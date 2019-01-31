10 вкусных блюд на ужин, которые вы можете приготовить за 10 минут
Чаще всего мы не слишком-то заморачиваемся с приготовлением ужина. Ведь после тяжелого рабочего дня хочется поскорее закинуть в желудок что-нибудь посытнее и отправиться смотреть любимый сериал в обнимку со своей второй половинкой. А еще нужно помочь ребенку сделать уроки и подготовиться к новым трудовым подвигам.
Мы в AdMe.ru понимаем: вкусная еда способна добавить в привычный вечер новые краски и разнообразить рутину. Поэтому раздобыли для вас рецепты блюд, которые можно приготовить всего за 10 минут. Количество ингредиентов указано из расчета на 4 порции.
1. Тако с фасолью
Ингредиенты:
- оливковое масло — 1 ст. л.
- репчатый лук — 1/2 головки
- молотый перец чили — 1,5 ч. л.
- кумин (зира) — 1/2 ч. л.
- соль — 1/4 ч. л.
- консервированная фасоль — 1 банка
- вода — 1/4 стакана
- тортилья — 8 лепешек
- соус сальса — по вкусу
- капуста, авокадо, дольки лайма для украшения
Приготовление:
1. Разогреть масло в сковороде, добавить нарезанный кубиками лук и специи, обжарить в течение 2 минут.
2. Добавить фасоль, воду и готовить на медленном огне еще 5 минут.
3. Разогреть тортильи в соответствии с инструкцией, наполнить начинкой, полить сальсой. Украсить капустой, авокадо и лаймом.
Более подробные инструкции читайте тут.
2. Лосось с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- паприка — 1 ст. л. + 1 ч. л.
- молотый чеснок — 1 ч. л.
- орегано — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- кайенский перец — 3/4 ч. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- филе лосося на шкурке — 4 кусочка
- лимон — 1 шт.
Приготовление:
1. Смешать чеснок, соль, паприку, орегано и кайенский перец. Равномерно натереть этой смесью кусочки рыбы.
2. Разогреть сковороду, обжарить кусочки филе в течение 3 минут до образования корочки. Перевернуть филе и готовить еще 5–7 минут.
3. Подавать с дольками лимона.
С нюансами приготовления можно ознакомиться в этой статье.
3. Паста с травами
Ингредиенты:
- яйцо — 3 шт.
- макароны — 300 г
- свежая петрушка — 1/4 стакана
- свежий базилик — 1/3 стакана
- тертый пармезан — 1/3 стакана
- сливочное масло — 8 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
1. Отварить макароны до состояния аль денте (около 7 минут в кипящей воде в зависимости от вида макарон).
2. В это время разбить яйца, добавить к ним травы, пармезан и специи, хорошо взбить.
3. Когда паста будет готова, слить воду и вернуть ее в еще горячую кастрюлю. Залить макароны яичной смесью, интенсивно перемешать в течение 2–3 минут. Добавить сливочное масло и перемешать еще раз.
Полный текст рецепта с комментариями — тут. Если под рукой есть креветки, можно также добавить их в блюдо.
4. Тосты с грибами и сливочным сыром
Ингредиенты:
- грибы — 250 г
- сливочное масло — 2 ст. л.
- соль — 1/2 ч. л.
- молотый чеснок — 1/2 ч. л.
- сливочный сыр — 200 г
- ржаной хлеб — 4–5 кусочков
Приготовление:
1. Разогреть сковороду, обжарить ломтики хлеба в течение 1–2 минут до хрустящей корочки. Нарезать грибы тонкими ломтиками и обжаривать 6–8 минут на среднем огне, помешивая. Приправить чесноком и солью.
2. Намазать кусочки хлеба сыром, сверху положить грибы. Можно украсить зеленью.
Подробный рецепт ищите по этой ссылке. Сливочный сыр можно заменить твердым и использовать его в качестве украшения наряду с зеленью.
5. Фасолевый суп с пармезаном
Ингредиенты:
- оливковое масло — 1/2 ст. л.
- репчатый лук — 1/2 головки
- чеснок — 4–6 зубчиков
- бульон — 3 стакана
- консервированные томаты — 200 г
- сахар — 1/2 ч. л.
- итальянские травы — 1/2 ч. л.
- соль — 1/2 ч. л.
- перец — 1/4 ч. л.
- консервированная фасоль — 800 г
- шпинат — 170 г
- тертый пармезан — 1/2 стакана
- свежая петрушка — 1,5 ст. л.
