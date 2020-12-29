10+ неизбитых идей новогодних блюд, которые съедят до крошки еще с первым ударом курантов

Наступает пора традиционных новогодних походов в продуктовые магазины за ведрами с майонезом, докторской колбаской и стратегическим запасом горошка на год вперед. 31 декабря практически во всех семьях на столах свои почетные места займут оливье, селедочка под шубой и другие фирменные зимние блюда, без которых просто невозможно себе представить встречу Нового года.

Мы в AdMe.ru решили отойти от канонического новогоднего меню и предложить вам новые идеи угощений для праздничного стола, которые можно подавать даже в мишленовских ресторанах. А в бонусе мы покажем, как можно оформить знаменитый на весь мир салат так, чтобы все гости ахнули. А начнем мы с рецепта легкого домашнего майонеза, с которым любые блюда станут менее калорийными.

1. Рецепт легкого майонеза

Ингредиенты: лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5–1 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

горчица — 2 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

рафинированное подсолнечное масло — 300–350 мл. Выдавливаем сок лимона в любую емкость, добавляем соль, сахар, черный перец и горчицу. Разбиваем и добавляем 2 яйца (желательно комнатной температуры) и подсолнечное масло. Взбиваем все блендером на самой маленькой скорости около 2 минут.

2. Салат ветчинный «Бычок»

Ингредиенты: яйца отварные — 4 шт.;

ветчина — 200 г;

сыр — 150 г;

горошек консервированный — 2/3 банки;

огурцы соленые — 70 г;

оливки черные без косточек — 2 шт.;

майонез — 2–3 ст. л.;

петрушка — 3–4 веточки. От ветчины отрезаем 2 кружочка и откладываем в сторону — позже они понадобятся для украшения салата. Оставшуюся часть ветчины, а также огурцы нарезаем кубиками и вместе с горошком отправляем в миску. Добавляем яичные желтки, майонез, трем на терке сыр (половину кладем в миску, а вторую половину оставляем для украшения) и все перемешиваем. Готовый салат выкладываем на блюдо, формируя мордочку бычка. Голову бычка посыпаем тертым сыром, а рыльце — измельченным яичным белком и все утрамбовываем ложкой. От большого кружочка ветчины отрезаем примерно одну треть. Смазываем ломтик майонезом и приклеиваем спереди. Из оставшейся части ветчины делаем рожки, из огурцов — ушки, как показано на фото. Добавляем глазки, ноздри и рот из оливок и украшаем блюдо зеленью.

3. Рулетики со свеклой и сельдью

Ингредиенты: свекла отварная — 250 г;

яйца отварные — 3 шт.;

масло растительное — 1 ст. л.;

крахмал (мука) — 80 г;

соль — 1 ч. л. (без горки);

сахар — 1/2 ч. л.;

сельдь соленая — 1 шт.;

сливочный сыр — 300 г;

огурец соленый — 1 шт.;

укроп — 1 пучок. Сначала нужно испечь бисквит для рулета. Очищенную вареную свеклу трем на мелкой терке. Берем 3 яйца и отделяем желтки от белков. Белки выливаем в чистую сухую миску, а желтки отправляем к тертой свекле, добавляем туда же 1 ч. л. соли и 1 ст. л. растительного масла и перемешиваем. В эту смесь добавляем 80 г крахмала или муки и еще раз перемешиваем. Отдельно взбиваем подготовленные белки до легкой пены, добавляем 1/2 ч. л. сахара и продолжаем взбивать до состояния крепкой пены. Затем постепенно добавляем эту смесь к свекольной массе и перемешиваем до однородности. Получившееся тесто выкладываем на противень, покрытый пергаментом, и формируем прямоугольник размером 38 на 28 см. Все ставим в духовку, разогретую до 180 °С, и выпекаем 15 минут. Пока бисквит остывает, подготовим начинку. Мелко измельчаем небольшой пучок укропа. Один соленый огурец нарезаем мелкими кубиками. Берем 300 г сливочного сыра и добавляем к нему укроп и нарезанный соленый огурец и перемешиваем, а затем равномерно наносим эту смесь на остывший свекольный бисквит. 2 филе соленой сельди разрезаем вдоль на 2 части, укладываем вдоль одного края бисквита и все сворачиваем в рулет. Заворачиваем рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник на ночь. Достаем рулет и нарезаем порционными кусками, как показано на фото. А здесь можно найти рецепт рулета со шпинатом и красной рыбой и рецепт морковного рулета.

