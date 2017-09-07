10 ошибок, из-за которых мы тратим на продукты больше

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы ходим в супермаркеты практически каждый день и вряд ли задумываемся о том, что делаем что-то неправильно. Между тем незначительные, казалось бы, ошибки могут существенно ударить по нашему бюджету. AdMe.ru собрал для вас некоторые из них. Но, главное, мы узнали, что поможет сэкономить на покупках без ущерба для качества продуктов.

1. Покупать продукты в неправильном порядке

Нам бывает тяжело ограничивать себя в количестве покупаемых продуктов. Однако контролировать, чтобы те были полезными для здоровья, мы можем вполне. Тем, кто не может удержаться от того, чтобы набить корзину продуктами под завязку, стоит начинать покупки с овощного отдела: овощи заполнят корзину, и у вас останется меньше места для дорогих и ненужных покупок.

2. Не знать цены на продукты, которые покупаете постоянно

Постарайтесь запомнить или даже записать стоимость продуктов, которые вы постоянно покупаете. Это поможет вам не попасться на фальшивую распродажу, когда цена остается прежней, а ценник буквально кричит о том, что раньше она была выше. Так вы не совершите незапланированную покупку из-за «соблазнительной» скидки.

3. Не планировать

Причем не только список покупок, но и меню на ближайшую неделю. Так, распланировав меню с понедельника по пятницу, вы будете знать, какие продукты купить для приготовления этих блюд, и не приобретете лишнее.

4. Не обращать внимания на вес упаковки

Допустим, на витрине лежат две одинаковые пачки масла, одна из которых немного дешевле другой. Не стоит торопиться покупать ту, что с меньшей стоимостью! Для начала посмотрите на вес продукта. Может быть, более дорогое масло имеет вес больше, поэтому в пересчете на килограммы покупка будет выгоднее.

5. Пренебрегать собственными марками

Практически у каждого супермаркета есть собственная марка, под которой продают товары по более низкой стоимости, чем продукция известных производителей. На самом деле качество «местных» продуктов ничуть не хуже — отличия только в менее красочной упаковке. Кроме того, товары под собственным брендом производятся на тех же предприятиях, где изготавливаются продукты популярных марок.

6. Не пробовать новое

Многие из нас постоянно покупают продукты одной и той же марки, опасаясь пробовать что-то новое. Однако производители пока еще неизвестных марок часто продают товар высокого качества даже дешевле. Не бойтесь экспериментировать: это позволит не только сэкономить, но и найти, возможно, более вкусный и полезный продукт.

7. Не отслеживать скидки

Существуют специальные мобильные приложения, которые собирают информацию об акциях в различных продуктовых магазинах, находящихся поблизости от вас. Помимо цен подобные приложения дают возможность сравнить стоимость одинаковых товаров в разных магазинах и найти самое выгодное предложение.

8. Не покупать дешевые продукты

Всевозможные крупы, сахар, соль, специи и прочие подобные продукты можно покупать по минимальной цене. Так, к примеру, сахарный песок в обычном пакете ничем не будет отличаться от сахарного песка в красочной упаковке.

9. Брать продукты из первого ряда

Чтобы купить самый свежий продукт, загляните вглубь витрины: работники супермаркетов выкладывают в первый ряд товар, чей срок годности приближается к завершению. Так вы не только купите самое свежее молоко или масло, но и сэкономите, ведь, как известно, большая часть купленных нами продуктов оказывается в мусорной корзине из-за истекшего срока годности.

10. Поддаваться на уловки маркетологов

Растительное масло «с витамином Е», соль «без ГМО», яйца «с оранжевым желтком» — все эти приманки хорошо влияют на продажи. Но, прежде чем приобрести «уникальный» продукт, задумайтесь: действительно ли это так уж эксклюзивно. Ведь витамин E есть в семенах подсолнуха, а значит, и в подсолнечном масле он будет в любом случае; ГМО может быть только в продуктах растительного и животного происхождения; яркий же цвет желтка у фабричных яиц достигается благодаря специальной добавке, которую подмешивают в корм птиц.