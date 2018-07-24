Жители северных стран считаются самыми счастливыми. И вот 7 ответов на вопрос, как им это удается

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Ежегодно жители северных стран попадают в топ самых счастливых людей на планете. Они не избалованы солнцем, климат оставляет желать лучшего, но тем не менее они вполне довольны жизнью и любят свою родину. И дело не только в покорившем весь мир скандинавском понятии «хюгге», означающем спокойную, размеренную жизнь в теплом уютном доме. Быть счастливым по-северному — это не просто развести огонь в камине и надеть свитер с оленями. У каждого скандинавского народа есть свой особый рецепт счастья.

Мы в AdMe.ru собрали для вас необычные термины из национальных языков, которые характеризуют хорошую, счастливую жизнь так, как понимают ее жители разных северных стран.

«Сису»: закаленный характер по-фински

Британское издание The Times в 2017 году включило финское понятие «сису» в список ключевых трендов родом из Скандинавии. Это слово невозможно точно перевести на русский, но примерно оно означает следующее: «если что-то должно быть сделано, то оно будет сделано». Любой ценой. «Сису» подразумевает стойкость, выносливость, храбрость, отсутствие лишних слов и чрезмерных эмоций.

Присядем и дадим спешке пройти мимо. Громкий голос — признак пустоты. Финские пословицы

Чтобы проникнуться духом «сису», The Times предлагает попробовать разговаривать сдержанно, без активной мимики и жестикуляции. Но дело, конечно, не в том, как говорить, а в том, чтобы говорить лишь по делу. «Сису» — это отсутствие пустой болтовни, жалоб и хвастовства. Благодаря философии «сису» финны так невозмутимо спокойны, упорны (иногда до упрямства), самодостаточны и высоко ценят равенство в обществе.

«Лагом»: чувство меры по-шведски

«Лагом» — это умение соблюдать в жизни баланс. Дословно это понятие переводится как «в самый раз, не слишком много или мало». «Лагом» пронизывает все шведское общество, включая экономику и ведение бизнеса. Настоящий «лагом» начинается тогда, когда человек навел порядок в своей жизни, он все держит под контролем и окружен такими же сознательными согражданами. Конечно, достичь этого непросто. Но если вам по душе концепция «лагом», начните с себя: умеренность и разумность еще никому не повредили.

Лагом-притча «Однажды старый кот повстречал молодого котенка, который бегал и крутился, пытаясь поймать свой собственный хвост. Старый кот спросил:

— Почему ты гоняешься за своим хвостом?

— Мне сказали, что мой хвост — это мое счастье, — ответил котенок. — Вот я и пытаюсь его поймать.

Старый кот улыбнулся и сказал:

— Когда я был молод, мне тоже сказали, что мое счастье в моем хвосте. И я тоже много дней бегал за своим хвостом, пытаясь схватить его. Я падал в изнеможении, потом вставал и снова пытался поймать свой хвост. Вконец отчаявшись, я просто пошел куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил?

— Что? — удивленно спросил котенок.

— Я заметил, что, куда бы я ни шел, хвост всюду следует за мной». Тору Вилле «Глюгге. Скандинавское счастье: пьем чаек в пижамке»

Автор книги «Глюгге. Скандинавское счастье: пьем чаек в пижамке» Тору Вилле рекомендует следующие способы стать счастливым благодаря «лагом»: следить за доходами и расходами, сократить потребление энергии, воды и производить меньше мусора, не покупать ненужные вещи, а старые использовать повторно.

«Арбайдстлед»: удовлетворение от работы по-датски

Умение получать удовольствие от работы — «арбайдстлед» — вот еще одна концепция счастья от датчан, ранее подаривших миру понятие «хюгге». Компания Universum ежегодно публикует результаты исследования, которое измеряет удовлетворенность людей своей работой в разных странах мира. И жители Скандинавских стран всегда попадают в топ самых довольных.

«Датчанину, которому врачи поставили диагноз „стресс“, местный муниципалитет может предоставить оплачиваемый отпуск продолжительностью до года, а затем предложить сокращенную рабочую неделю и бесплатные консультации психолога». Хелен Расселл "Хюгге, или Уютное счастье по-датски"

Чтобы достичь «арбайдстлед», ответьте себе честно: почему вы работаете именно в этом месте? Найдите плюсы в своей работе, наладьте отношения с коллегами и начальством, выполняйте свои обязанности добросовестно, совершенствуйте навыки. Если вам это кажется невозможным, пора подумать о смене деятельности. Ведь, как считают датчане, человек по-настоящему счастлив именно тогда, когда он с радостью идет на работу, а потом с радостью возвращается домой.