4. Куриный салат с чипсами

Ингредиенты: курица копченая — 250 г;

кукуруза — 150 г;

шампиньоны — 150 г;

яйца отварные — 4 шт.;

майонез — 150 г;

чипсы — 40 г. Нарезаем копченую курицу кубиками и кладем на блюдо, добавляем тонкий слой майонеза, далее укладываем консервированную кукурузу и снова смазываем майонезом. Следующим слоем добавляем шампиньоны (консервированные), смазываем майонезом. Трем на терке белки 4 яиц и равномерно покрываем ими все блюдо, снова добавляем небольшое количество майонеза. Финальным слоем идет яичный желток, измельченный на терке, и украшение из картофельных чипсов, как показано на фото.

5. Куриный салат с ананасами

Ингредиенты: куриное филе отварное — 1 шт.;

яйца отварные — 4 шт.;

сыр — 150–200 г;

ананасы консервированные — 1 банка;

орехи грецкие — 100–150 г;

укроп для украшения;

листья салата;

майонез — 150–200 г;

чеснок — по вкусу. Выкладываем по краям блюда листья салата и сверху ставим сервировочное кольцо (по размеру блюда). Низ блюда покрываем тонким слоем майонеза и раскладываем на нем мелко нарезанное отварное куриное филе, сверху добавляем немного майонеза и чеснока. Следующим слоем выкладываем мелко нарезанные ананасы и опять небольшой слой майонеза. Затем трем на терке яйца, посыпаем ими салат, покрываем слоем майонеза (для удобства можно использовать лопаточку). Сверху добавляем немного чеснока и 200 г тертого сыра. Рисуем с помощью майонеза сеточку, как на фото, а в образовавшиеся ячейки раскладываем грецкие орехи с укропом так, чтобы они выглядели как маленькие ананасики. Убираем на 1 час в холодильник для пропитки. Перед подачей снимаем сервировочное кольцо.

6. Салат «Тиффани» с курицей и виноградом

Ингредиенты: филе куриное — 2 шт.;

яйца отварные — 6 шт.;

сыр — 300 г;

орехи грецкие измельченные (не слишком мелко) — 1 стакан;

виноград без косточек — 3 грозди среднего размера;

майонез — 300 г;

карри — по вкусу;

листья салата для украшения. Первым слоем на блюдо нужно выложить листья салата, сверху добавить мелко нарезанное отварное куриное филе, приправленное карри, и смазать все небольшим количеством майонеза. Потом идет слой подсушенных и измельченных грецких орехов. Следующим слоем будет идти тертый на крупной терке сыр, покрытый майонезом и грецкими орехами. После этого идет слой с измельченными отварными яйцами, майонезом и остатками грецких орехов. В конце салат нужно украсить виноградом без косточек (каждую виноградинку следует разрезать пополам). Готовый салат необходимо убрать в холодильник на пару часов, чтобы он пропитался.

7. Салат из киви «Малахитовый браслет»

Ингредиенты: филе куриное — 2 шт.;

яйца отварные — 5 шт.;

киви — 6 шт.;

яблоко — 1 шт.;

морковь по-корейски — 150 г;

сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез и соль — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л. Необходимо отварить куриное филе и нарезать на небольшие кусочки. Потом все немного посолить, добавить 2 измельченные головки чеснока и заправить майонезом. Теперь нужно натереть сыр на мелкой терке, а отварные яйца — на крупной терке. Киви и яблоко очистить от кожуры и нарезать их мелкими кубиками. Нарезанное яблоко нужно полить лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Начинаем раскладывать слои на блюде в форме кольца. Сначала идет подготовленное куриное филе, потом киви, потом яйца и сверху немного майонеза. Затем идет слой моркови по-корейски и немного майонеза, а сверху слой с яблоком. После все посыпается сыром и смазывается майонезом. Салат нужно хорошенько выровнять, придав ему форму кольца, и украсить тонко нарезанным киви, как показано на фото. Салат должен постоять в холодильнике минимум 2 часа перед подачей.

8. Салат с красной рыбой и рисом

Ингредиенты: рис для суши — 300 г;

вода комнатной температуры — 300 мл;

яблочный уксус — 35 мл;

сахар — 30 г;

соль — 3 г;

слабосоленая красная рыба — 300 г;

свежий огурец — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

васаби, майонез, кунжут — по вкусу. Для этого рецепта понадобится специальный рис для суши. Его необходимо промыть несколько раз, затем положить в кастрюлю, залить обычной водой и довести до кипения. Потом поставить мощность плиты на минимум и варить еще 15 мин. под крышкой. Затем необходимо открыть крышку, накрыть кастрюлю чистым кухонным полотенцем, закрыть крышку и оставить томиться на плите еще на 15 мин. В результате полотенце впитает лишнюю влагу. Пока варится рис, можно приготовить заправку для него. Взять 35 мл яблочного уксуса, добавить 3 г соли и 30 г сахара и все перемешать до полного растворения соли и сахара. Добавляем заправку к готовому рису и все перемешиваем, а потом ждем, пока рис остынет. Нарезаем 1 очищенное авокадо, 2 свежих огурца вместе с кожурой и красную рыбу кубиками. Майонез для заправки необходимо смешать с небольшим количеством васаби. Берем блюдо, ставим на него сервировочное кольцо (диаметр 20 см) и покрываем его изнутри пищевой пленкой. Смазываем блюдо майонезной заправкой и выкладываем туда половину подготовленного риса. Рис сверху смазываем заправкой и укладываем слой с огурцами, который также нужно смазать заправкой и немного посолить. На слой с огурцами выкладываем 150 г красной рыбы и оставшуюся часть риса и смазываем его заправкой. Затем идет слой с авокадо и 150 г красной рыбы. Салат посыпаем кунжутом и отправляем блюдо в холодильник на 1 час. Перед подачей аккуратно снимаем сервировочное кольцо.

9. Салат «Русалочка» с форелью и апельсинами

Ингредиенты: яйца отварные — 5–6 шт.;

форель — 300 г;

апельсины — 1–2 шт.;

оливки или маслины — 1 банка;

огурцы маринованные — 2–3 шт.;

сыр мягкий — 200 г;

икра красная — 1 банка;

майонез — по вкусу. Нарезаем свежую форель на кусочки толщиной 0,5 см и раскладываем на большом блюде, немного подсаливаем и ждем, пока она не пустит сок, а затем выкладываем ее на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. После нарезаем рыбку на маленькие кусочки. Трем яичный белок на мелкой терке, желтки рубим ножом. Нарезаем маринованный огурец кружочками одинаковой толщины. Мягкий сыр трем на мелкой терке. Чистим апельсин и нарезаем его небольшими кусочками. В майонез добавляем немного соли и перца. Берем блюдо и сервировочное кольцо (не более 20 см). Первым слоем выкладываем белок, смазываем майонезом. Вторым слоем идут желтки. Затем аккуратно выкладываем форель и дальше все слегка утрамбовываем. Сверху добавляем небольшое количество майонеза и кусочки апельсина. После этого идет тонкий слой сыра и слой огурцов с маслинами, далее все еще раз присыпаем сыром и смазываем майонезом. Салат накрываем пищевой пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник. Перед подачей украшаем салат красной икрой и аккуратно снимаем сервировочное кольцо.

10. Салат «Грибная поляна»

Ингредиенты: грибы маринованные — 300 г;

отварная куриная грудка — 1 шт.;

отварная морковь — 1 шт.;

картофель отварной — 4–5 шт.;

зеленый лук — 4 веточки;

петрушка — 2 веточки;

маринованные огурцы — 100 г;

укроп — 3 веточки;

сыр — 200 г;

майонез, соль и перец — по вкусу. Берем сервировочное кольцо (20–22 см), покрываем его и дно блюда пищевой пленкой и укладываем первым слоем маринованные грибы (шляпками вниз, так как салат нужно будет в конце перевернуть). Петрушку необходимо проложить между грибами (вверх стебельком). Засыпать все мелко нарезанным зеленым луком и небольшим количеством петрушки и покрыть все майонезом. Затем на мелкой терке натереть сыр и добавить его следующим слоем, смазать майонезом. После этого на мелкой терке натереть отварную морковь и распределить по форме, немного посолить и поперчить. Следующим слоем уложить нарезанную небольшими кусочками отварную куриную грудку и немного поперчить. Все смазать майонезом и добавить мелко нарезанные маринованные огурцы. Последним слоем идет отварной картофель, измельченный на крупной терке. Его необходимо отдельно перемешать с майонезом и мелко нарубленным укропом с добавлением соли и перца. Накрыть салат пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь. Салат нужно достать из холодильника за 2 часа перед подачей. Прикрыть сверху блюдом и перевернуть, чтобы грибы оказались сверху, после чего аккуратно снять кольцо.

11. Салат «Гранатовое сердце»

Ингредиенты: отварное куриное филе — 350 г;

репчатый лук — 1шт.;

яйца отварные — 3 шт.;

полутвердый сыр — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

свекла отварная — 2 шт.;

большой гранат — 1 шт.;

майонез, соль — по вкусу;

подсолнечное рафинированное масло для жарки. Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами и поджариваем его до золотистого цвета. Мелко нарезаем отварное куриное филе. Вареную свеклу и яйца нужно натереть на крупной терке, а сыр — на мелкой терке. Мелко порубить грецкие орехи. Дно блюда необходимо немного смазать майонезом в форме сердца, выложить первым слоем подсоленное куриное филе с луком и все смазать майонезом. Следующим слоем идут яйца, которые тоже нужно смазать майонезом. Далее идет сыр, его также смазываем майонезом. Затем необходимо выложить слой с грецкими орехами, а после покрыть весь салат свеклой и майонезом. Осталось украсить салат зернами граната. После этого блюдо отправляем в холодильник минимум на 4 часа, чтобы салат пропитался.

12. Мясо по-французски в ананасе

Ингредиенты: ананас большой — 1 шт.;

куриное филе (большое) — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр — 150 г;

соль и перец — по вкусу. Берем большой ананас и разрезаем его пополам вместе с хвостиком. Затем необходимо вырезать сердцевину ананаса, а оставшуюся мякоть извлечь с помощью ложки. После нарезать куриное филе (не забыв его посолить и поперчить) и помидор тонкими полукольцами. Затем фаршируем ананас: укладываем слоями филе, помидор и кусочки ананаса, как показано на фото. Ананас завернуть в фольгу, оставив открытой лишь верхнюю часть с мясом, положить на противень и отправить в духовку. Запекать при температуре 180 °С в течение 40 мин. Не забудьте натереть 150 г мягкого сыра на мелкой терке и за 5 минут до готовности посыпать им блюдо, чтобы сыр расплавился.

Бонус: как подать любимый оливье, чтобы все ахнули

Традиционный состав фирменного новогоднего салата остается неизменным. А для украшения можно использовать морковку, чтобы сделать шапку, нос и рот, майонез и белок вареного яйца — для бороды и краев шапки, желток — для лица и по половинке маслин — для глаз. И у вас должен получиться такой же праздничный шедевр, как и у нас на фото.