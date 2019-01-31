10 вкусных блюд на ужин, которые вы можете приготовить за 10 минут

  • 3
  • 34
  • 3
  • 2.3k

Чаще всего мы не слишком-то заморачиваемся с приготовлением ужина. Ведь после тяжелого рабочего дня хочется поскорее закинуть в желудок что-нибудь посытнее и отправиться смотреть любимый сериал в обнимку со своей второй половинкой. А еще нужно помочь ребенку сделать уроки и подготовиться к новым трудовым подвигам.

Мы в AdMe.ru понимаем: вкусная еда способна добавить в привычный вечер новые краски и разнообразить рутину. Поэтому раздобыли для вас рецепты блюд, которые можно приготовить всего за 10 минут. Количество ингредиентов указано из расчета на 4 порции.

1. Тако с фасолью

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • репчатый лук — 1/2 головки
  • молотый перец чили — 1,5 ч. л.
  • кумин (зира) — 1/2 ч. л.
  • соль — 1/4 ч. л.
  • консервированная фасоль — 1 банка
  • вода — 1/4 стакана
  • тортилья — 8 лепешек
  • соус сальса — по вкусу
  • капуста, авокадо, дольки лайма для украшения

Приготовление:

1. Разогреть масло в сковороде, добавить нарезанный кубиками лук и специи, обжарить в течение 2 минут.

2. Добавить фасоль, воду и готовить на медленном огне еще 5 минут.

3. Разогреть тортильи в соответствии с инструкцией, наполнить начинкой, полить сальсой. Украсить капустой, авокадо и лаймом.

Более подробные инструкции читайте тут.

2. Лосось с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • паприка — 1 ст. л. + 1 ч. л.
  • молотый чеснок — 1 ч. л.
  • орегано — 1 ч. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • кайенский перец — 3/4 ч. л.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • филе лосося на шкурке — 4 кусочка
  • лимон — 1 шт.

Приготовление:

1. Смешать чеснок, соль, паприку, орегано и кайенский перец. Равномерно натереть этой смесью кусочки рыбы.

2. Разогреть сковороду, обжарить кусочки филе в течение 3 минут до образования корочки. Перевернуть филе и готовить еще 5–7 минут.

3. Подавать с дольками лимона.

С нюансами приготовления можно ознакомиться в этой статье.

3. Паста с травами

Ингредиенты:

  • яйцо — 3 шт.
  • макароны — 300 г
  • свежая петрушка — 1/4 стакана
  • свежий базилик — 1/3 стакана
  • тертый пармезан — 1/3 стакана
  • сливочное масло — 8 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

1. Отварить макароны до состояния аль денте (около 7 минут в кипящей воде в зависимости от вида макарон).

2. В это время разбить яйца, добавить к ним травы, пармезан и специи, хорошо взбить.

3. Когда паста будет готова, слить воду и вернуть ее в еще горячую кастрюлю. Залить макароны яичной смесью, интенсивно перемешать в течение 2–3 минут. Добавить сливочное масло и перемешать еще раз.

Полный текст рецепта с комментариями — тут. Если под рукой есть креветки, можно также добавить их в блюдо.

4. Тосты с грибами и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • грибы — 250 г
  • сливочное масло — 2 ст. л.
  • соль — 1/2 ч. л.
  • молотый чеснок — 1/2 ч. л.
  • сливочный сыр — 200 г
  • ржаной хлеб — 4–5 кусочков

Приготовление:

1. Разогреть сковороду, обжарить ломтики хлеба в течение 1–2 минут до хрустящей корочки. Нарезать грибы тонкими ломтиками и обжаривать 6–8 минут на среднем огне, помешивая. Приправить чесноком и солью.

2. Намазать кусочки хлеба сыром, сверху положить грибы. Можно украсить зеленью.

Подробный рецепт ищите по этой ссылке. Сливочный сыр можно заменить твердым и использовать его в качестве украшения наряду с зеленью.

5. Фасолевый суп с пармезаном

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 1/2 ст. л.
  • репчатый лук — 1/2 головки
  • чеснок — 4–6 зубчиков
  • бульон — 3 стакана
  • консервированные томаты — 200 г
  • сахар — 1/2 ч. л.
  • итальянские травы — 1/2 ч. л.
  • соль — 1/2 ч. л.
  • перец — 1/4 ч. л.
  • консервированная фасоль — 800 г
  • шпинат — 170 г
  • тертый пармезан — 1/2 стакана
  • свежая петрушка — 1,5 ст. л.

