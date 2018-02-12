10 секретов хранения капризных продуктов, которые могут испортиться даже в холодильнике

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Некоторые продукты мы едим почти ежедневно и часто покупаем их впрок, а потом с грустью смотрим на плесневелый хлеб или жухлую зелень. Или, наоборот, покупаем упаковку сметаны ради одной ложки в салат, а через пару дней узнаем, что она испорчена.

AdMe.ru советует запомнить эти простые секреты. Они помогут дольше сохранить скоропортящиеся продукты, а значит, и сэкономить деньги.

1. Хлеб

Покупайте целую буханку, а не нарезку. Корочка должна защищать мякиш от кислорода, тогда хлеб долго не будет черстветь. Для этого разрежьте буханку посередине. Отрезайте кусочки хлеба от каждой стороны, а затем плотно совмещайте обе половинки. Таким образом храните буханку в пакете или специальной хлебнице.

2. Икра

В открытой таре этот деликатес может испортиться даже в холодильнике уже через сутки. Чтобы икра хранилась неделю и больше, например перед приходом гостей, переложите ее в стеклянную герметичную банку, предварительно ошпаренную кипятком. Полейте икру растительным маслом без запаха и сверху положите несколько ломтиков лимона. Развесную икру тоже храните в стеклянной таре, ошпаренной кипящей соленой водой. Крышку уплотните промасленным листом бумаги. Помните, что икру лучше не замораживать, а хранить в холодильнике в самом холодном месте. Если заморозка необходима, то расфасуйте икру небольшими порциями и потом размораживайте в холодильнике — так икринки не будут лопаться.

3. Сметана и йогурт

Эти продукты обычно продаются в пластиковых баночках, запечатанных фольгой, которая легко отрывается. Чтобы сметана и йогурт не испортились слишком быстро, плотно запечатайте тару обычной фольгой для запекания. Но все равно держите эти продукты подальше от лука, чеснока и цитрусовых, чтобы они не впитали посторонние запахи.

4. Творог

Творог не хранится долго, но, чтобы он не скис через сутки, можно воспользоваться простым лайфхаком. Переложите творог в стеклянную или эмалированную посуду, положите сверху кусочек рафинада и плотно закройте. Сахар замедлит окисление продукта.

5. Сыр

Чтобы сыр не портился, не храните его в полиэтиленовом пакете, оберните пергаментом или вощеной бумагой. Чтобы продукт не плесневел, положите рядом с ним кусочек рафинада, а чтобы не засох, смажьте края небольшим количеством масла.

6. Зелень

Чтобы долго хранить зелень, ее можно заморозить необычным способом, облегчающим жизнь. Нарежьте вашу любимую зелень, разложите по формочкам для льда. Залейте водой и заморозьте. Затем пересыпьте кубики в пакет, чтобы освободить формочку. Вы сможете быстро разморозить нужное вам количество зелени или сразу добавить эти кубики в суп.

7. Лимон

Храните лимоны в холодильнике, завернув каждый в бумагу, — она заберет лишнюю влагу, и фрукт не будет гнить, а в случае болезни инфекция не передастся другим продуктам. Разрезанный лимон можно хранить в специальном контейнере или воспользоваться домашними лайфхаками: положить срезом на тарелку, посыпанную солью или сахаром, накрыть стаканом и обмотать полиэтиленом.

8. Морковь

Чтобы морковь не испортилась, не прорастала и оставалась вкусной и хрустящей, в первую очередь обязательно удалите ботву. Затем хорошо помойте корнеплоды, оберните влажным полотенцем и храните в холодильнике. Еще один вариант — положить морковь в контейнер или банку с водой и также хранить в холодильнике. Если вам покажется, что вода мутнеет, просто замените ее на свежую.

9. Перец чили

Стручки, которые подойдут для длительного хранения, должны быть яркого цвета, блестящими, без повреждений и пятен. Чтобы перец оставался свежим до 2 недель, храните его в пластиковом контейнере в холодильнике. Стоит отметить, что острый перец обычно не гниет, а засыхает, не теряя своей жгучести. Вы можете легко засушить его: проколите каждый перчик иголкой с ниткой и развесьте так, чтобы стручки не касались друг друга.

10. Грибы

Внимательно следите за сроком годности покупных грибов. Дома лучше переложить их в бумажный пакет. Если такого нет под рукой, просто застелите дно любой тары салфетками, переложите туда грибы, сверху тоже накройте салфетками.

А какими еще лайфхаками вы пользуетесь? Поделитесь с другими в комментариях.