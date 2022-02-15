10+ мифов об итальянской кухне, в которые мы наивно верим. А жители Рима и Милана о них и не слышали

Многие из нас уже не представляют похода в кафе без заказа «Карбонары» со сливками или жгучей пиццы «Пеперони». Вот только в реальности эти блюда имеют весьма отдаленное отношение к настоящей итальянской кухне. И кстати, привычку завершать любой прием пищи чашкой капучино жители Рима и Милана искренне считают признаком дурного тона.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие мифы, связанные с итальянской кухней, плотно засели у нас в голове. А из бонуса вы узнаете о неписаном законе чистых тарелок.

12. «Карбонара» подается только со сливками

Мы привыкли к тому, что эту пасту нам приносят в лужице сливок. Но в Италии о таком способе подачи даже и не слышали. Традиционную «Карбонару» готовят с яйцом и беконом. Пармезан в оригинальном рецепте тоже не упоминается. Зато местные жители советуют посыпать блюдо щепоткой пекорино — твердого сыра из овечьего молока.

11. Еду можно запивать чаем

Во время основного приема пищи рядом может стоять стакан с водой. Исключение делается лишь для пиццы: вместе с ней разрешается заказать газировку. Конечно, вам не откажут в просьбе принести чай с пастой или капучино со стейком, но приготовьтесь к тому, что на лице официанта может быть написано явное разочарование.

10. «Пеперони» — это пицца с колбасой

Слово peperoni на итальянском означает «болгарские перцы». Поэтому если вы попросите принести «Пеперони», то вам, скорее всего, подадут пиццу со сладким перцем. Лучше всего заказать «Pizza alla diavola» — это и будет привычная вам лепешка с острой колбасой. И еще один совет итальянцев: лучшие пиццерии открываются только по вечерам, потому что в них готовят на дровяных печах, для разогрева которых требуется много времени.

9. Одной пиццей может наесться целая компания

В местных кафе не принято говорить: «Мы закажем одно блюдо на троих». У каждого человека за столом должна быть своя пицца. Исключение, пожалуй, делается только для маленьких детей, которые могут таскать кусочки из родительских тарелок. Так что, если чувствуете, что не сильно проголодались и наедитесь всего одним ломтиком пиццы, лучше купите его навынос и заплатите только за вес.

8. Рыбу сыром не испортишь

Нам кажется, что тертый пармезан неплохо сочетается с макаронами. Но паста с морепродуктами — это совершенно иной случай. Эксперты итальянской кухни считают, что сыр напрочь перебивает нежный вкус рыбы и креветок.

7. Хлеб создан для того, чтобы обмакивать его в масло

В итальянских ресторанах корзинка с хлебом часто ставится на стол еще до того, как вам принесут первое блюдо. Вот только в оливковое масло его макать не принято. Считается, что проголодавшиеся гости могут просто перекусить хлебом в ожидании еды или чуть позже сделать маленький бутерброд с прошутто или другими копченостями. А в конце приема пищи кусочек хлеба может стать «скарпеттой» («маленькой туфелькой»), которой можно собрать остатки вкусного соуса со своей тарелки.

6. Паста — это гарнир. А с кетчупом она в 2 раза вкуснее

Пожалуй, больше всего возмущения у итальянцев вызовет использование кетчупа с макаронами. Опытные повара считают это сочетание «настоящим кулинарным грехом». Кроме того, всегда стоит помнить, что паста — это самостоятельное блюдо, и не стоит заказывать ее в качестве гарнира к фрикаделькам или стейку.

5. Капучино можно пить, когда захочется

Местные жители считают, что такой кофе стоит заказывать только на завтрак, потому что молоко — продукт, который сложно и долго переваривается. Вместо капучино днем и вечером можно попросить у официанта эспрессо или кофе макиато (с крошечной каплей молока).

4. Ничего вкуснее яиц на завтрак еще не придумали

Да, яйца нередко можно найти на шведских столах в итальянских отелях. Но сами местные жители никогда не будут есть их на завтрак: для них это чересчур сытный и тяжелый продукт для утреннего приема пищи. Итальянцы обычно ограничиваются чашкой кофе со сладкой выпечкой или ломтиком хлеба с джемом.

3. Для каждого салата нужен свой соус

В здешних ресторанах не нужно ждать авторских сложных соусов: их просто не существует. Вместо этого вам предложат заправить салат оливковым маслом, добавить бальзамический уксус и немного соли по вкусу. Дело в том, что повара не любят перебивать настоящий вкус ингредиентов.

2. Неважно, в каком порядке заказывать блюда

При заказе блюд стоит помнить, что primo (первое блюдо) — это паста, ризотто или суп, а secondo (второе) состоит из мяса. Но можно остановиться только на primo: оно почти всегда вкуснее, сытнее и, что немаловажно, дешевле. А вот вам классический порядок заказа в итальянском ресторане: закуска (антипасто), первое блюдо, второе блюдо и десерт.

1. Пармезаном можно посыпать и пасту, и пиццу

Многие из тех, кто вырос не в Италии, считают, что пармезан — это именно тот сыр, которым можно в огромных количествах посыпать любую пиццу или пасту. Но кулинары в этой стране используют множество разных сыров. Взять хотя бы тот же пекорино, о котором мы говорили в пункте № 12: его советуют добавлять в классическую «Карбонару». А если сыр в рецепте не предлагается, значит, на это есть веская причина. Например, его яркий вкус забивает все остальные продукты в блюде.

Бонус: правило чистых тарелок

Если вы оказались в гостях у своих итальянских знакомых, помните, что они, скорее всего, будут поглядывать, все ли вы съели из своей тарелки. Оставите еду — обидите того, кто заботливо и с душой ее готовил. Но здесь есть и обратная сторона: если вы съедите все слишком быстро, будьте готовы к тому, что вам тут же положат добавку. Так что не спешите и получайте удовольствие от еды.