10 негласных правил употребления кофе, которых придерживаются истинные кофеманы — итальянцы

Если вы не можете проснуться без чашки, а то и двух кофе, то не спешите корить себя. В кофейной зависимости нет вашей вины, это все проделки генов. К такому выводу пришли ученые из Италии — страны, где, кажется, даже улицы пропитаны ароматами бодрящего напитка. Склонность пить больше или меньше кофе заложена в нашей ДНК. Так зачем идти против природы и бороться с привычкой, если можно просто получать удовольствие от каждого глотка ароматной жидкости?

Мы в AdMe.ru обожаем пить кофе и изучать кофейные традиции других стран. Сегодня под прицел попали истинные кофеманы — итальянцы. А из бонуса вы узнаете, какой кофе можно попробовать в разных регионах Италии.

1. У каждого времени суток свой кофейный напиток

В стране, где количество выпитых чашек кофе в день на человека не ограничивается одной, каждому времени суток соответствует свой напиток. Так, капучино принято пить только по утрам, так как его густая молочная пена после 11:00 дня вовсе не добавит энергии и бодрости, а лишь станет причиной расстройства пищеварения и тяжести в желудке. Такая же участь ожидает и любителей латте макиато. Кстати, никогда не заказывайте в Италии просто латте, так как вам подадут стакан молока, которое кофе и не пахнет. Вместо этого просите бариста приготовить сaffè latte. В течение дня любой итальянский кофеман не раз наведается в бар (да, именно в бар!), чтобы пропустить чашечку кофе. Не изменяя традициям, жители Пиренейского полуострова отдают предпочтение горькому эспрессо, как называем его мы. Для них же это просто кофе (un caffé). Но не думайте, что им все и ограничивается. Итальянцам есть из чего выбирать. Хотите покрепче? Держите ристретто. Послабее? Насладитесь лунго. И неважно, что на дворе уже поздний вечер.

2. Никакого кофе с собой. Только в баре и только у барной стойки

Забежать в бар, крикнуть с порога: «Caffè!», за пару минут проглотить живительный напиток, перекинуться парой слов с бариста и продолжить свой путь — так обычно итальянцы пьют кофе. Сидеть за столиками и медленно смаковать каждый глоточек — это история не про кофе. Да и что там смаковать, если в чашечке напитка-то всего на полтора глотка. А у барной стойки кипит жизнь: люди общаются, обсуждают последние новости. К тому же пить кофе не за столиком выгодно с точки зрения экономии, так как не нужно платить за обслуживание. Хороший бариста — это не только тот, кто варит вкусный кофе, но и настоящий друг для посетителей. Увидев постоянного гостя на пороге бара, он тут же ставит на стойку чашечку свежесваренного напитка, а если в заведении ажиотаж, то приготовит кофе завсегдатаю быстрее, чем другим.

3. Сахар кладется по желанию

Многие итальянцы считают, что пить эспрессо нужно исключительно без сахара, чтобы не перебивать его яркий аромат и благородную кислинку. Однако здесь нет каких-то негласных правил, и каждый ориентируется на свои вкусовые предпочтения. Подается кофе в большинстве случаев без сахара, но никто вас не осудит, застав за добавлением мифической «белой смерти» прямо в чашку. А вот о сиропах, которые мы любим добавлять в кофейные напитки, в Италии лучше забыть. Никаких тебе ореховых, карамельных и фисташковых привкусов. Испортить вкус кофе непонятной жижей — моветон. А что говорят сами итальянцы о сахаре в эспрессо? Я пью эспрессо с сахаром, как и все мои знакомые и коллеги. Какое-то время я пил без, но понял, что сладкий мне нравится больше. © Simone Messaggi / Quora

Однажды утром я перестала добавлять сахар в кофе. Пару дней я хотела перестать пить его совсем, настолько он был горьким. Но потом я научилась ценить истинный вкус кофе и теперь не терплю следов сахара в любимом напитке. © Luciano Molina / Quora

4. Кофе нужно перемешивать

Даже если вы не добавляете сахар в эспрессо, истинные кофеманы рекомендуют размешивать его кофейной ложечкой для «равномерного» вкуса. Согласно этикету, помешивать кофе нужно осторожными движениями сверху вниз, не задевая края чашки. Однако итальянцы были бы не итальянцами, если бы не привнесли свое и в этот ритуал. Так, вместо круговых движений они аккуратно макают ложку в чашку, держа ее вертикально. После совершения сего действия ложка кладется с правой стороны от тарелки, на которой стоит чашка. Облизывать ложку, чтобы ни одна капля бодрящего напитка не пропала даром, считается дурным тоном.

