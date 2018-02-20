10 продуктов, которые можно хранить всю жизнь и они не испортятся

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Употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности — занятие довольно рискованное. Но есть ряд продуктов, о годности которых можно не беспокоиться совсем, так как они способны не портиться долгие годы и даже столетия.

AdMe.ru собрал 10 продуктов, которые могут храниться практически вечно, не теряя при этом своей пищевой ценности.

1. Рис

Наилучшая температура для хранения риса — 4,5 °C и ниже. В качестве тары лучше всего подходят контейнеры из пищевой пластмассы (PETE) и стеклянные банки. Как показало исследование, если соблюдать эти условия, то рис может храниться до 30 лет, и при этом он не потеряет своих питательных веществ и аромата. Стоит отметить, что в исследовании использовали 2 вида риса — шлифованный и пропаренный.

2. Сухое молоко

Сухое молоко, изготовленное в соответствии со всеми технологическими нормативами, может храниться неопределенно долго, сохраняя при этом свою пищевую ценность. Единственное условие для этого: хранить продукт необходимо в герметично закупоренной таре.

3. Соевый соус

Соевый соус может храниться не менее трех лет, даже если тара открыта. А срок годности соуса в герметичной емкости может быть намного больше, так как все зависит от вида соевого соуса, от способа его изготовления и от качества, а также от температуры, в которой он хранится. Например, качественный соус может быть получен только методом естественного брожения, которое длится от нескольких месяцев до двух лет. Именно он и может храниться больше трех лет. Поэтому будьте осторожны с брендами, которые добавляют химикаты для ускорения процесса.

4. Кленовый сироп

Согласно утверждению Ассоциации производителей кленовых сиропов Массачусетса, нераспечатанный кленовый сироп будет храниться бесконечно. И даже после вскрытия он может быть пригоден к употреблению несколько лет, если держать его в холодильнике.

5. Сушеная фасоль

Исследователи из Университета Бригама Янга обнаружили, что через 30 лет внешний вид сушеных бобов фасоли изменился, но все образцы остались приемлемыми для использования в чрезвычайной ситуации. А это значит, что фасоль, в сущности, как и другие бобовые, может храниться как минимум 30 лет.

6. Соль

Учитывая, что соль технически является минералом, а не продуктом, найти испорченную соль просто невозможно. Конечно, этот продукт чувствителен к влаге, и, поглощая ее, соль превращается в один большой кусок, который придется разбивать чем-то твердым. Но тем не менее соль останется солью. Кстати, йодированная соль хранится всего около года. За это время йод улетучивается и целебные свойства такой соли исчезают. При этом ее можно использовать как обычную поваренную.

7. Крепкие спиртные напитки

У алкогольных напитков, таких как водка, виски, ром и коньяк, срок годности никогда не истечет. Главное — хранить их в темном, прохладном месте в плотно запечатанной таре.

8. Уксус

Белый уксус — еще один продукт, у которого срок годности никогда не истекает, если хранить его в надлежащих условиях. Лучший способ сохранить уксус надолго — держать его в оригинальной герметичной бутылке в темном, прохладном месте, подальше от источников тепла.

9. Cахар

Сахар, как и соль, может храниться бесконечно долго, особенно если держать его в герметичных контейнерах. Иначе он поглотит из воздуха влагу и превратится в одну большую глыбу. Но даже в этом случае сахар не потеряет своих свойств. Кстати, сахарная пудра и коричневый сахар по своим способностям к длительному хранению ничем не уступают обычному сахару.

10. Мед

Мед по праву может называться уникальным продуктом, который может храниться вечно. Его структура и состав крайне неблагоприятны для бактерий. А запечатывание емкости с медом ограничивает взаимодействие с воздухом и влагой, что и делает его абсолютно непортящимся продуктом. Кстати, во время раскопок одной из египетских пирамид археологи обнаружили горшки с медом. Приблизительный возраст находки — около 2–3 тысяч лет. И да, мед был все еще съедобным, археологи даже его попробовали. А спустя несколько лет после этого в Грузии был найден мед возрастом 5 500 лет.