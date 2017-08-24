10 способов не сорваться на ночной перекус

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Мы знаем, что есть перед сном — плохая привычка, за которую приходится расплачиваться лишними килограммами и беспокойным сном. Поэтому AdMe.ru нашел 10 нехитрых приемов, как забыть дорогу к холодильнику после ужина.

1. Завтракать яйцами

Тяжелая артиллерия в борьбе с ночным жором — это плотный завтрак, особенно если он состоит из яиц. Яйца помогут быстрее похудеть, они вполовину сытнее каши или хлеба, а еще уменьшают чувство голода и потребление калорий в обед и в течение следующих 24 часов.

2. Не покупать «дразнилки»

Чтобы лишний раз не испытывать силу воли, лучше совсем не покупать любимые вкусности, чтобы не сорваться, особенно под покровом ночи. Если они уже есть в холодильнике и манят своим аппетитным видом, можно упаковать их в плотный пакет (а еще обвязать его скотчем и отправить на дальнюю полку холодильника — для надежности).

3. Избегать пустых калорий

Жареное, фастфуд, сладкая газировка, булочки, жирные соусы и алкоголь, богатые быстрыми углеводами, непременно потянут к холодильнику за перекусом.

4. Уменьшить количество соли в блюдах в 2 раза

Соль, специи и пряности обостряют чувство голода. Чтобы усилить натуральный вкус еды, вместо соли можно добавить в блюда лук, чеснок и травы.

5. Добавлять брокколи

Соцветия брокколи, добавленные к вечернему салату, позволят дольше чувствовать сытость.

6. Заняться спортом

Доказано, что интенсивные занятия спортом не только сжигают калории, но и подавляют аппетит. К тому же они помогают сбросить дневной стресс, который толкает нас к холодильнику.

7. Охладиться

Приступ ночного голода можно «заморозить», снизив температуру в помещении. К тому же при температуре 17–18 градусов организм сжигает на 7 % больше калорий, чем в тепле и духоте.

8. Выпить минеральной воды

Мы часто путаем жажду с голодом, поэтому вместо кефира пьем стакан минеральной воды и чувствуем, как снижается аппетит. Нелишним будет иметь стаканчик спасительной жидкости на прикроватной тумбочке, чтобы совсем не заходить на кухню.

9. Почистить зубы

Когда мы вечером чистим зубы, мозг получает установку: «Сегодня еды больше не будет!» К тому же привкус мяты и ментола сделают перспективу перекусить менее привлекательной.

10. Лечь спать до 23:00

И просто проспать время ночного похода к холодильнику. И пусть торты снятся сколько угодно! Тем более что каждый дополнительный час сна уменьшает потребление калорий в течение дня примерно на 6 %.

Если не получилось с первого дня, не расстраивайтесь. Повторяйте эти 10 пунктов до наступления положительного результата.