«Фрилуфтслив»: общение с природой по-норвежски

Философия «фрилуфтслив» заключается в том, что человеку обязательно нужно периодически оставаться один на один с природой, чтобы вернуться к своему истинному «я». И это не просто турпоход, это настоящее освобождение от суеты и рутины. Только вы с рюкзаком за плечами и природа. Простой физический труд на открытом воздухе также попадет в категорию «фрилуфтслив». Например, колка дров. Норвежец Ларс Миттинг, автор книги «Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе», считает колку дров чем-то вроде духовной практики. Эта книга стала мегапопулярной даже в Великобритании.

«В одинокой избушке Свой богатый улов я собираю; Есть очаг, табуретка и стол, Фрилуфтслив в моих мыслях». Генрих Ибсен "На высотах"

Вот как сами норвежцы советуют прочувствовать это состояние: «Никаких фотографий и постов в Facebook — просто поднимитесь на гору или погуляйте по лесу и сохраните эти впечатления только для себя». «Выключите телевизор, набейте свои карманы ветчиной и шоколадом и отправляйтесь в поход».

«Хезелехайд»: единение с близкими по-голландски

Голландия хоть и не относится к Скандинавским странам, тоже имеет очень колоритную концепцию счастья. Счастье по-голландски — это прежде всего единение с близкими. Время, проведенное в теплой компании близких, когда тебя понимают и поддерживают, называется «хезелехайд».

Прогулки с другом в темноте лучше, чем в одиночестве при свете. Не ходи за мной, я не могу привести тебя туда, куда тебе нужно. Не иди впереди меня, я не могу последовать за тобой. Просто иди рядом и будь моим другом. Голландские пословицы

Gezel в переводе с нидерландского — «товарищ, старый друг». Голландцы часто используют слово gezellig (уютный, приятный, дружелюбный). Места и вещи, дорогие сердцу, вызывающие светлые воспоминания, — это gesellig. Незабываемые долгожданные встречи с друзьями, которых давно не видел, — это тоже gesellig. Кстати, в Норвегии есть похожее понятие «косэли» — это приятный вечер в компании друзей с вкусной едой и зажженными свечами.

«Калсарикянни»: расслабление по-фински

«Калсарикянни» (или «калсарикяннит») — у финнов это вид досуга, когда человек решает остаться дома и немного выпить в одиночестве, надев нижнее белье или пижаму. Kalsarit — это вид одежды, напоминающий подштанники. Kännit — пьяный. Мир узнал о «калсарикянни» благодаря Министерству иностранных дел Финляндии, опубликовавшему специальные эмодзи, отражающие это и другие самобытные понятия финской национальной культуры. Когда вас куда-то зовут, а вам не хочется идти, ответьте, что решили посвятить вечер «калсарикянни».

«Из красок, находящихся на палитре выживания северянина, финн выбирает примитивное, однако по-светски непринужденное и вписывающееся во многие ситуации калсарикянни. Калсарикянни применимо в любой точке мира, в любой ситуации, в любом окружении и состоянии ума. Калсарикянни не требует крупномасштабных приготовлений. Калсарикянни обойдется сравнительно дешево и демократично. Калсарикянни — это не поза, не актерство, не притворство: о нем не постят атмосферные фоточки в Instagram. Калсарикянни — это правда жизни». Миска Рантанен "Калсарикянни. Финский способ снятия стресса"

Финнам вторят голландцы. У них есть понятие «никсен» — это умение просто расслабиться и побездельничать, не мучаясь угрызениями совести за праздно проведенное время. В современном мире, когда от нас всюду ждут высокой продуктивности, «никсен» отлично снимает стресс.

«Глюггаведур»: оптимизм по-исландски

«Глюггаведур» — так исландцы называют приятное чувство, когда за окном бушует ненастье, а ты сидишь в теплом уютном доме с чашечкой горячего напитка и спокойно взираешь на капризы природы. Для северных стран это особенно актуально, ведь даже летом здесь порой хочется одеться потеплее и предаться «глюггаведур».

Если вам не нравится погода, подождите 5 минут, и станет еще хуже. Хвали деву утром, погоду — вечером. Надо беречь тот дуб, под которым строишь свое жилье. Исландские пословицы

Все, что вам нужно для «глюггаведур», — это уютная домашняя одежда, любимая чашка с чаем или какао, окно и созерцательное настроение. Кто знает, может быть, именно в этом состоянии к вам придут самые светлые мысли.

Какая концепция северного счастья пришлась вам по душе больше всего?