5. Лучшее время для эспрессо — после еды

Итальянцы пьют кофе после еды. Вам знакома детская привычка оставлять самое вкусненькое напоследок? Вот и итальянцы предпочитают откладывать кофепитие до конца трапезы, чтобы сохранить во рту эту приятную горчинку. К тому же они верят, что кофе способствует улучшению пищеварения. И действительно, существуют исследования, которые доказывают, что натуральный напиток стимулирует деятельность пищеварительного тракта, а в сторону ненатурального жители Италии даже и не смотрят.

6. Воду, которую подают с кофе, итальянцы пьют до самого напитка

Стакан воды подают с кофе совсем не для того, чтобы запить терпкий привкус и смыть следы горечи со своих рецепторов. Наоборот, глоток чистой воды перед употреблением эспрессо поможет избавиться от ненужных вкусовых ощущений, чтобы ничто не отвлекало вас от наслаждения кофейными нотками. Такая традиция распространена на юге страны, особенно на Сицилии и в Неаполе. Местные бариста одарят вас косым взглядом, если заметят, как вы запиваете кофе, любезно сваренный для вас. Такой жест будет расценен как недовольство напитком, от послевкусия которого вы хотите поскорее избавиться. На севере Италии, кроме Пьемонта, бариста более терпимее, они поймут и простят, а вот в Риме и Милане можно не бояться поставить под сомнение профессионализм кофеваров, ведь воду к кофе там подают далеко не в каждом заведении.

7. Фарфоровые чашки или стеклянные стаканы: из чего пить эспрессо?

Главное, не пить его из бумажных стаканчиков, а фарфор или стекло (caffe al vetro) — дело сугубо индивидуальное. Итальянцы любят, чтобы кофе был не только приготовлен, но и подан по правилам. Большинство предпочитает тяжелые фарфоровые чашечки с толстыми стенками. Именно они позволяют сохранять правильную температуру эспрессо и не дают ему остывать, прежде чем он попадет в рот. Сторонники стеклянных стаканчиков апеллируют к тому, что в чашках невозможно разглядеть всю красоту напитка, в том числе золотистую пенку, которая многое говорит о мастерстве бариста. Однако в стакане эспрессо остывает быстрее. К тому же держать его не всегда удобно из-за отсутствия ручек.

8. Идеальный кофе тот, что не обжигает губы

В Италии эспрессо имеет такую температуру, что можно даже не боятся обжечься. Однако если вы любите, чтобы из чашки валил пар столбом, то попросите болленте (caffè bollente). И тогда бариста подаст вам горячий, даже огненный напиток.

9. Американо — это не кофе, а «грязная вода»

А вот американо, который представляет собой эспрессо, разбавленный водой, итальянцы и за кофе-то и не считают. Они называют его «грязной водой» и не понимают, как можно так небрежно относиться к эспрессо. Ведь если хочется чего-то полегче, то есть лунго — эспрессо, приготовленный с большим количеством воды. Именно приготовленный, а не разбавленный! Для итальянцев кофе — это только эспрессо, поэтому любой кофейный напиток, если это не эспрессо, априори плох. © Roberto Cazzaro / Quora

10. Лучший домашний кофе — тот, что приготовлен в гейзерной кофеварке

Но не думайте, что итальянцы пьют кофе только в барах. Дома они тоже не могут лишить себя удовольствия опрокинуть чашечку эспрессо. Несмотря на большой выбор кофемашин и кофеварок, они остаются верны гейзерным, или мока, как их тут называют. Кстати, такую кофеварку изобрели именно итальянцы. В каждой семье может быть несколько чудо-приборов: маленькие — для кофе на одного, побольше — для всех членов семейства или гостей. Такие домашние кофеварки со временем становятся только лучше, а напиток, приготовленный в них, приобретает особый вкус. Предложить гостям эспрессо — это главное правило итальянского гостеприимства. Кофе принято подавать не к столу, а в гостиной. К тому же, если напиток приготовлен в гейзерной кофеварке, ее ставят на поднос в окружении чашек, сахарницы и молочника.

Бонус: у каждого итальянского региона свои кофейные традиции

«Неужели в Италии нет чего-то оригинального? Фраппучино там какого-нибудь?» — спросите вы. Фраппучино вы, конечно, вряд ли найдете, но в итальянских регионах есть свои кофейные напитки, к которым даже почитатели эспрессо относятся благосклонно: капучино с корицей и шоколадом в Трентино, марочинно с какао и молоком в Милане, анисовый кофе в Марке, эспрессо с взбитым кремом из лесных орехов в Неаполе, кофе в арабском стиле с гвоздикой, корицей и какао на Сицилии. И как говорится, не так уж и важно, какой кофе вы предпочитаете. Главное, чтобы это был эспрессо. Пейте кофе с удовольствием и в хорошем настроении — вот что действительно по-итальянски.