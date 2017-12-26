10 рецептов бутербродов, способных заставить работать ваш мозг
= Партнерский пост AdMe.ru и «Геркулес» =
Сегодня уже у многих есть привычка проверять состав продуктов перед покупкой. Мы сверяем данные о жирах, белках и углеводах, стараемся выбирать более здоровую еду. Но часто ли мы задумываемся, как еда влияет конкретно на наш мозг?
Чтобы этот важный орган отлично функционировал, нужно уделять ему особое внимание. Для этого стоит вводить в рацион продукты, которые будут положительно влиять на мозговую деятельность. К счастью, делать это совсем несложно, ведь даже обычный бутерброд может быть полезным для мозга!
AdMe.ru и «Геркулес» предлагают подборку рецептов бутербродов, способных зарядить энергией не только вас, но и ваш мозг.
Бутерброд с сыром
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 8 ломтиков твердого сыра (содержит триптофан, необходимый для полноценной работы мозга)
- 100 мл молока (повышает уровень глутатиона, позволяя держать мозг в тонусе)
- 2 яйца (в больших количествах содержится лецитин, который улучшает процесс усвоения информации)
- соль, перец и зелень по вкусу
Приготовление:
- Яйца взбить с молоком и солью в неглубокой миске.
- Каждый кусочек хлеба обмакнуть в яичную смесь, обжарить с одной стороны.
- На обжаренную сторону одного ломтика хлеба выложить сыр, зелень и еще один ломтик сыра, накрыть вторым кусочком хлеба (обжаренной корочкой внутрь).
- Обжарить готовый бутерброд с двух сторон.
- Подавать можно с овощами.
Бутерброд с тунцом и помидорами
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 1 банка тунца (содержит омега-3 и омега-6, которые активизируют работу мозга)
- листья салата (витамины В6 и В12 в них помогают справиться с забывчивостью), помидоры, лук по вкусу
Приготовление:
- Сливаем лишнюю жидкость из банки с тунцом и разделяем филе на мелкие кусочки.
- Лук и томаты нарезаем тонкими кольцами.
- На хлеб выкладываем листья салата, томат, тунец и сверху кольца лука.
Бутерброд с творогом
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 200 г творога (витамины А и В6 стимулируют работу мозга, витамин Е укрепляет сосуды и капилляры мозга)
- 50 г сметаны (витамины А и PP необходимы для поддержания интеллектуальной деятельности, при нервном напряжении и психических нагрузках)
- ягоды по вкусу (например, черника предотвращает возрастную деменцию и улучшает память)
- мед по вкусу (содержит холин, необходимый для работы кратковременной памяти и концентрации внимания)
Приготовление:
- Творог пробить блендером со сметаной, добавить мед по вкусу.
- Хлеб подсушить на сковороде.
- Смазать его творожной массой, сверху выложить ягоды и накрыть вторым кусочком хлеба.
Французские гренки
Понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 3 банана (витамин РР способствует улучшению памяти и концентрации)
- 3 яйца
- 150 мл молока
- 4 ст. л. сливочного сыра (глицин в составе сыра улучшает мозговую деятельность)
- 2 ст. л. сливочного масла
- орехи (фосфор и марганец, которые содержатся в орехах, обеспечивают активную работу мозга)
- корица, ванильный сахар по вкусу
Приготовление:
- Взбиваем яйца с молоком, сахаром и корицей.
- Кусочки хлеба обмакиваем в яичную смесь и обжариваем на сковороде с обеих сторон.
- В сотейнике растворяем масло с 1 ст. л. сахара, затем добавляем 3 ст. л. воды. Опускаем в эту смесь нарезанные бананы и обжариваем в сиропе.
- Хлеб смазываем сливочным сыром, накрываем вторым тостом.
- Сверху выкладываем бананы и посыпаем орехами.
Бутерброд с арахисовой пастой
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 150 г арахисовой пасты (за счет витамина Е улучшается концентрация и работа мозга)
- 2 банана
Приготовление:
- Ломтики хлеба подсушить в тостере или на сковороде.
- Намазать хлеб арахисовой пастой.
- Банан, нарезанный ломтиками, выложить сверху на арахисовую пасту.
- По желанию можно накрыть еще одним ломтиком хлеба.
Бутерброд с красной рыбой
Понадобится:
- 4 ломтика хлеба
- 150 г сливочного сыра
- 200 г лосося (рыба содержит жиры омега-3, которые стимулируют работу мозга)
- 2 помидора
- перец, зелень по вкусу
Приготовление:
- Ломтик хлеба намазываем сливочным сыром, который предварительно смешали с мелко нарезанной зеленью.
- Добавляем томаты, кладем красную рыбу.
- Сверху бутерброд можно украсить зеленью.
Бутерброд с яйцом пашот
На 4 порции понадобится:
- 4 кусочка хлеба
- 1 яйцо
- 1 ч. л. уксуса
- 150 г сливочного сыра
- 3 стебля спаржи на порцию (витамин А стимулирует мозговую деятельность, витамин В3 расширяет мелкие сосуды, улучшая кровоснабжение мозга)
Приготовление:
- Приготовить яйцо пашот.
- По желанию можно немного подсушить ломтик хлеба.
- На хлеб намазываем сливочный сыр, выкладываем овощи на сыр.
- Сверху кладем яйцо.
Бутерброд с творожным кремом и шоколадом
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 200 г творожного сыра (витамины группы В благоприятно влияют на нервную систему, помогают избавиться от бессонницы)
- 30 г горького шоколада (магний в шоколаде предотвращает усталость, флавоноиды положительно влияют на когнитивные способности)
- 1 банан
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1/2 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
- Банан нужно размять и сбрызнуть лимонным соком.
- Затем смешиваем творожный сыр, банан и сахарную пудру.
- На ломтик хлеба выкладываем творожно-банановую смесь.
- Сверху посыпаем тертым шоколадом.
Бутерброд с авокадо и лососем
На 4 порции понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 1 авокадо (омега-3 и витамин Е предотвращают некоторые заболевания головного мозга)
- 60 г лосося (помимо омега-3 в рыбе много витамина B12, недостаток которого в организме может вызвать нервозность, проблемы с памятью, апатию или даже депрессию)
- 1 огурец (бета-каротин способствует улучшению иммунной функции)
- 1/2 ч. л. лимонного сока
- 200 г сливочного сыра
- 1/2 ч. л. молотого перца
Приготовление:
- Авокадо и огурец нарезать тонкими ломтиками.
- Рыбу нарезаем небольшими кусочками.
- В миске смешиваем немного сливочного сыра, лимонный сок и молотый перец.
- Хлеб смазываем сырным соусом, выкладываем авокадо, лосось и огурец, сверху накрываем вторым кусочком хлеба.
Горячий бутерброд с яйцом
Понадобится:
- 8 ломтиков хлеба
- 100 мл молока (насыщает организм антиоксидантами)
- 2 яйца (витамин D3 поддерживает в норме концентрацию кальция в крови, отвечающего за передачу нервных импульсов)
- овощи: сладкий перец, капуста, брокколи (источник витамина В9, который сглаживает последствия стрессовых ситуаций)
Приготовление:
- Яйца взбить с молоком и щепоткой соли.
- Овощи мелко нарезать и вмешать в яичную смесь.
- Из хлеба вырезать середину.
- Рамочки обжарить с одной стороны на сковороде с растительным маслом.
- Перевернуть, заполнить середину смесью из яиц и овощей.
- Жарить на небольшом огне до готовности омлета.
Здоровье — неоспоримая ценность в жизни современного человека. Мы знаем, что многое зависит от того, как мы себя чувствуем и как выглядим. Однако мы не всегда помним, что наш мозг заслуживает к себе такого же внимания, как и наше тело.
Именно поэтому в рамках программы по изучению влияния питания и образа жизни на когнитивные способности человека Fazer Brainhow компанией «Фацер» совместно со специалистами Университета имени И. И. Мечникова был разработан уникальный хлебушек «Геркулес», обогащенный железом и витаминами.
Лецитин и витамины, железо и аминокислоты в составе хлебушка «Геркулес» делают любой бутерброд на его основе настоящей пищей для ума в буквальном смысле.