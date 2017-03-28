10 продуктов, которые стоит держать подальше от кастрюль и сковородок

Мы с детства знаем, насколько полезны овощи и как важно включать их в свой рацион. Но, оказывается, даже ежедневно употребляя в пищу растительные продукты, можно недополучать полезных веществ: они просто «исчезают» во время приготовления.

AdMe.ru решил разобраться, какие продукты теряют свою пользу из-за термической обработки.

Помидоры

В сырых помидорах содержится много магния и цинка. После термической обработки концентрация этих веществ снижается на 90–100 %.

Источник: stethnews.com

Сладкий перец

Болгарский перец, особенно красный, чемпион среди овощей по содержанию витамина С. К сожалению, при нагревании его концентрация сокращается в 4 раза.

Источник: scientificamerican.com, health.com

Чеснок

Сырой чеснок богат витаминами С, PP и группы B, а также является источником холина. Но термическая обработка лишает этот продуктчасти полезных свойств.

Источник: stethnews.com

Кресс-салат

В кресс-салате содержатся витамины А, B, C, D, E и K. При нагревании (например при добавлении растения в пиццу или омлет) большая часть его полезных свойств теряется.

Источник: stethnews.com , bbcgoodfood.com

Спаржа

Спаржа — незаменимый источник витаминов А, С, Е, K, группы В, а также фолиевой кислоты. Но обжарка лишает этот овощ большинства полезных свойств.

Источник: whfoods.com

Брокколи

В брокколи много витаминов А, С и кальция. Но, если сварить этот овощ до полной готовности, в нем окажется на 40 % меньше полезных веществ, чем в сыром виде.

Источник: fooducate.com

Свекла

Свекла — прекрасный источник фолиевой кислоты. Однако, если сварить ее до полной готовности, она потеряет около 30 % этого вещества.

Источник: health.com

Имбирь

Сырой имбирь очень острый, зато является источником витаминов А, C, B1, B2, а также ряда важных микроэлементов. Во время же термической обработки большая часть полезных веществ пропадает.

Источник: whfoods.com

Фото на превью depositphotos.com
По материалам stethnews

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