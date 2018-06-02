10 вещей, созданных специально для тех, кто вечно что-то теряет, проливает и обжигается

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Многим из нас знакома фраза с саркастическим подтекстом: «победитель по жизни». Мы непременно обжигаем руки, доставая блюдо из духовки, забываем, куда положили ключи, и теряем кошельки. Не нужно грешить на фортуну. Давайте станем более внимательными и аккуратными, к тому же сейчас существует столько приспособлений, облегчающих нам, «везунчикам», жизнь.

AdMe.ru предлагает подборку изобретений, с которыми жизнь станет чуточку проще и безопаснее.

Силиконовые протекторы для духовки

Ожоги после соприкосновения с краями решетки? Слышали, знаем. Впредь не обжечься помогут специальные силиконовые вставки, которые крепятся к краям решетки.

Силиконовый носик для посуды

Не удается перелить суп, не капнув при этом на стол? Тогда обратите внимание на силиконовый носик. Он пригодится для переливания любых жидких блюд точно в цель.

Крышка-дуршлаг

У кого из нас хоть раз не падала крышка в процессе слива воды после варки макарон? Прогресс не стоит на месте, и для таких, как мы, придумали крышку-дуршлаг, которая надежно фиксируется на кастрюле.

Металлический протектор для пальцев

Чтобы защитить пальцы во время резки салатов, используйте данное приспособление. С его помощью можно измельчать продукты, не опасаясь, что нож соскользнет и вы поранитесь. Вы же помните, как это неприятно, да?

Крышка-защита от брызг

Чистый стол во время готовки — мечта? Уже реальность! Силиконовая крышка с отверстием для ложки, венчика или миксера позволит вам взбивать и смешивать компоненты без рассыпания и брызг.

Нож с силиконовой вставкой

Вот такой набор предлагает производитель для обучения детей кулинарному искусству. Те из нас, кто умудряется порезаться выступающим краем лезвия, и сами, будучи взрослыми, наверняка не откажутся от ножа с силиконовой вставкой.

Удаленный беспроводной искатель

Перед вами чрезвычайно практичное приспособление для рассеянных людей, а также пенсионеров. Поиск ключей и любых других предметов, к которым прикреплен цветной брелок, теперь не займет много времени. Достаточно нажать на кнопку на пульте, и вы услышите характерный звуковой сигнал.

Моющаяся клавиатура

Для тех, кто проводит много времени перед монитором, представляем гибкую влагостойкую клавиатуру. Это портативное приспособление выполнено из силикона и совершенно не боится пролитого кофе.

Эластичный багажный чехол

Учитывая вашу степень везения, переживаете о том, что багаж в путешествии может затеряться? Тогда приобретите яркий чехол для чемодана! Во-первых, его будет проще опознать, и даже в случае потери шансы на его скорейшее обнаружение вырастут в разы. А во-вторых, эластичное покрытие защитит поверхность от сколов.

Влагостойкая капсула для заначки

Брелок в виде капсулы с купюрой внутри может выручить вас, если случилось ограбление или досадная потеря кошелька. Заначки хватит на то, чтобы добраться до дома, вызвать такси или купить что-то необходимое. Главное — не потерять вдобавок ключи.

Какое из приспособлений показалось вам самым практичным? Какими изобретениями вы бы дополнили список? Делитесь в комментариях.