10 вещей, чей срок годности нужно соблюдать, чтобы избежать последствий

Когда вопрос касается сроков годности, нам куда проще и нагляднее следить за продуктами питания. Несвежий хлеб и томатная паста покрываются плесенью, а молоко прокисает. Косметические средства или бытовые приборы, которые пора менять, не так легко заметить.

Мы в AdMe.ru насчитали 10 популярных предметов, к которым надо внимательно присмотреться и проверить срок годности, чтобы избежать последствий. А в бонусе мы припасли продукт, про который многие думают, что он почти никогда не портится. Но это не совсем так.

1. Солнцезащитный крем

В среднем срок годности солнцезащитных средств истекает через 3 года. Но дерматологи не советуют опираться только на эту дату. Проверяйте консистенцию крема, он не должен быть водянистым и менять запах. Если это произошло, скорее всего, его составные части окислились и не смогут защитить вашу кожу от солнца.

2. Масло для волос

Срок годности масел для волос в среднем 2 года, но зависит от их вида. К примеру, миндальное можно использовать от 6 месяцев до года после открытия упаковки. Масло авокадо — до 18 месяцев, касторовое — до года. Нанесение на волосы и кожу головы просроченного масла имеет негативный отсроченный эффект. Сразу он не проявится, но по истечении времени может проявиться в виде потери волос.

3. Зубная щетка

Многие знают, что зубную щетку надо менять каждые 3–4 месяца после начала использования. Но дантисты рекомендуют не дожидаться этой даты при появлении признаков износа либо после того, как вы переболели, и заменить это гигиеническое изделие.

4. Беговые кроссовки

В среднем кроссовки рассчитаны примерно на 640 км бега. Но долговечность во многом зависит от темпа тренировок и расстояния, которое вы пробегаете ежедневно. Эксперты советуют прислушиваться к своим ощущениям в теле. Боли в суставах и сводах стоп просигнализируют о том, что кроссовки уже не справляются со своей амортизирующей функцией и их пора менять.

5. Тушь для ресниц

Специалисты не советуют использовать тушь дольше 3 месяцев после открытия. При многократном открытии упаковки и контакте щеточки с глазами высок риск заработать глазную инфекцию.

6. Увлажняющий крем

Эффективность увлажняющих лосьонов снижается через 2 года после открытия упаковки. Увлажняющие кремы эксперты советуют менять каждые 6 месяцев. Это касается средств в баночках, из которых вы берете крем пальцами и таким образом заносите в них бактерии. Другие упаковки немного снижают этот риск.

7. Тональная основа

Ключевой ингредиент практически всех тональных основ — вода, что предполагает размножение бактерий после открытия упаковки. После этой даты у вас есть примерно год, чтобы использовать бутылочку с этим средством. Главное — не хранить в ванной и вблизи от высоких температур. Если продукт начал издавать неприятный запах, изменил цвет или появилось расслоение — применять его не стоит, поскольку он может вызвать раздражение или высыпания.

8. Подушки

Со временем подушки забиваются пылевыми клещами, отмершими клетками кожи и плесенью. Чтобы продлить срок службы подушек, рекомендуется использовать защитные чехлы. Тем не менее специалисты советуют менять их каждые 18 месяцев.

9. Разрыхлитель

Разрыхлитель теряет свою эффективность через 12 месяцев после изготовления. Использование просроченного продукта приведет к тому, что блюда, к примеру сырники, не получатся пышными и их текстура останется плотной. Проверить годность разрыхлителя просто: достаточно добавить половину чайной ложки в 60 мл кипятка. Если пойдут пузырьки — значит, продукт еще можно использовать.

10. Кухонные доски

Пластиковые доски рекомендуют менять каждый год по мере появления глубоких следов от ножа. Если поверхностные еще можно очистить от бактерий, то с более глубокими это сделать практически невозможно. Деревянные разделочные доски — отличный выход, ведь они могут прослужить до 7 лет, а с царапинами отлично справится шлифовка.

Бонус: соевый соус

Повара утверждают, что строгого срока годности у соевого соуса нет. Открытую бутылочку якобы необязательно даже хранить в холодильнике, поскольку этот продукт изготавливается из ферментированной пасты соевых бобов, обжаренных зерен, рассола и плесневых грибов и практически не портится. Однако советуем прислушаться к производителям, которые рекомендуют хранить этот продукт в холодильнике и соблюдать срок годности, указанный на бутылке. В среднем это 1 год. Хранение в холодильнике предотвратит процесс окисления, от которого соус становится темным и терпким.