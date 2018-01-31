Посмотрите на 10 ошибок, которые совершают даже гуру здорового питания

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Перейдя на здоровое питание, многие сталкиваются с тем, что никак не могут достичь своей цели. Возможно, дело в непоколебимой уверенности, что мы сделали правильный выбор в стратегии питания. Но при проверке многие наши знания о якобы полезных продуктах таковыми не являются. Давайте раз и навсегда развеем 10 самых больших заблуждений в здоровом питании.

Мы в AdMe.ru поддерживаем стремление к самосовершенствованию и предлагаем пополнить копилку знаний в вопросах заботы о здоровье.

1. Выбираем органические продукты

Органические продукты считаются полезнее и безопаснее по сравнению с обычными. Однако не существует научных доказательств, подтверждающих это. При выращивании таких продуктов не используются синтетические пестициды. Вместо них применяются натуральные пестициды, влияние на организм которых мало изучено. Кроме того, надпись «эко» на этикетке не всегда означает более здоровую пищу. Иногда это просто маркетинговый ход, используемый для увеличения продаж. При покупке таких продуктов важно обращать внимание на их состав, происхождение и внешний вид.

2. Предпочитаем продукты без глютена

В последнее время глютеносодержащие продукты окрестили вредными. И действительно, некоторые люди вынуждены придерживаться безглютеновой диеты, поскольку у них диагностирована целиакия. Однако это заболевание установлено лишь у 1 % людей. Во всех остальных случаях нет научных доказательств пользы в результате отказа от глютена ради улучшения самочувствия. Скорее наоборот, согласно последним исследованиям, безосновательный отказ от глютена повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет исключения из рациона цельного зерна.

3. Покупаем обезжиренные продукты

В попытках следовать здоровому образу жизни многие выбирают обезжиренные продукты. Однако мало кто задумывается, что, снижая уровень жиров, производители компенсируют состав продукта другими компонентами для улучшения вкуса. Например, сахаром, вкусовыми добавками, стабилизаторами и трансжирами, что может повлечь за собой ухудшение здоровья. Продукты с нормальным содержанием жира необходимы для сбалансированного и здорового питания. Исключать жиры стоит лишь по медицинским показаниям. В остальных случаях достаточно снизить процент жиров в продукте.

4. Пьем фруктовые соки

Фруктовый сок содержит огромное количество сахара, но при этом лишен пищевых волокон. Это приводит к повышению аппетита, перееданию и набору веса. Такой сок не утоляет ни голод, ни жажду. И в этом он мало чем отличается от сладкой газированной воды. Вместо него лучше выбрать целый фрукт или воду со свежими фруктами.

5. Едим энергетические батончики

Такие батончики очень подходят для удобного и быстрого перекуса. В магазинах их продают в отделах здоровой или диетической еды. Но так ли они полезны? В большинстве батончиков содержится сахар, шоколадная глазурь, карамель, искусственные ароматизаторы и другие добавки. По объему сахара они ничем не отличаются от обычных конфет. А количество калорий в них равнозначно полноценному обеду. Не поленитесь потратить больше времени и поесть полноценно. А если хочется сладкого, то долька горького шоколада пойдет лишь на пользу.

6. Предпочитаем сухофрукты

Полезность или вред сухофруктов напрямую зависит от условий, в которых их приготовили. Как правило, производители обрабатывают фрукты химическим составом перед сушкой, что в несколько раз увеличивает срок хранения и пропорционально уменьшает их полезные свойства. Сухофрукты хороши, если вы приготовили их самостоятельно дома. Выбирая их в магазине, лучше приобретать внешне не привлекательные, твердые и без излишнего блеска сухофрукты.

7. Выбираем яйца с коричневой скорлупой

Долгое время на пике популярности был миф о наибольшей полезности яиц с коричневой скорлупой. Однако размер и цвет яйца зависит от породы курицы. А по цвету желтка можно сделать выводы о том, что она получала на обед. Главное правило выбора яиц — условия хранения и внешний вид. Самый безопасный вариант — чистые яйца, без трещин, хранящиеся в холодильнике.

8. Пьем спортивные напитки

Из-за тесной связи спорта со здоровым образом жизни спортивное питание воспринимается как полезное. Однако в составе спортивных напитков присутствует сладкая газированная вода, а также кукурузный сироп, искусственные пищевые добавки и красители. Производители спортивных напитков рекомендуют утолять жажду их продуктом во время тренировки. Однако жажду он не утолит, да еще и понизит эффективность физических упражнений. Выходом будет спортивный напиток, приготовленный своими руками.

9. Покупаем импортные продукты

У многих сложился стереотип, что иностранные продукты качественнее отечественных. Иногда так и есть, но далеко не всегда. Например, употребление сезонных местных продуктов гораздо полезнее тех, что привезены издалека. Яблоко, выращенное на местной ферме в естественных условиях и реализованное сразу, содержит больше полезных веществ, чем экзотический фрукт, привезенный из другой страны, обработанный химическим составом, чтобы выдержать долгий путь до покупателя. Конечно, есть польза и от импортных продуктов, но при выборе необходимо обращать внимание на сроки хранения, состав, изготовителя и импортера.

10. Покупаем гранолу

Ажиотаж вокруг гранолы (запеченные крупы и орехи) был создан преимущественно маркетологами. Наравне с клетчаткой и железом в граноле много сахара и не особо полезного масла, что делает ее бесполезной. Конечно, в продаже есть гранола, где это минимизировано, поэтому при покупке необходимо изучать состав. А вообще, здесь хорошо работает правило, когда полезнее то, что приготовил сам. Поэтому лучше купить необходимые ингредиенты и запечь их самостоятельно.

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