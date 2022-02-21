10+ секретов тех самых хозяек, к которым как ни зайдешь, а кухня у них всегда блестит и благоухает

Мы тратим на приготовление пищи в 2 раза меньше времени, нежели это делали наши родители. И все же больше половины людей по-прежнему считают именно кухню «сердцем» дома или квартиры. Но неприятные запахи могут здорово омрачить время пребывания в этой комнате. В их появлении нет ничего удивительного: в процессе готовки помещение и все предметы в нем напитываются ароматами разных продуктов, которые в итоге собираются в не самый приятный букет.

Мы в AdMe.ru перечитали десятки форумов, блогов и сайтов и нашли действительно работающие советы о том, как сделать так, чтобы кухня благоухала.

Чем и как нужно чистить раковину

В кухонной раковине могут скапливаться остатки пищи, жира, грязи с мытых здесь же овощей и фруктов. Рано или поздно это приведет к появлению неприятного запаха. Чтобы избежать такого исхода, нужно взять за правило 1 раз в неделю чистить эту часть кухни. Можно самостоятельно сделать скраб из пищевой соды, лимона и воды. После уборки поверхность еще долго будет источать цитрусовый аромат.

Также нужно взять за привычку еженедельно чистить слив. Для этого подойдет пищевая сода, которую нужно засыпать в трубу, а затем медленно добавить уксус в пропорции 1:2. Подождите 15 минут, пока появившаяся пена сделает свое дело, затем смойте ее кипяченой водой. Это не только устранит запахи, но и очистит слив от засоров.

Как правильно чистить разделочные доски

Деревянные разделочные доски обладают естественным антимикробным действием, поэтому их часто советуют шеф-повара. Однако такой материал быстро впитывает в себя запахи от продуктов. Можно, конечно, в таком случае пользоваться пластиковой доской, но у нее тоже есть свой минус: в порезах на пластмассе задерживаются частички продуктов. Так что, независимо от материала, разделочную доску нужно научиться правильно обрабатывать.

Обычное моющее средство для посуды здесь не поможет, а вот смесь соли и лимона — другое дело. Она удалит посторонний аромат с доски. Если же запах въелся в материал, замочите на ночь доску в горячей воде с каплей отбеливателя. Такой «коктейль» продезинфицирует ее и уничтожит все запахи.

Что уберет запахи в холодильнике

В интернете предлагают несколько лайфхаков, которые помогут убрать запахи из холодильника. Все они сводятся к емкости с наполнителем, который будет впитывать ароматы. Таковыми могут служить обычная пищевая сода или овсянка, насыпанные в стакан, или кофе, обернутый в капрон.

Кстати, если в морозилке возник неприятный запах, после мытья обработайте ее ватным диском, смоченным в экстракте ванили.

Как очистить микроволновку

Налейте в глубокую тарелку воду, порежьте туда дольки лимона и включите микроволновку на несколько минут, пока стекло внутри не запотеет. Через 15 минут дверцу можно открывать. Так печь легко можно будет отмыть, а еще в ней сохранится приятный цитрусовый аромат.

Как хранить и чем мыть губки

Губки для мытья посуды советуют менять 1 раз в неделю. Однако если вы считаете такой подход расточительством, то возьмите за правило регулярно стирать губку (к примеру, закидывая в посудомоечную машину) и обеззараживать ее (подойдет смесь воды и отбеливателя).

И конечно, после мытья посуды губка должна находиться в таком положении, чтобы она могла высохнуть, ведь во влажной среде бактерии размножаются гораздо быстрее.

Что уберет запах из мусорного ведра

Помочь избавиться от неприятного запаха мусорного бака помогут сушильные салфетки, по-другому — салфетки-кондиционеры. Они будут впитывать посторонние ароматы и не дадут им распространиться по кухне. Просто нужно постелить их на самое дно. Эту же функцию может взять на себя наполнитель для кошачьих туалетов.

И еще один совет: если предстоит выкинуть в бак пищевые отходы с ярким ароматом, например рыбу или лук, перед этим посыпьте дно пищевой содой. Она отчасти поглотит неприятные запахи.

Чем очистить плиту от сбежавшей еды

Сбежавшая в процессе готовки еда — ситуация неприятная. Во-первых, после такого придется мыть плиту, во-вторых, запах пригоревшей еды тут же распространится на всю кухню. Но если сработать оперативно, то второй проблемы можно избежать. Для этого на попавшую на варочную поверхность еду, пока она не застыла, бросьте пару щепоток соли и корицы.

Что всегда нужно держать под рукой в процессе готовки

Вместо того чтобы бороться с появившимся запахом, лучше его предотвратить. В процессе готовки всегда держите под рукой половинки сырого картофеля, посыпанные солью. Они будут поглощать ароматы продуктов.

Этого же эффекта можно достичь, поставив на столешницу, где вы обычно готовите, вазочку с древесным углем.

Как убрать витающие в воздухе запахи

После готовки, даже если вся кухня будет отмыта, запахи еще долго могут витать в воздухе. Помочь с ними поскорее разобраться должна смесь уксуса и воды в пропорции 50:50. Просто вскипятите эту жидкость на плите или оставьте на ночь в тарелке.

Заменить химический освежитель воздуха можно натуральным. К примеру, поставьте вариться воду с цитрусовыми. Нелишним в отваре будет и розмарин. Еще один отличный ингредиент для этого рецепта — корица.

Натуральный освежитель можно приготовить и на долгосрочную перспективу. Для этого наполните емкость с распылителем 3/4 стакана воды, 2 ст. л. спирта и 20 каплями эфирного масла. Аромат можно выбрать из тех, что вам ближе: лаванда, ваниль, мята.