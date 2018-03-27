10 способов распознать поддельное вино

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По классификации Роберта Паркера, одного из наиболее влиятельных в мире винных критиков и разработчика 100-балльной системы оценки качества, вина с оценкой от 50 до 59 баллов считаются неприемлемыми. Это если учесть, что 50 пунктов дается изначально любому вину. Только вряд ли поддельные напитки дотягивают даже до этой нижней границы.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем тем, кто отравился печенькой после приличной вечеринки с дорогим, казалось бы, вином. Именно поэтому мы собрали для вас несколько советов, которые помогут распознать поддельное вино и сохранить здоровье всем участникам мероприятия.

Виды поддельного вина

Порошковое: выпаренное до сухого остатка виноградное сусло, разбавленное водой и спиртом с добавлением ароматизаторов.

выпаренное до сухого остатка виноградное сусло, разбавленное водой и спиртом с добавлением ароматизаторов. Искусственное: удивительно правдоподобное сочетание воды, дрожжей, сахара, лимонной кислоты, спирта, ароматизаторов и консервантов, не имеющее ничего общего с виноградом.

Галлизированное: низкокачественное сусло с добавлением воды и сахара до необходимой плотности.

низкокачественное сусло с добавлением воды и сахара до необходимой плотности. Петиотизированное: винный напиток на основе мезги (отжатого винограда).

винный напиток на основе мезги (отжатого винограда). Шеелизированное: низкокачественное вино с добавлением глицерина для улучшения вкусовых качеств.

низкокачественное вино с добавлением глицерина для улучшения вкусовых качеств. Шаптализированное: кислое сусло, «смягченное» щелочными добавками.

С консервантами: вино, изготовленное по «ускоренной» технологии, с салициловой кислотой в своем составе для предотвращения скисания.

вино, изготовленное по «ускоренной» технологии, с салициловой кислотой в своем составе для предотвращения скисания. Смесь: купаж некачественного и хорошего вина для придания напитку более приемлемого запаха и вкуса.

купаж некачественного и хорошего вина для придания напитку более приемлемого запаха и вкуса. Подкрашенное: смесь вин с добавлением красителей (далеко не всегда натуральных) для достижения нужного цвета.

смесь вин с добавлением красителей (далеко не всегда натуральных) для достижения нужного цвета. Подмена: низкокачественное вино с подменой этикеток, пробок, акцизов.

низкокачественное вино с подменой этикеток, пробок, акцизов. Камуфляж: разлив низкокачественного вина в часть партии известной марки.

На что обратить внимание

В магазине: Очевидно, но все же уточним: вина в коробках — порошковые. Нормальное вино в таком виде не хранится никогда.

Содержание сахара в вине должно быть следующим: для красных вин — не более 0,6 г; для столовых — 0,8 г; для белых — 1 г на 100 г вина. Если сахара больше, значит его добавили искусственно.

Если в составе вина присутствует салициловая кислота, значит вино изготовлено с нарушением технологии производства. А вот пугающий ингредиент E220 (диоксид серы) вполне может присутствовать и в качественном вине, поскольку попадает в него прямо из почвы через виноград или в процессе брожения.

Дата изготовления должна быть проштампована отдельно от основной информации на этикетке. Все шрифты должны быть четкими, без опечаток, размытостей, брака печати. Надпись на этикетке должна соответствовать надписи на пробке.

Марочное (а значит, настоянное в дубовых бочках) вино порошковым не бывает. Так же как и искусственное сухое. Все потому, что дешевле и проще сделать сладкий концентрат, примерно похожий на вкус вина.

Если вы ценитель определенной марки вина, то вас должна насторожить смена оригинальной бутылки (асимметричная, брендированная) на обычную.

Дома: При добавлении щепотки обычной пищевой соды натуральное вино изменит свой цвет благодаря реакции с виноградным крахмалом. Синтетическое останется таким же.

При добавлении в натуральное вино нескольких капель глицерина тот опустится на дно и не изменит свой цвет. Если же глицерин изменит цвет на желтый или красный, то перед вами порошковое вино.

При взбалтывании бутылки в хорошем напитке пена соберется в центре и достаточно быстро спадет. В низкокачественном продукте пена соберется по краям и будет медленно оседать.

Капните вином на обычный кусочек мела. Если пятно после высыхания посветлело — вино натуральное. Если пятно изменило цвет — в нем содержатся красители.

Ваши «химические» опыты станут тем еще зрелищем для гостей, которые принесли вино. Но, поверьте, лучше здоровыми смеяться над чудоковатостью друга, чем проклинать злосчастную печеньку, которой все отравились.