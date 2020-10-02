10 блюд, знакомых каждому из нас, у которых неожиданно нашлись зарубежные аналоги

Окрошки, блины и кулебяки можно отведать не только дома или в ресторане, но и за границей во время гастрономического путешествия. И хотя заморские блюда часто отличаются от привычных нам, догадаться о родстве кушаний не составит особого труда даже самому непритязательному гурману.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что альтернативу вкусняшкам из детства можно найти даже в самых неожиданных местах.

Блины — индийское блюдо доса

Индийские блинчики доса, или досаи, — популярный завтрак в азиатских странах. Для приготовления блюда индийцы часто используют рисовую или чечевичную муку, что делает досаи более хрустящими, чем их аналог — знакомые нам блины. Часто индийские блинчики подаются в качестве хлеба или как гарнир к жареным цыплятам или рыбе.

Холодец — вьетнамское «стеклянное мясо»

Холодец, или студень, — древнее русское блюдо, которое по праву считается одним из самых экзотичных для иностранцев. Мало кто знает, но во Вьетнаме, Китае и Японии существует особый деликатес, который, как и русский холодец, состоит из желатина и бульона с добавлением мясных кусочков, — «стеклянное мясо». В такой азиатский холодец часто добавляют грибы, рыбное филе и даже мясные субпродукты — свиную кожу и потроха.

Окрошка — корейский холодный суп «Кукси»

Холодный суп «Кукси» — корейский аналог всеми любимой и знакомой окрошки. Главной фишкой этого блюда являются листья папоротника, которые добавляются в вегетарианский вариант супа, придавая ему легкий грибной вкус. Коричневый цвет блюду придают горячо любимый азиатами соевый соус и перемолотые с чесноком помидоры.

Голубцы — турецкая сарма

Турецкое блюдо сарма — абсолютный аналог всем знакомых голубцов, которые в восточных странах могут иметь не только разные формы и размеры, но и разнообразные варианты оберток. Так, турецкие голубцы могут быть завернуты не только в капусту, но и в виноградные листья.

Котлеты — итальянские Polpettone

Итальянские Polpettone — ближайший родственник наших котлет. Между блюдами есть только одна существенная разница — размер: недаром с итальянского Polpettone переводится как «большая котлета».

Кулебяка — итальянское блюдо кальцоне

У пирога с мясной начинкой тоже имеется свой собрат в жаркой Италии, где любители выпечки зовут его невероятно элегантно — кальцоне. По сути, кальцоне — это вариант закрытой пиццы, в которую добавляются томаты, салями и, конечно же, любимый итальянцами сыр моцарелла.

Пельмени — китайские баоцзы

Баоцзы — одно из самых популярных в Китае национальных блюд. Форма баоцзы очень похожа на форму наших пельменей, а вот их начинка может быть не только мясной, но и даже вегетарианской. Так, в Поднебесной ценятся баоцзы с тыквенной, грибной и капустной начинками.

Квас — перуанская чича морада

Известный перуанский напиток, чича морада, можно считать дальним родственником кваса уже хотя бы потому, что оба этих напитка изготавливаются из растительных ингредиентов. Однако если квас в домашних условиях можно сделать из солода или хлеба, то его перуанскую разновидность изготавливают из зерен особой фиолетовой кукурузы. Кроме того, в напиток андских индейцев добавляются еще и нарезанные яблоки.

Чебуреки — венесуэльская эмпанада

Эмпанада — блюдо из кукурузной муки с начинкой из мяса — невероятно популярна в Латинской Америке и США. Форма же этих латиноамериканских пирожков и их вкусовые качества ничем не отличаются от привычных нам чебуреков.

Щи — марокканский суп «Харирра»

«Харирра» — наваристый и очень сытный марокканский суп с мясом и томатами. Его состав очень похож на знакомые всем щи, однако подают это блюдо не с привычной нам сметаной, а с финиками и сушеным инжиром.