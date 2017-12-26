10 рецептов бутербродов, способных заставить работать ваш мозг

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Сегодня уже у многих есть привычка проверять состав продуктов перед покупкой. Мы сверяем данные о жирах, белках и углеводах, стараемся выбирать более здоровую еду. Но часто ли мы задумываемся, как еда влияет конкретно на наш мозг?

Чтобы этот важный орган отлично функционировал, нужно уделять ему особое внимание. Для этого стоит вводить в рацион продукты, которые будут положительно влиять на мозговую деятельность. К счастью, делать это совсем несложно, ведь даже обычный бутерброд может быть полезным для мозга!

AdMe.ru и «Геркулес» предлагают подборку рецептов бутербродов, способных зарядить энергией не только вас, но и ваш мозг.