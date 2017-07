10 продуктов, которые ни за что не станет есть эксперт по пищевой безопасности

10. Сырые устрицы

9. Свежевыжатые соки

8. Мясо с кровью

Почему нельзя: Температура ниже 71 °С не убивает в мясе кишечную палочку и сальмонеллу.

Чем заменить: Мясом степенью прожарки medium well и well done.