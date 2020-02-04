Как простой электрик открыл приют, чтобы спасти тысячи собак и решить проблему, с которой не справилась целая страна

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Бывают особенные люди. Однажды они решают посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать этот мир лучше. Саша Пешич как раз такой: простой электрик, который поставил на кон все, чтобы помочь животным. В начале пути у него было только желание, сегодня — свой приют, где живут сотни спасенных им собак.

Мы в AdMe.ru не смогли отнестись равнодушно к этой истории и хотим поделиться ею с вами. Пусть на свете будет больше таких людей, как Саша.

Приют, где живет больше 750 собак

Саша всегда любил животных: подбирал брошенных щенков, чтобы потом пристроить их, подкармливал бездомных собак по соседству. В какой-то момент он заметил, как животные стали исчезать с улиц. Оказалось, что за дело взялись муниципальные власти, но проблему решили по-своему: организовали службу, которая отвечала за отлов, содержание или ликвидацию бродячих животных. Чтобы спасти жизни тех, кто еще оставался на улице, Саша организовал свой приют. Число обитателей постоянно росло — так пришла идея арендовать старые конюшни. Теперь в стенах бывшей конной школы спят сотни собак в ожидании чуда: что кто-то приедет и заберет их к себе домой, подарив любовь, заботу и новую семью.

И чудеса происходят. За 12 лет Саша проделал невероятную работу: он помог сотням собак найти новый дом, спас от смерти больше тысячи животных. У каждого пса своя история. Одни собаки попадают в приют щенками, других Саша спасает, вызволяя из условий, несовместимых с жизнью. Для всех он не только спаситель, но и психолог: учит снова доверять людям, помогает забыть о насилии, которому собаки подвергались на улице или дома.

Это Пудлица. Когда она только попала в приют, нелегко было разглядеть в ней чистокровного пуделя. Сегодня у нее новый дом и она полноценный член семьи.

Это Миа, теперь она живет в Швеции.

Такое колоссальное число бездомных собак появилось из-за того, что многие не воспринимают их как домашних любимцев и членов семьи, не проявляют сочувствия по отношению к ним. Для таких людей пес — это просто охранник на цепи во дворе или игрушка для детей. Как только поведение животного перестает устраивать хозяина, от собаки избавляются. Нужно время, и много времени, чтобы изменить отношение таких людей к собакам. И, конечно, важно, чтобы законы, наказывающие за подобное обращение с животными, действительно работали на практике.

Однако Саша не боится трудностей. На этом видео он спасает собачку, которая оказалась на крошечном островке посреди реки. С берега добраться до нее было сложно: ледяная вода не давала пройти вплавь, а сама река оказалась слишком мелкой в этом месте, чтобы подплыть на лодке. Прохожие звонили разным людям и организациям, но только Саша сразу же пришел на помощь и без раздумий сам полез за псом, рискуя собственной жизнью.

«Я простой электрик. Но не работаю по специальности. Приют забирает все мое время, потому что собакам нужно максимум внимания. Семья понимает меня, потому что тоже любит собак. Мы в хороших отношениях с бывшей женой, она тоже поддерживает меня. Вместе с сыном она помогает мне здесь, когда в этом есть необходимость. Работа в приюте делает меня счастливым и несчастным одновременно. Лучшая награда для меня — когда я вижу, что собака из моего приюта становится членом чей-то семьи и живет в хороших условиях». Саша Пешич

Как устроен приют

Собаки живут в помещениях бывшей конной школы. После некоторых изменений в приюте удалось поставить собачьи домики. В них можно прятаться от жары, ветра, дождя и снега. Еще часть собак обитает в сарае.

В течение дня собаки как минимум 8 часов гуляют по территории приюта. В их распоряжении 16 гектаров. На ночь собак прячут из-за опасений, что кто-то подбросит им отраву. Люди давно жалуются на приют: в темное время суток, особенно летом, оттуда доносится громкий лай. Саша опасается, что от жалоб недовольные соседи в любой момент перейдут к действиям.

Саша кормит собак выпечкой, которую покупает в пекарнях, и мясом, которое получает от мясных лавок. Когда позволяют финансы, дает им специализированный собачий корм. Для сравнения: чтобы накормить такое количество собак, нужно около 300 кг сухого корма в день. В месяц на это уходило бы примерно € 9 000.