Приготовление:

1. Разогреть оливковое масло в кастрюле. Добавить лук и чеснок, обжаривать 1–2 минуты.

2. Добавить бульон, томаты, сахар, специи и зелень, довести до кипения, варить 5 минут.

3. Добавить фасоль и шпинат, варить еще 2 минуты. Снять с огня, украсить тертым пармезаном.

Инструкции и примечания к рецепту — в этом описании. Можно добавить колбасу по вкусу.

6. Пицца с курицей и соусом барбекю

Ингредиенты:

  • пшеничные лепешки — 2 шт.
  • куриное мясо — 1/2 чашки
  • сыр моцарелла — 1/2 чашки
  • соус барбекю — 60 мл
  • красный лук — 1/4 шт.

Приготовление:

1. Возьмите куриное мясо (подойдет курица гриль из магазина или оставшаяся после вчерашнего ужина), подогрейте его в микроволновке и нарежьте на небольшие куски.

2. На пшеничные лепешки (питу, тортилью — что вам нравится) намажьте соус барбекю, положите моцареллу, красный лук и курицу. Поставьте пиццу в микроволновую печь на 1 минуту, чтобы сыр расплавился. Нарежьте на 4 части и ешьте, пока горячо.

С этим и другими рецептами можно познакомиться тут.

7. Паста с ветчиной и томатами

Ингредиенты:

  • макароны — 300 г
  • чеснок — 4 зубчика
  • ветчина — 16 слайсов
  • томаты черри — 600 г
  • моцарелла — 250 г
  • масло для жарки
  • базилик для украшения

Приготовление:

1. Приготовить пасту по инструкции на упаковке.

2. Пока паста готовится, обжарить в масле целые зубчики чеснока и ветчину в течение 2–3 минут. Разрезать томаты пополам и добавить в сковороду. Томить, пока помидорки не станут мягкими (около 5 минут).

3. Извлечь зубчики чеснока из соуса. Смешать соус с макаронами. Подавать, украсив листиками базилика.

Подробные инструкции можно узнать в этой статье.

8. Сэндвич с пастромой

Ингредиенты:

  • хлеб — 8 кусков
  • пастрома — 350 г
  • сыр эмменталь — 8 кусочков
  • квашеная капуста — 8 ст. л.
  • майонез — 4 ст. л.
  • хрен — 4 ч. л.
  • кетчуп — 2 ст. л.
  • зеленый лук — 3–4 пера
  • сливочное масло — по вкусу
  • укроп для украшения

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты для заправки: майонез, хрен и кетчуп, нарезанный зеленый лук.

2. Кусочек хлеба смазать заправкой, выложить пастрому, сыр, квашеную капусту. Накрыть вторым кусочком хлеба. Слегка смазать сэндвич маслом и обжаривать до тех пор, пока корочка не подрумянится, а сыр не начнет плавиться. Приготовление сэндвича занимает около 8 минут.

Расширенная версия рецепта — тут.

9. Томатный крем-суп

Ингредиенты:

  • томаты в собственном соку — 900 г
  • мелко нарезанный сладкий репчатый лук — 1/4 стакана
  • чеснок — 2 зубчика
  • базилик — 12 листочков
  • соль — 1 ч. л.
  • перец — 1/2 ч. л.
  • сливки — 1/2 стакана

Приготовление:

1. В блендер добавить томаты, лук, чеснок, базилик, соль и перец, смешать до однородного состояния.

2. Влить полученную смесь в кастрюлю, добавить сливки и готовить 5 минут на среднем огне. Подавать крем-суп теплым.

Еще больше инструкций можно найти здесь.

10. Овсяно-йогуртовые блинчики с черникой

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 1 стакан
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • черничный йогурт — 300 г
  • банан — 1 шт.
  • яйцо — 2 шт.
  • ваниль — 1 ч. л.
  • свежая или замороженная черника — 2/3 стакана

Приготовление:

1. Выложить все ингредиенты, кроме ягод, в блендер, смешать до однородного состояния.

2. На разогретую сковороду вылить порцию теста для одного блина. Добавить ягоды. Обжарить до золотистой корочки в течение 2–3 минут, перевернуть и довести блинчик до готовности. Приготовить таким же способом остальные блины.

Подробное описание рецепта — тут.

А вы знаете какие-нибудь вкусные и вместе с тем простые и быстрые в приготовлении блюда на ужин? Может быть, у вас есть подобные любимые рецепты?

  • 3
  • 34
  • 3
  • 2.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль