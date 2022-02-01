10 секретов, которые помогут выбрать качественный продукт, а не спустить деньги в трубу

Как бы нам ни хотелось, чтобы на прилавках магазинов находились исключительно свежие продукты, в реальности дело обстоит несколько иначе. Просроченные продукты соседствуют на полках со свежими, и порой определить разницу между ними становится практически непосильной задачей.

Мы в AdMe.ru решили помочь вам избежать отравлений и прочих неприятностей, связанных с употреблением просроченных продуктов. Наш подробный гид сделает ваши вечера приятнее, а заодно убережет вас от необдуманных трат.

1. Рыба

По-настоящему свежая рыба никогда не имеет ярко выраженного рыбного запаха — у нее лишь мягкий характерный аромат. Недавно пойманную рыбу отличают также и ее жабры — они у нее должны быть красными или розовыми. Замороженная рыба должна обладать тем же запахом, что и свежая. Однако если свежую рыбу лучше употребить в течение 2 дней, то замороженную можно хранить в морозилке до 3 месяцев.

2. Мясо

С определением свежести мяса дело обстоит несколько сложнее. При его покупке стоит обращать внимание сразу на несколько показателей: на цвет, запах и даже свои ощущения при прикосновении к мясу. Так, свежее мясо всегда твердое, и при нажатии на него ткань быстро возвращает свою первоначальную форму. В случае если углубления на мясе все-таки остаются, говядина, свинина и птица считаются несвежими.

3. Молоко

Главным критерием свежести молока считаются его запах, вкус и цвет. И если первые 2 условия можно проверить лишь после приобретения полезного продукта, то визуально удостовериться в свежести молока можно даже в магазине: по-настоящему свежее молоко имеет чистый белый цвет с желтоватым оттенком.

4. Хлопья

Самые, казалось бы, мало портящиеся продукты — хлопья — тоже имеют свой срок годности. Изделия из кукурузы, пшеницы, риса и овса могут сохранять свежесть до 5 месяцев, но лишь при условии их хранения в холодильнике. При их нахождении при комнатной температуре срок хранения зерновых сокращается всего до 1 месяца.

5. Баклажаны

Хотя обычно свежесть фруктов и овощей определяют по степени их увядания и наличию на них мягких пятен, баклажаны можно проверить и по их стеблю. Если он подрумянивается и меняет цвет с зеленого на красноватый — баклажан считается непригодным к употреблению.

6. Сливочное масло

Хотя неоткрытое сливочное масло может храниться в морозильной камере до 9 месяцев, перед его употреблением отрежьте от него кусочек и посмотрите на цвет. Если внутри масло такое же, как и снаружи, оно считается свежим и безопасным для употребления. В случае же, если внутренняя часть масла светлее внешней, это означает, что оно окислено и больше свежим не является.

7. Хурма

Хурму выбирайте темно-оранжевого или красного цвета. Наличие на ней темных пятен не должно вас смущать при условии, если рядом с ними нет вмятин и заломов — признаков гниения. А еще хурма с темными пятнами считается самой вкусной и сладкой. Чтобы избежать вязкого вкуса хурмы, перед употреблением стоит удостовериться в ее спелости. Так, по-настоящему спелая ягода настолько мягкая, что ее мякоть может даже прорываться сквозь кожицу. Покупайте спелую хурму только в том случае, если вы планируете съесть ее в течение дня. Незрелый же фрукт лучше оставить при комнатной температуре до его полного созревания.

8. Устрицы

Свежесть устриц можно определить по их цвету и аромату: обычно они окрашены в глянцевый коричневый оттенок и пахнут морем. Несвежие моллюски, в свою очередь, выглядят сухими и мутными, а также имеют резкий рыбный запах.

9. Креветки

Креветки очень быстро портятся, и едва они начинают терять свою свежесть, на теле этих ракообразных появляются черные пятна, называющиеся меланозом. Кроме того, несвежие креветки могут пахнуть аммиаком: резкий запах — явный признак порчи деликатеса.

10. Икра

Лучший способ проверить икру — понюхать ее. И если у свежей икры практически нет аромата, то у несвежего продукта присутствует стойкий рыбный запах. Если после проверки у вас все еще остаются сомнения в качестве деликатеса, попробуйте залить икру водой: свежая икра должна опуститься на дно, а кислая или просроченная всплывет на поверхность.