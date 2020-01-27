10 поступков, которые гарантированно выведут из себя вашего официанта

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Люди, которым доводится пользоваться услугами работников сферы обслуживания, делятся на 2 типа: одни стараются вести себя максимально уважительно, другие не задумываются о своем поведении. Например, какие-то посетители ресторанов стараются запоминать имена обслуживающего персонала и делать все, чтобы облегчить им труд. Другие не заморачиваются такими мелочами, прикрываясь фразой: «Они обязаны мне угодить. Это их работа».

Мы в AdMe.ru верим, что, если каждый будет относиться друг к другу с теплотой, мир станет чуточку лучше. Поэтому во время очередного посещения кафе мы задумались: интересно, какие вещи, которые мы делаем по привычке, могут быть неприятны нашему официанту. Почитав статьи рестораторов и форумы работников общепита, мы нашли ответы на свой вопрос.

Спрашивать о вкусе дорогих блюд

В апреле пользовательница твиттера, долгое время работающая официанткой, написала тред о подводных камнях своей работы. Помимо прочего, она поведала о раздражающих привычках посетителей. Оказалось, что девушку ставят в тупик вопросы о вкусе дорогих блюд из меню. Потому что некоторые из них стоят слишком дорого для официанта и попробовать их у сотрудников нет возможности.

Будучи взрослыми, заказывать из детского меню

По словам работников кафе и ресторанов, во многих заведениях цены на детское меню ниже, чем на обычное. Для того чтобы гости, желая сэкономить, не заказывали исключительно детские блюда, официантам выдается устный регламент относительно возраста гостей, имеющих право заказывать такую еду. Иногда официантам приходится отказывать посетителям в заказе из детского меню из-за этого правила и выслушивать полные возмущения речи разочарованных посетителей.

Оставлять мелкий мусор за солонкой

После ухода посетителей официанты должны как можно быстрее привести стол в порядок. Если мы оставляем какой-то мусор за панелью с салфетками и специями, его можно попросту не увидеть. Как результат, клочки бумаги от палочек для суши или скомканные салфетки остаются на столе, что, разумеется, не нравится следующим посетителям.

Отодвигать стул достаточно далеко от стола

У многих посетителей есть привычка после трапезы отодвинуть стул подальше от стола, чтобы вытянуть ноги и откинуться. Но это, во-первых, мешает посетителям, которые обедают за спиной такого гостя: их стул теперь не отодвинется на расстояние, комфортное для того, чтобы сесть за стол или встать из-за него. Во-вторых, если стул находится в проходе, в спешке официант может о него запнуться.

Меняться местами друг с другом

Некоторым официантам не нравится, когда гости после заказа меняются друг с другом местами. Некоторые работники запоминают, кому какое блюдо нести, не по лицам гостей, а по их позициям за столом. В итоге получается путаница.

Приходить большой компанией без предупреждения

Нередки случаи, когда в кафе или ресторан приходит одновременно большое количество людей, желающих сидеть вместе. Обычно в таких случаях официанты сдвигают рядом стоящие столы. Но, если компания пришла без предупреждения, нет гарантии, что получится комфортно усадить ее, потому что пустые столы могут находиться в разных концах зала.

Внезапно просить разделить счет

Когда большая компания внезапно просит разделить счет, официант, все так же привычно улыбаясь, уходит к киперу и начинает подсчеты в попытке правильно распределить заказанные блюда между гостями. В этом нет ничего невозможного, однако, если вы заранее предупредите о том, что вам понадобятся разные чеки, официанту будет гораздо проще и ваш расчет займет меньше времени.

Просить блюда, ингредиентов которых нет в меню

Об этом рассказал официант Станислав Адамс, когда давал интервью YouTube-каналу LUKI. В случаях, когда вы просите еду, которой нет в меню, работник ресторана постарается вам угодить и найти выход из ситуации. Например, если в заведении подаются продукты, из которых готовится это блюдо, официант может забить его в кипере отдельными ингредиентами. Но сложности возникают, когда гость настаивает на блюде, ингредиенты которого за ненадобностью отсутствуют на кухне ресторана. Клиент еще и выговаривает официанту по этому поводу, хотя тот к составлению меню не имеет никакого отношения.

Работать в ресторане за ноутбуком

Некоторых официантов раздражают фрилансеры, которые приходят в кафе исключительно поработать. Они заказывают чашку кофе, после чего сидят за столом по 4 часа, уделяя внимание исключительно своему ноутбуку. Ближе к обеду уходят, чтобы перекусить в более дешевом месте, а к вечеру, когда посетителей прибавляется, снова занимают стол и снова заказывают только кофе. И, конечно, не оставляют чаевых.

Спорить между собой, когда делаем заказ

Когда зал заполнен, официанты дорожат каждой минутой, чтобы максимально быстро обслуживать гостей и никого не заставлять ждать. Поэтому неудивительно, что они раздражаются, если мы подзываем их к своему столику, чтобы сделать заказ, и в это время начинаем спорить друг с другом и выяснять, что же именно мы будем сегодня пить и есть.

Возможно, некоторые из этих претензий могут показаться простыми придирками, но, если задуматься, избавиться от таких привычек не составляет никакого труда. Расскажите, а какие привычки людей, с которыми приходится работать, раздражают вас?