10 привычных продуктов, которые запрещены в разных странах из-за их состава

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Пищевые добавки, признанные опасными в одной стране, не всегда бывают запрещены в другой. Поэтому на полках наших магазинов можно встретить вредную продукцию. Особенно настораживает, когда самая обычная еда, составляющая привычный рацион миллионов людей, оказывается не такой безобидной на самом деле.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас список продуктов питания, которые по тем или иным причинам запрещены в разных странах мира. В конце вы узнаете, почему не стоит пробовать деликатес фуа-гра.

1. Курица

В Европе и Великобритании с 1997 года запрещена продажа курицы, обработанной хлором. Такой обработке тушки животных подвергаются для того, чтобы исключить возможность заражения мяса сальмонеллой и другими бактериями. В ЕС практику применения хлора считают опасной, поскольку его высокое содержание в продукте может нанести вред здоровью. В 2010 году такой запрет ввели и в России.

2. Злаковые батончики

Во всем мире каши, злаковые батончики и другие подобные изделия позиционируются как продукты для правильного питания, насыщенные витаминами и минералами. В Дании же такие продукты запрещены, поскольку, по мнению Датской ветеринарной и продовольственной администрации, они содержат чересчур высокие, «токсичные» дозы полезных добавок, которые при регулярном употреблении могут повредить печень и почки детей.

3. Соевый соус

82 % мирового объема выращиваемой сои генетически модифицировано. Влияние ГМО на человеческий организм до конца не изучено, но импорт трансгенной сои запрещен в части стран Европы, в России, странах Персидского залива и других государствах. Также соевый соус может содержать этилкарбамат, опасный канцероген.

4. Мясо

Мясо свиней, крупного рогатого скота и индейки часто производится с использованием рактопамина. Этот гормон позволяет животным быстро набирать массу. Отмечается возможное негативное воздействие на здоровье человека, потребляющего такое мясо в пищу, в частности, возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Мясо, изготовленное с применением рактопамина, запрещено в 160 странах, включая страны Европы, Китай и Россию.

5. Чипсы

Картофель фри и чипсы с содержанием олестры (олеана), синтетического заменителя жира, запрещены в Канаде и Европе. Эта пищевая добавка не дает организму абсорбировать полезные вещества и витамины, а также может привести к проблемам с желудком. Олестру часто используют для производства картофельных чипсов с пометкой «light». Также следует обращать внимание на состав сыра, маргарина, крекеров, мороженого и других продуктов.

6. Яблоки

При проверке Министерства сельского хозяйства США в 80 % яблок нашли дифениламин (DPA), который применяется для того, чтобы фрукты хранились месяцами и безубыточно экспортировались по всему миру. В Европе DPA считается опасным веществом, которое может вызывать рак, поэтому здесь с 2012 года запретили ввоз такой продукции.

7. Фруктовое желе

Фруктовое желе в маленьких чашечках, по мнению Европейской комиссии, представляет смертельную опасность для детей из-за угрозы удушья. В таком желе может содержаться конняк (konjac) — волокно, которое набухает при соприкосновении с влагой и может застрять в горле у ребенка, делая невозможным применение приема Геймлиха. Лакомство запрещено в Европе, США, Австралии и других странах.

8. Хлеб

Хлеб, содержащий азодикарбонамид (ADA, E927), запрещен в Европе и Австралии. ADA применяется в выпечке для того, чтобы придать ей белый цвет, а также позволяет продукции дольше оставаться свежей. Эта пищевая добавка может вызвать аллергию и астму.

9. Картофельное пюре быстрого приготовления

Для производства картофельного пюре быстрого приготовления часто используется бутилгидроксианизол (ВНА, Е320). Национальный институт здравоохранения США провел ряд исследований, на основе которых консервант признали потенциально опасным для здоровья человека канцерогеном. ВНА может содержаться и в других продуктах: замороженных блюдах, суповых наборах, майонезе. Вещество запрещено в Японии и некоторых странах Европы.

10. Маргарин

Употребление в пищу трансжиров может способствовать нарушению метаболизма, высокому кровяному давлению и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Самые высокие концентрации присутствуют в маргарине: до 15 % от массы продукта. Продукты с содержанием трансжиров запрещены в Канаде, Дании, Швейцарии. Также во многих странах существуют ограничения на долю их содержания в пище.

Бонус

Фуа-гра, или инфильтрированная жиром печень гуся, считается деликатесом и импортируется по всему миру. Однако в ряде стран Европейского союза, Израиле, Австралии, Аргентине и нескольких американских штатах запрещено производство данного блюда. На этот раз дело не в опасных добавках, а в негуманном обращении с животными: птиц запирают в тесных клетках и принудительно откармливают через трубку, пока их печень не увеличится в 7–10 раз по сравнению с нормой.

Как вы считаете, такие запреты оправданы? Какие продукты, по вашему мнению, следует запретить в вашей стране?