Приготовление:
1. Разогреть оливковое масло в кастрюле. Добавить лук и чеснок, обжаривать 1–2 минуты.
2. Добавить бульон, томаты, сахар, специи и зелень, довести до кипения, варить 5 минут.
3. Добавить фасоль и шпинат, варить еще 2 минуты. Снять с огня, украсить тертым пармезаном.
Инструкции и примечания к рецепту — в этом описании. Можно добавить колбасу по вкусу.
6. Пицца с курицей и соусом барбекю
Ингредиенты:
- пшеничные лепешки — 2 шт.
- куриное мясо — 1/2 чашки
- сыр моцарелла — 1/2 чашки
- соус барбекю — 60 мл
- красный лук — 1/4 шт.
Приготовление:
1. Возьмите куриное мясо (подойдет курица гриль из магазина или оставшаяся после вчерашнего ужина), подогрейте его в микроволновке и нарежьте на небольшие куски.
2. На пшеничные лепешки (питу, тортилью — что вам нравится) намажьте соус барбекю, положите моцареллу, красный лук и курицу. Поставьте пиццу в микроволновую печь на 1 минуту, чтобы сыр расплавился. Нарежьте на 4 части и ешьте, пока горячо.
С этим и другими рецептами можно познакомиться тут.
7. Паста с ветчиной и томатами
Ингредиенты:
- макароны — 300 г
- чеснок — 4 зубчика
- ветчина — 16 слайсов
- томаты черри — 600 г
- моцарелла — 250 г
- масло для жарки
- базилик для украшения
Приготовление:
1. Приготовить пасту по инструкции на упаковке.
2. Пока паста готовится, обжарить в масле целые зубчики чеснока и ветчину в течение 2–3 минут. Разрезать томаты пополам и добавить в сковороду. Томить, пока помидорки не станут мягкими (около 5 минут).
3. Извлечь зубчики чеснока из соуса. Смешать соус с макаронами. Подавать, украсив листиками базилика.
Подробные инструкции можно узнать в этой статье.
8. Сэндвич с пастромой
Ингредиенты:
- хлеб — 8 кусков
- пастрома — 350 г
- сыр эмменталь — 8 кусочков
- квашеная капуста — 8 ст. л.
- майонез — 4 ст. л.
- хрен — 4 ч. л.
- кетчуп — 2 ст. л.
- зеленый лук — 3–4 пера
- сливочное масло — по вкусу
- укроп для украшения
Приготовление:
1. Смешать все ингредиенты для заправки: майонез, хрен и кетчуп, нарезанный зеленый лук.
2. Кусочек хлеба смазать заправкой, выложить пастрому, сыр, квашеную капусту. Накрыть вторым кусочком хлеба. Слегка смазать сэндвич маслом и обжаривать до тех пор, пока корочка не подрумянится, а сыр не начнет плавиться. Приготовление сэндвича занимает около 8 минут.
Расширенная версия рецепта — тут.
9. Томатный крем-суп
Ингредиенты:
- томаты в собственном соку — 900 г
- мелко нарезанный сладкий репчатый лук — 1/4 стакана
- чеснок — 2 зубчика
- базилик — 12 листочков
- соль — 1 ч. л.
- перец — 1/2 ч. л.
- сливки — 1/2 стакана
Приготовление:
1. В блендер добавить томаты, лук, чеснок, базилик, соль и перец, смешать до однородного состояния.
2. Влить полученную смесь в кастрюлю, добавить сливки и готовить 5 минут на среднем огне. Подавать крем-суп теплым.
Еще больше инструкций можно найти здесь.
10. Овсяно-йогуртовые блинчики с черникой
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 1 стакан
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- черничный йогурт — 300 г
- банан — 1 шт.
- яйцо — 2 шт.
- ваниль — 1 ч. л.
- свежая или замороженная черника — 2/3 стакана
Приготовление:
1. Выложить все ингредиенты, кроме ягод, в блендер, смешать до однородного состояния.
2. На разогретую сковороду вылить порцию теста для одного блина. Добавить ягоды. Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут, перевернуть и довести блинчик до готовности. Приготовить таким же способом остальные блины.
Подробное описание рецепта — тут.
А вы знаете какие-нибудь вкусные и вместе с тем простые и быстрые в приготовлении блюда на ужин? Может быть, у вас есть подобные любимые рецепты?
Фото на превью marmo81 / depositphotos, myviewpoint / depositphotos