10 хитростей, которые помогут выбрать в магазине вкусные и свежие продукты и не принести домой ерунду

Когда мы покупаем овощи и фрукты, попробовать их на вкус удается, к сожалению, не всегда. А брать что-то неспелое или, наоборот, перезрелое, а также горькое и водянистое не хочется. И чтобы найти действительно вкусный продукт, надо знать некоторые хитрости.

Мы в AdMe.ru на собственном опыте столкнулись с подобными сложностями и стали искать способы их решения. И вот наши маленькие подсказки и лайфхаки.

Помидоры: внимание на плодоножку

Цвет самих помидоров (желтый, красный, розовый) не влияет на их качество. Но кое-где он все-таки играет роль. Например, область вокруг плодоножки должна быть того же цвета, что и сам помидор (а не белой или зеленой). А еще у спелых и сладких овощей ямка от «хвостика» светлая, почти белая, и немного подсохшая.

Огурцы: важны форма и цвет

Хорошие, спелые огурцы — зеленые или темно-зеленые. Овощи с желтыми пятнами или прожилками могут оказаться перезрелыми. Также с прилавка лучше брать огурцы прямые, а не скрюченные. Чаще всего форма последних свидетельствует о том, что им не хватало каких-то микроэлементов или были ненадлежащие условия выращивания. Не менее важен и размер: в крупных огурцах часто бывает много семян.

Зеленый или проросший картофель — сразу нет

Картофель важно не только правильно перевозить, но и хранить — в прохладном, сухом и темном месте с хорошей вентиляцией. Если не соблюдать эти условия, то он может начать прорастать, что плохо скажется на его качестве. Более того, при обилии света на клубнях будут появляться зеленые места — скопления соланина. Это вещество не только горчит, но и может быть опасным для здоровья. Поэтому таких продуктов лучше избегать, но если вдруг они все равно оказались в вашем пакете или стали такими уже дома, то обязательно надо вырезать зеленые области.

Белый налет на винограде — природный знак качества

Многих может смутить белый налет на ягодах. Однако это не результат химической обработки, а природный защитный слой, вырабатываемый естественным путем. И если он остался на винограде, значит, транспортировка и хранение продукта были бережными и недолгими. Еще один способ проверить зрелость винограда — потрясти гроздь. Ягоды должны крепко держаться и не отваливаться при малейшем перемещении.

Пельмени можно выбрать и по упаковке

Вот уж точно то, что проверить можно только дома: продукт в упаковке, да еще и замороженный. Но шансы минимизировать риски покупки некачественного продукта все же есть. Во-первых, надо встряхнуть упаковку: пельмени должны легко перемещаться внутри, а не быть единым слипшимся комком. В противном случае это будет означать, что были нарушены правила хранения продукта. Во-вторых, хорошие пельмени хранятся не более 2–3 месяцев. И наконец, они не должны стоить дешевле 1 килограмма мяса.

Хорошие сливы упругие, но не жесткие

При выборе слив в первую очередь стоит обратить внимание на кожуру: она должна быть гладкой и без повреждений. Белый налет допустим: он указывает на зрелость фрукта. Сама же слива должна быть упругой, но не жесткой на ощупь: мякоть поддается при надавливании, но вмятин не остается.

На яйцах не должно быть грязи

Многие знают, что на яйцах не должно быть сколов и трещин — допускаются лишь точечки на скорлупе. Но не менее важно обращать внимание и на чистоту продукта. Если на скорлупе есть бурые пятна, прилипший помет или перья, то яйца могут быть попросту небезопасны для употребления. К тому же, хотя на производствах и существуют способы мытья яиц, эта процедура повреждает скорлупу, и срок годности продукта сокращается по сравнению с заявленным.

Хороший чай не должен превращаться в пыль

Большинство людей знает, что листовой чай лучше, чем чай в пакетиках. Но и листовой чай бывает разного качества. Когда он продается в рассыпном виде, первое, на что надо обратить внимание, — это наличие приятного запаха и степень высушенности. Последнее можно проверить, взяв несколько листочков и растерев их между пальцами. Если они легко превращаются в пыль, то это может означать, что чай старый или пересушенный. А сломанные листочки быстро теряют свои масла и аромат, что является одной из основных составляющих вкуса чая.

Запах — важный показатель качества специй

Вариантов, где и в каком виде купить специи, очень много — на рынке на развес, или в специальных магазинах, или в упаковках в супермаркетах. Но для покупки действительно качественных специй достаточно придерживаться следующих простых правил: Молотые специи рекомендуется хранить не дольше 6 месяцев.

Они не должны комковаться и иметь затхлый запах.

Перед покупкой всегда просите дать понюхать специи. У них может быть резкий запах, но у хороших пряностей он всегда приятный и устойчивый.

Брать специи лучше на развес, но там, где они хранятся в закрытых контейнерах. В противном случае на них оседает пыль и грязь.

Время варки овсянки имеет значение

Овсяные хлопья делятся на несколько видов, и «Геркулес» — один из них. Кстати, он считается одним из самых полезных. При выборе стоит отдавать предпочтение тем, что варятся дольше (в идеале — не менее 15 минут) и не имеют дополнительных добавок. Такие хлопья более цельные, а значит, сохранили свою природную пользу. Также обращайте внимание на срок годности: в картонной коробке каша хранится до 6 месяцев, а в полиэтилене — до 1 года.