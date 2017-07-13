10 обычных овощей, которые выглядят как находки с другой планеты

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Каждый день мы готовим и с удовольствием едим блюда из привычных продуктов, иногда не догадываясь, какими они еще могут быть. Мы в AdMe.ru решили провести расследование и найти самые необычные и удивительные овощи, которые выращивают в разных уголках мира.

10. Разноцветная кукуруза

Кукурузу с полупрозрачными зернами, переливающимися всеми цветами радуги, вывел американский фермер Карл Барнс и назвал ее Glass Gem. При варке кукуруза нисколько не теряет свою окраску, но очень жесткая, и съесть в вареном виде ее не выйдет — из этой кукурузы делают муку и попкорн.

9. Капуста романеско

Этот инопланетный овощ был выведен в Италии и появился благодаря скрещиванию цветной капусты и брокколи. В нем масса полезных веществ: каротин, витамин С, цинк, а вот клетчатки меньше, чем в капусте, именно по этой причине она усваивается гораздо лучше. У романеско нежный вкус, чем-то похожий на брокколи.

8. Земляничный шпинат

Как оказалось, у обыкновенного шпината есть и такая яркая разновидность с ягодками, похожими на малину или землянику. И листья, и плоды растения съедобны — этот шпинат обгоняет многие другие фрукты и овощи по содержанию железа, а белка в 100 г листьев больше, чем в таком же количестве сухого молока. Правда, ягоды практически безвкусны, но от этого не менее полезны.

7. Фиолетовый сладкий картофель

Фиолетовый картофель — одна из разновидностей батата, родиной которого являются Перу и Колумбия. Фанаты здорового питания обожают этот овощ: он содержит антиоксиданты и полезен для профилактики многих заболеваний.

6. Кактус нопаль

Мексиканцы так любят этот сорт кактуса, что он давным-давно соседствует с картошкой и кукурузой на полках супермаркетов. Нопаль содержит массу витаминов, способствует сжиганию жира в организме. Его добавляют в салаты, жарят на гриле, используют как ингредиент для основного блюда и даже маринуют. Свежий кактус на вкус напоминает нечто среднее между спаржей и зеленым горошком, а маринованный похож на соленые огурцы.

5. Разноцветная цветная капуста

Эти разновидности наконец-то оправдывают название цветной капусты, которая почему-то обычно белая. Такие овощи станут украшением любого стола, к тому же они так же полезны и питательны, как и обычная цветная капуста.

4. Корень лотоса

Корень лотоса считается деликатесом в японской, китайской и тайской кухне, а еще его можно назвать рыбой фугу в мире овощей и растений — неправильно приготовленное блюдо может с легкостью стать причиной отравления. Полезные свойства корня известны издавна, и вовсе не зря — в нем содержится много витаминов и аминокислот.

3. Китайская горькая тыква

Этот пупырчатый овощ довольно распространен в Азии, но важно правильно его приготовить — мякоть его горькая, а сок в сыром виде и вовсе ядовит. Однако горькая тыква очень полезна: в ней содержатся железо, кальций и калий, а последние исследования ученых выявили, что сок этого овоща способен уничтожать клетки рака поджелудочной железы.

2. Ока

Этот необычный овощ выращивают преимущественно в Южной Америке: Колумбии, Перу и Чили. Ока немного похожа на картофель, но отличается слегка острым ароматом и, конечно, яркими клубнями с большим количеством бороздок. В отличие от картофеля, оку можно есть в сыром виде, а еще из нее получается рассыпчатое пюре.

1. Арбузный редис