минут в кипящей воде в зависимости от вида макарон). 2. В это время разбить яйца, добавить к ним травы, пармезан и специи, хорошо взбить. 3. Когда паста будет готова, слить воду и вернуть ее в еще горячую кастрюлю. Залить макароны яичной смесью, интенсивно перемешать в течение 2–3 минут. Добавить сливочное масло и перемешать еще раз. Полный текст рецепта с комментариями — тут. Если под рукой есть креветки, можно также добавить их в блюдо.

4. Тосты с грибами и сливочным сыром

Ингредиенты: грибы — 250 г

сливочное масло — 2 ст. л.

соль — 1/2 ч. л.

молотый чеснок — 1/2 ч. л.

сливочный сыр — 200 г

ржаной хлеб — 4–5 кусочков

Приготовление: 1. Разогреть сковороду, обжарить ломтики хлеба в течение 1–2 минут до хрустящей корочки. Нарезать грибы тонкими ломтиками и обжаривать 6–8 минут на среднем огне, помешивая. Приправить чесноком и солью. 2. Намазать кусочки хлеба сыром, сверху положить грибы. Можно украсить зеленью. Подробный рецепт ищите по этой ссылке. Сливочный сыр можно заменить твердым и использовать его в качестве украшения наряду с зеленью.

5. Фасолевый суп с пармезаном

Ингредиенты: оливковое масло — 1/2 ст. л.

репчатый лук — 1/2 головки

чеснок — 4–6 зубчиков

бульон — 3 стакана

консервированные томаты — 200 г

сахар — 1/2 ч. л.

итальянские травы — 1/2 ч. л.

соль — 1/2 ч. л.

перец — 1/4 ч. л.

консервированная фасоль — 800 г

шпинат — 170 г

тертый пармезан — 1/2 стакана

свежая петрушка — 1,5 ст. л.

Приготовление: 1. Разогреть оливковое масло в кастрюле. Добавить лук и чеснок, обжаривать 1–2 минуты. 2. Добавить бульон, томаты, сахар, специи и зелень, довести до кипения, варить 5 минут. 3. Добавить фасоль и шпинат, варить еще 2 минуты. Снять с огня, украсить тертым пармезаном. Инструкции и примечания к рецепту — в этом описании. Можно добавить колбасу по вкусу.

6. Пицца с курицей и соусом барбекю

Ингредиенты: пшеничные лепешки — 2 шт.

куриное мясо — 1/2 чашки

сыр моцарелла — 1/2 чашки

соус барбекю — 60 мл

красный лук — 1/4 шт.

Приготовление: 1. Возьмите куриное мясо (подойдет курица гриль из магазина или оставшаяся после вчерашнего ужина), подогрейте его в микроволновке и нарежьте на небольшие куски. 2. На пшеничные лепешки (питу, тортилью — что вам нравится) намажьте соус барбекю, положите моцареллу, красный лук и курицу. Поставьте пиццу в микроволновую печь на 1 минуту, чтобы сыр расплавился. Нарежьте на 4 части и ешьте, пока горячо. С этим и другими рецептами можно познакомиться тут.

7. Паста с ветчиной и томатами

Ингредиенты: макароны — 300 г

чеснок — 4 зубчика

ветчина — 16 слайсов

томаты черри — 600 г

моцарелла — 250 г

масло для жарки

базилик для украшения

Приготовление: 1. Приготовить пасту по инструкции на упаковке. 2. Пока паста готовится, обжарить в масле целые зубчики чеснока и ветчину в течение 2–3 минут. Разрезать томаты пополам и добавить в сковороду. Томить, пока помидорки не станут мягкими (около 5 минут). 3. Извлечь зубчики чеснока из соуса. Смешать соус с макаронами. Подавать, украсив листиками базилика. Подробные инструкции можно узнать в этой статье.

8. Сэндвич с пастромой

Ингредиенты: хлеб — 8 кусков

пастрома — 350 г

сыр эмменталь — 8 кусочков

квашеная капуста — 8 ст. л.

майонез — 4 ст. л.

хрен — 4 ч. л.

кетчуп — 2 ст. л.

зеленый лук — 3–4 пера

сливочное масло — по вкусу

укроп для украшения

Приготовление: 1. Смешать все ингредиенты для заправки: майонез, хрен и кетчуп, нарезанный зеленый лук. 2. Кусочек хлеба смазать заправкой, выложить пастрому, сыр, квашеную капусту. Накрыть вторым кусочком хлеба. Слегка смазать сэндвич маслом и обжаривать до тех пор, пока корочка не подрумянится, а сыр не начнет плавиться. Приготовление сэндвича занимает около 8 минут. Расширенная версия рецепта — тут.

9. Томатный крем-суп

Ингредиенты: томаты в собственном соку — 900 г

мелко нарезанный сладкий репчатый лук — 1/4 стакана

чеснок — 2 зубчика

базилик — 12 листочков

соль — 1 ч. л.

перец — 1/2 ч. л.

сливки — 1/2 стакана

Приготовление: 1. В блендер добавить томаты, лук, чеснок, базилик, соль и перец, смешать до однородного состояния. 2. Влить полученную смесь в кастрюлю, добавить сливки и готовить 5 минут на среднем огне. Подавать крем-суп теплым. Еще больше инструкций можно найти здесь.

10. Овсяно-йогуртовые блинчики с черникой

Ингредиенты: овсяные хлопья — 1 стакан

разрыхлитель — 1 ч. л.

черничный йогурт — 300 г

банан — 1 шт.

яйцо — 2 шт.

ваниль — 1 ч. л.

свежая или замороженная черника — 2/3 стакана

Приготовление: 1. Выложить все ингредиенты, кроме ягод, в блендер, смешать до однородного состояния. 2. На разогретую сковороду вылить порцию теста для одного блина. Добавить ягоды. Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут, перевернуть и довести блинчик до готовности. Приготовить таким же способом остальные блины. Подробное описание рецепта — тут.