10+ загадочных слов, которые полезно знать, чтобы не сесть в калошу в модном заведении

Разобраться в терминах сферы питания бывает непросто. Знакома ли вам такая ситуация: вы заходите в модный ресторан или кафе, которое так хвалили ваши друзья, садитесь за столик, открываете меню — и ничего не понимаете? Или же официант спрашивает вас о чем-то, но его речь звучит так, будто он прилетел с другой планеты?

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы наши читатели получали только удовольствие при посещении модных заведений общепита и не испытывали неловкость. Поэтому объясним значения популярных слов, использующихся в ресторанах. А в конце статьи вас ждет полезный бонус: система обслуживания, при котором заказ нужно ждать долго, а ценник высокий.

Бланманже

В фильме «Формула любви» есть сцена, в которой за ужином граф Калиостро собирается удивить всех, съев вилку. Но в этот момент хозяйка вмешивается и говорит: «Фимка, что же ты стоишь? Неси бланманже с киселем!» Так что же это за блюдо такое? Бланманже — это холодный десерт, который был придуман на основе средневекового блюда. Его готовят из молока, сахара, рисовой муки и желатина, часто добавляют миндаль. Интересно, что в старых рецептах упоминается, что желатин готовили в домашних условиях из телячьих ног или свинины. Обычно бланманже подается после легкого обеда, так как относится к сытным сладким блюдам.

Фламбе

Если вы закажете блюдо, в названии которого есть слово «фламбе», будьте готовы к тому, что официант проведет инструктаж по технике безопасности. Например, попросит вас отодвинуться подальше от столика и убрать легковоспламеняющиеся вещи. Ведь фламбирование — кулинарный прием, при использовании которого блюдо (например, фрукты, десерты или мясо) во время подачи поливают спиртосодержащей жидкостью и эффектно поджигают. При этом спирт выгорает, а продукты приобретают насыщенный вкус.

Нанбазуке

Таинственное название японского блюда нанбазуке можно перевести как «иностранный маринованный». Состоит оно из жареной рыбы, маринованной в уксусе, и подается с овощами, например с перцем или луком, которые завезли в Японию из Европы. Традиционно кушанье подают охлажденным. Я знаю мало рыбных блюд, но название этого звучит как что-то, что я должен попробовать. © HeliosAlpha / Twitter

Су-вид

Мясо или рыба, приготовленные методом су-вид, прогреваются равномерно по всей толщине. В то время как блюдо, приготовленное традиционным способом, может получиться пережаренным или сырым внутри. Само слово sous-vide в переводе с французского обозначает «в вакууме». Продукт помещают в пластиковый пакет и готовят на водяной бане от 1 до 7 часов. Первоначально этот метод разрабатывался в 1970-е годы как способ приготовления пищи для космонавтов.

Турнедо Россини

Если вы заказали в ресторане турнедо, официант принесет вам очень нежные постные мясные медальоны. Стейки из говяжьей вырезки, которые используются для приготовления этого французского блюда, считаются очень дорогими. Легенда происхождения названия гласит, что композитор Джоаккино Россини потребовал, чтобы блюдо было приготовлено под его присмотром. Но когда повару надоело его нытье, он предложил именитому клиенту повернуться к нему спиной, что по-французски звучит как tourner le dos.

Карвинг

Если вы видите в меню слово «карвинг», значит, вам предлагаются художественно нарезанные фрукты. Чаще всего это арбузы, дыни и яблоки, оформленные в виде цветов. Считается, что традиция резьбы по фруктам родилась в Таиланде еще в XIII веке. Сегодня по всему миру устраивают соревнования, и работы участников — это настоящие произведения искусства. Кстати, знаменитая тыква-фонарь для Хэллоуина также относится к произведениям карвинга.

Бер-манье

Официант французского ресторана может предложить вам рагу с шариком бер-манье. Это название густого соуса, которое переводится как «размешанное масло». Основные ингредиенты для его приготовления крайне просты: растопленное масло и мука. Его также используют как загуститель для других соусов, чтобы придать им «гладкости».

Кемекс, харио V60 и калита

Эти слова, звучащие словно заклинания, на самом деле всего-навсего способы приготовления кофе. Харио V60 — способ приготовления кофе в одноименной кофеварке из Японии (Hario V60) с тонким конусообразным бумажным фильтром, который помогает сохранить аромат и раскрыть его подлинный вкус. Калита — еще один способ, получивший название от японской кофеварки (Kalita), которая имеет плоское дно и волнообразную форму боковин. В отличие от Hario в Kalita кофе дольше настаивается, и напиток будет более крепким. Кемекс — это стеклянная кофеварка, которую изобрел немецкий химик. Он придумал фильтр, благодаря которому кофе получается чистым, без горечи и осадка.

Парфе

Это французский холодный десерт, самый старый рецепт которого датируется 1892 годом. Внешне парфе напоминает заварной крем, а состоит из кипяченых сливок, яиц, сахара и сиропа. Интересно, что в Великобритании парфе готовится из мяса или птицы. В первом «Шреке», если помните, осел рассказывал про слоеное мороженое парфе. А сейчас я узнала, что parfait — это буквально означает «идеальный». Это вайб старых кафешек, где все салаты в меню называются «Летний», «Солнечный» или «Вкусный». © ifmondaysblue / Twitter

Анчан

Этот красивый напиток, будто волшебное снадобье фиолетового оттенка в вашей чашке или стакане, — тайский чай анчан. Он не только красивый и вкусный, но и полезный для организма, так как является отличным антиоксидантом и может снимать стресс. Обычно анчан подают после обеда в отелях или спа-салонах в качестве освежающего напитка. Этот чай, во-первых, синий. Во-вторых, если добавить лимон, становится фиолетовым. Это магия. © kriskiss21 / Twitter

Серрадура

Это легкий португальский десерт, состоящий из взбитых сливок, сгущенного молока и печенья «Мария». Дело в том, что для его приготовления печенье крошится так мелко, что походит на опилки. А слово «опилки» в переводе на португальский так и звучит — «серрадура».

Нигири, маки, сашими

Что, казалось бы, проще — заказать суши и насладиться популярным японским блюдом. Но стоит открыть меню, как перед глазами появляется множество непонятных названий. На самом деле основных видов суши всего 5. Нигири — это классические суши: слепленный руками комочек риса с рыбным филе, лежащим на нем. Маки — то, что мы часто представляем под названием «роллы». Начинка, завернутая в морские водоросли. Сашими — ломтики сырой рыбы или моллюсков без добавления риса. Идеально подойдет, если вы не любите дополнительных топингов. Урамаки — это маки, но наоборот: суши, в которых рис находится снаружи, а морские водоросли обволакивают начинку (роллы «Калифорния» и «Филадельфия»). Темаки — суши, завернутые вручную в лист нори или соевую бумагу. Такой вид суши удобно есть руками. Сижу читаю названия блюд суши: бонито магуро, сухарь маки, сякэ маки... С трудом выговоришь, но вкусно. © KikiJikkki / Twitter

Бонус: а ля карт



А ля карт — это формат обслуживания, подразумевающий наличие официанта и меню. В отличие от комплексного меню, в котором набор блюд заранее утвержден предприятием общественного питания, формат «а ля карт» в элитных заведениях может предполагать, что в блюдах есть особые ингредиенты, которые трудно найти, готовка может занять много времени, а ценник будет значительно выше, чем в обычных ресторанах.

