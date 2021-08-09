10 ресторанных блюд, за шикарными названиями которых скрывается заурядная еда

Заведения общепита пользуются разными способами, чтобы гости не чувствовали себя обманутыми, расплачиваясь по счету. Но порой шеф-повара и маркетологи слегка заигрываются, пытаясь скрыть за мудреными названиями простые, в сущности, блюда.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к высокому искусству кулинарии, но все же не хотим переплачивать за еду, которая хоть и называется красиво, но, по сути, мало чем отличается от домашних блюд.

Рыба меньер

От этого названия так и веет высокой французской кухней. Легко представить себе рыбаков, на рассвете достающих из сетей больших «меньеров», правда? Вот только на самом деле меньер — это способ приготовления, а не вид рыбы. Более того, как и в случае со многими другими блюдами французской кухни, изначально оно было простонародным. Само слово «меньер» переводится как «мельник», а рыба меньер — это филе, обвалянное в муке и обжаренное на сливочном масле с добавлением сока лимона и рубленой петрушки.

Хашбраун

Оладьи из тертого картофеля — любимое блюдо во многих странах. И если официант с гордостью будет предлагать вам заказать хашбраун, не стоит удивляться, когда на тарелке принесут привычные драники. Но кто пойдет в ресторан за драниками, если, конечно, это не заведение с национальной кухней? А вот хашбраун — совсем другое дело.

Битые огурцы

Одна из самых простых китайских закусок из огурцов, по-быстрому замаринованных в смеси уксуса, соевого соуса и кунжутного масла с чесноком, внезапно стала считаться дорогим и изысканным блюдом. При этом в половине случаев огурцы никто даже не бьет. На самом деле блюдо называется так, потому что перед маринованием овощи отбиваются плоской стороной ножа, чтобы маринад пропитал их быстрее.

Конфи

Как и в случае с рыбой меньер, конфи — это всего лишь способ приготовления. Точнее, консервации. Долгое томление, то есть готовка продуктов в жире при температуре около 90 °C, помогало сохранять их надолго безо всяких холодильников. Блюда, приготовленные таким образом, обладают уникальным вкусом за счет того, что жир предотвращает доступ кислорода и делает продукт очень сочным. Но это работает далеко не со всеми продуктами, и, если вы увидите в меню, допустим, пирожки конфи, стоит как минимум удивиться: как можно приготовить тесто при температуре ниже 100 °C?

Брускетта (сморреброд)

В современном мире уже никого не удивить бутербродами: слишком много мы их съели на завтрак. А продавать простую и недорогую закуску рестораторам все-таки хочется. На помощь им приходят иностранные слова, которые, по сути, обозначают тот же самый бутерброд, но с заграничным колоритом. Заказать брускетту, например, куда приятнее, чем «бутерброд на поджаренном хлебе», хотя это именно он и есть. Со сморребродами дело обстоит еще смешнее: все знают, что «бутерброд» — это «хлеб с маслом» в переводе с немецкого. Так вот, «сморреброд» — это «хлеб с маслом» в переводе с датского.

Рыба ан папийот

Как и в случае с меньер и конфи, en papillote — это не блюдо, а способ приготовления. Порционные кусочки филе рыбы заворачиваются в пергамент и запекаются. Если нет пергамента, можно использовать фольгу или бумажный пакет. Такой метод позволяет сохранить все соки и ароматы блюда, к тому же исключается вероятность того, что рыба подгорит. Но на самом деле красивое название еще не повод переплачивать.

Консоме

Когда в XVIII веке французской армии понадобилось блюдо, которое могло бы храниться как можно дольше, победил рецепт куриного бульона, который варили несколько часов, а потом добавляли в него много соли. Строго говоря, это и есть консоме. В современной кухне дорогой консоме готовят почти из всего подряд — от говядины до апельсинов. Кроме того, перед подачей бульон осветляют, что, впрочем, не отменяет того факта, что это просто бульон. Иногда с пирожком. И приготовление консоме в домашних условиях обходится дешево.

Вишисуаз

Овощной суп с французским названием на самом деле, скорее всего, изобрели в Нью-Йорке. И как бы красиво ни звучало это название, на практике это просто суп-пюре из лука и картофеля на основе куриного бульона и сливок. Очевидно, создатель рецепта вдохновлялся французским луковым супом, но, в отличие от знаменитого блюда, изобретение которого приписывают Людовику XV, вишисуаз подают холодным.

Татаки

«Традиционный» японский метод приготовления блюд представляет собой быструю обжарку куска мяса или рыбы, который потом нарезают тонкими кусочками, приправляют толченым имбирем и подают на стол. Кстати, само слово «татаки» означает как раз «толченый». На самом деле этот способ готовки появился в Японии только в XIX веке. Европейцы, квартировавшие в Нагасаки, часто готовили себе блюда на сковороде, и японские повара тоже решили попробовать. Сейчас татаки готовят с помощью газовых горелок, на которых мясо или рыбу обжигают со всех сторон.

Стейк

Заказать жареный кусок мяса совсем не то же самое, что заказать стейк. Даже те, кто ни разу не пробовал выдержанную говядину средней прожарки, знают, что стейки не могут стоить дешево. Но справедливо это только для классических стейков. Особая порода бычков, специфический режим откорма, правильно выбранный отруб — все это формирует высокую себестоимость и, соответственно, цену в меню. Вот только рестораторы без особого смущения предлагают гостям «стейки» из свинины, курицы, рыбы и даже капусты. Естественно, о степенях прожарки речь уже не идет, да и капусту для этого выбирают, как правило, самую обычную.