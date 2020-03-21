10 кулинарных тенденций последних лет, которые надоели всем хуже горькой редьки

37 10 37 83

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В кулинарии, как и в одежде, существует своя мода. Сегодня весь мир увлеченно поедает черное мороженое и бургеры, а завтра гурманы обращают свои взоры на якобы суперполезные продукты. Одни тенденции приходят и уходят, а другие остаются надолго и никак не хотят покидать кулинарный олимп.

AdMe.ru вспомнил о блюдах и продуктах, которые, если честно, уже всем порядком поднадоели.

Роллы из чего угодно

С ростом популярности японской кухни рестораны стали «ояпонивать» блюда, превращая их в роллы. Но нет, если завернуть листик айсберга и кусочек курицы в рис и нори, салат «Цезарь» не превратится в блюдо из Страны восходящего солнца. Впрочем, любимые всеми роллы «Калифорния» и «Филадельфия» тоже приходятся традиционным японским кушаньям дальними родственниками, потому что были придуманы в Америке около 40 лет назад. Японские роллы чаще всего делают просто для украшения блюд, а помимо риса и нори, туда входит одна-единственная начинка, например лосось или огурец.

Мини-еда

Бэби-морковь, бэби-картофель и микрозелень — не что иное, как обычный маркетинговый ход, а не какие-то особые карликовые сорта растений. Бэби-морковь придумал американский фермер в 1980-е годы, обрезавший ножом обычные корнеплоды из своего урожая, которые никак не хотели продаваться из-за некрасивой формы морковок. Бэби-картофель — это обычная молодая картошка, собранная раньше положенного срока, ну а микрозелень — быстрорастущий овощ под названием водяной кресс, который приходится родственником обычной капусте.

Украшение бальзамическим соусом

Буквально несколько лет назад практически все блюда в ресторанах украшались всевозможными решетками из густого соуса, сделанного на основе бальзамического уксуса. Их рисовали на тарелках, если подавали стейк без гарнира, поверх салатов, вне зависимости от входящих в него ингредиентов, и даже кусок торта или пирожного порой в порыве кулинарного безумства декорировали этим терпким соусом. Мода на подобную подачу давно прошла, но в некоторых ресторанах такое украшение можно встретить и сейчас. Но эстетическая сторона вопроса — это еще полбеды, гораздо хуже то, что ярко выраженный аромат бальзамика вполне способен полностью забить вкус самого блюда.

Съедобная пена

Несмотря на то что термин «молекулярная гастрономия» появился в конце 1980-х, настоящая мода на нее пришла только в XXI веке. Сложные в приготовлении блюда «научной кухни» требуют строгого соблюдения температурного режима, а борщ, созданный по всем ее правилам, может выглядеть как шарик плотного желе. Однако в погоне за модой и привычные блюда стали маскировать под молекулярные, например с помощью съедобной пены. Но давайте будем честными: на куске отличного стейка подобный декор выглядит, мягко говоря, неаппетитно и больше всего напоминает плевок.

Еда с углем

Еда с добавлением активированного угля была на пике кулинарной моды в 2016–2017 годах. Мороженое, булочки для бургеров, латте — массу продуктов окрашивали в черный цвет с помощью угля, полученного от сжигания, к примеру, бамбука. Выглядит это красиво и необычно, но все же эту тенденцию пора оставить в прошлом, учитывая, что кажущийся безобидным уголь может навредить здоровью.

Блюда из сырого мяса

Стейк тартар — блюдо, признанное классикой мировой кухни, чьи корни идут от татаро-монголов, которые рубили жесткое мясо на маленькие кусочки, а потом связывали их яйцом. Это кушанье любимо многими гурманами, его часто подают в дорогих ресторанах, однако заказывать его можно только на свой страх и риск. Дело в том, что сырое мясо, даже если это свежайшая говядина, еще вчера бродившая по альпийским лугам, таит в себе опасность заражения токсоплазмозом или бычьим цепнем. Конечно, при соблюдении правил гигиены во время приготовления и использования проверенного мяса риск заметно снижается, но все же не исчезает полностью. Да и узнать, мыл ли повар руки перед тем, как нарубить говядину, вы вряд ли сможете. Более того, сырое мясо и, как следствие, тартар не рекомендуется есть людям с ослабленным иммунитетом.

«Итальянская» кухня

Итальянской кухне «повезло» не меньше, чем японской. Вариаций на тему блюд из этой солнечной страны во всем мире масса, однако в большинстве случаев они имеют столько же общего с настоящими итальянскими кушаньями, сколько у роллов «Цезарь» с теми роллами, что готовят в Стране восходящего солнца. Особой кулинарной атаке подверглась пицца, которую начиняют чем угодно, начиная от маринованных огурцов и заканчивая шоколадом. Однако сами итальянцы чистой, то есть настоящей, считают только пиццу одного из двух видов: «маринару» и «маргариту».

Брускетта, поджаренный ломтик хлеба, который в традиционном рецепте покрывают только чесноком, оливковым маслом, томатами и базиликом, во многих ресторанах превратилась в блюдо размером с небольшую пиццу. Не меньше пострадала и паста алла карбонара, куда повара часто добавляют сливки, которых в классическом варианте не было и нет.

Обезжиренные продукты

Распространенное мнение о том, что употребление обезжиренных молочных продуктов взамен тех, где сохранен определенный процент жира, способствует похудению, не имеет научного обоснования. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за них, особенно если их вкус нравится вам гораздо меньше, чем вкус жирных. Конечно, никто не говорит, что нужно поливать полпачки сливочного масла сметаной 30 %-ной жирности, но и лишать себя полезных жиров тоже не стоит.

Суперфуды

Один из самых ярких кулинарных трендов последних нескольких лет — мода на суперфуды, среди которых, к примеру, спирулина, ягоды асаи, годжи или семена чиа, из которых сооружают разнообразные боулы. Однако польза этих продуктов, мягко говоря, преувеличена, равно как и стоимость. К тому же найти им полноценную замену, покупка которой не ударит по кошельку, вполне возможно.

Бургер с картофелем фри

Бургер, даже приготовленный из премиальных продуктов, — это еда довольно калорийная и не очень полезная. В большей части ресторанов их подают с щедрой порцией картофеля фри, энергетическая ценность которого превышает 300 ккал на 100 г. Конечно, можно возразить, что есть этот комплимент необязательно, но давайте будем честными: устоять против такого соблазна могут лишь считанные единицы.

Какую, по вашему мнению, кулинарную тенденцию нужно забыть, как страшный сон?