10 секретных приемов, как хранить свежую рыбу

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Многие из нас любят рыбу, но трудности с разделкой и маленький срок хранения часто отталкивают от ее покупки. AdMe.ru выяснил, что советуют профессионалы, чтобы сохранить рыбу свежей и наслаждаться рыбными деликатесами хоть каждый вечер. А еще как выглядит несвежая рыба, которую пытаются впарить недобросовестные продавцы.

1. Не хранить в пакете

Не стоит долго хранить свежую рыбу в полиэтиленовом пакете, она от этого быстрее задохнется и протухнет. Лучше всего для хранения подойдет вощеная бумага, но только не газета.

3. Выпотрошить обязательно

Рыба портится скорее не с головы, а в целом, с внутренностей. Перед тем как убрать целую рыбу в холодильник, ее нужно выпотрошить и удалить жабры. Чтобы не возиться с покупкой, можно попросить разделать ее еще в магазине.

4. Удалить лишнюю влагу

Только что выпотрошенную рыбу нужно промыть водой, чтобы удалить грязь. Потом обтереть со всех сторон, чтобы удалить всю лишнюю влагу. Чем меньше влаги останется, тем дольше рыба сохранится при заморозке.

4. Выбрать правильное место в холодильнике

Рыбу хорошо хранить в самом холодном месте. Указатели на холодильнике подскажут, где оно находится. В большинстве холодильников это верхняя полка.

5. Положить на лед

Рыбу рекомендуется хранить при температуре от 0 °C до 3 °C. Но обычно температура в холодильнике равна примерно 5 °C. В таких случаях поможет лед. Нужно засыпать рыбу льдом сверху и снизу. Но важно следить, чтобы лед не таял — в воде рыба быстро испортится.

6. Использовать натуральные консерванты

Соль и лимон — тоже отличные натуральные консерванты. Посолив рыбу или сбрызнув лимонным соком, можно дольше сохранить ее свежей, сделать мясо сочным, а вкус — утонченным.

7. Использовать масло

Еще один продукт, способный сохранить рыбу подольше, — растительное масло. Оно задерживает развитие микроорганизмов. Возьмите растительное масло без запаха и смажьте рыбу со всех сторон.

8. Охладить перед заморозкой

Прежде чем отправлять рыбу в морозильник, будет правильно сначала охладить ее в холодильнике в герметичном пакете. Секрет хорошей заморозки в равномерности. Небольшие куски замораживаются более равномерно, чем большие.

9. Выбрать свежую или замороженную

И все-таки не стоит покупать свежую рыбу, чтобы самостоятельно ее морозить. Если неправильно это сделать, можно нарушить клеточную структуру и пересушить ее. Лучше сразу купить замороженную. Промышленные морозильники в этом плане лучше домашних.

10. Как выглядит несвежая рыба