Каждое животное здесь стерилизуют и вакцинируют, по мере возможностей чипируют. Так любой ветеринар, просканировав чип, будет знать, какая у четвероногого пациента история болезни.

Иногда волонтеры выгуливают собак за пределами приюта. Это очень важно: каждый новый маршрут — это путь из запахов, которые несут определенную информацию. Как и в случае с человеком, новые знания развивают мозг животного, улучшают настроение и снимают стресс, тем самым укрепляя работу иммунной системы.

Весь приют — это одна большая стая собак. Внутри нее существуют маленькие стаи. Собаки выстраивают отношения друг с другом в рамках отдельно взятой группы, но не так, как делают это люди. Например, у них не принято считаться с самым слабым членом стаи. Саша в этой непростой иерархии занимает место лидера общей стаи, и собаки согласны с таким порядком, как и с тем, что приходится жить всем вместе. Драки случаются очень редко , но работники приюта всегда рядом, чтобы разрешить конфликт.

Внутри нее существуют маленькие стаи. Собаки выстраивают отношения друг с другом в рамках отдельно взятой группы, но не так, как делают это люди. Например, у них не принято считаться с самым слабым членом стаи. Саша в этой непростой иерархии занимает место лидера общей стаи, и собаки согласны с таким порядком, как и с тем, что приходится жить всем вместе. , но работники приюта всегда рядом, чтобы разрешить конфликт. Когда в приют поступает новая собака, важно учесть, как она себя чувствует и как проявляет себя перед другими. Если она непугливая, то без проблем вписывается в коллектив. В противном случае нужно некоторое время, чтобы другие собаки приняли ее.

Самое сложное время — это зима. Но если животные сыты, за ними ухаживают и есть место, где можно всем сбиться в кучу, то можно пережить. Тяжелее всего это время года дается короткошерстным и пожилым собакам.

Каждое больное или раненое животное Саша забирает домой, где держит до тех пор, пока не вылечит до конца. Только после этого он возвращает собаку в приют к остальным.

Щенков в приюте нет. Саша держит их отдельно: сначала они должны пройти вакцинацию и окрепнуть достаточно для того, чтобы жить со взрослыми. Существуют разные возбудители, которые не страшны взрослым собакам, но могут быть смертельно опасны для щенят.

Как люди помогают приюту и на что уходят деньги

С каждым месяцем расходы растут: питание, услуги ветеринаров, лекарства, отопление и электричество, вода... Стабильности не бывает, все зависит от пожертвований людей и от того, какую сумму удастся собрать в каждом конкретном месяце. При этом у приюта есть регулярные статьи расходов и траты, которые заранее нельзя предсказать, например если вдруг собаке требуется срочная ветеринарная помощь. В среднем на одну собаку в месяц уходит от € 20. Сегодня приюту помогает несколько человек из Бельгии, а также ряд организаций. Люди, которые жертвуют деньги, оказывают наибольшую помощь, и благодаря им Саша старается приобрести все, что нужно для собак в текущий момент.

Это Зоран. Раньше он был бездомным, который по мере своих сил помогал бродячим собакам. Так он и познакомился с Сашей. Зоран пришел в приют и жил в нем, приглядывая за обитателями круглосуточно. Сегодня у него есть дом, который он делит с 70 собаками, продолжая работать плечом к плечу с Сашей. Существуют и другие люди, которые наряду с Сашей полноценно заняты решением разных вопросов в приюте. Саша выкраивает скромные суммы из пожертвований, чтобы периодически оплачивать их труд. Говорит, что ситуация в Сербии слишком сложная: всем нужно постоянно искать где-то деньги, чтобы свести концы с концами, поэтому своих коллег поддерживает как может.

Как помочь Саше и его питомцам?

Можно стать спонсором и каждый месяц переводить по паре евро в копилку приюта . Это здорово выручает Сашу: приют может увереннее планировать свою работу, зная, сколько денег точно получит в будущем месяце.

. Это здорово выручает Сашу: приют может увереннее планировать свою работу, зная, сколько денег точно получит в будущем месяце. Можно узнать больше о приюте на его сайте и выбрать там для себя собаку. У Саши и его коллег большой опыт в этом вопросе: они подскажут, как подготовиться к приему животного в семью, помогут в оформлении всех документов.

В конце концов, можно просто приехать в гости и предложить свою помощь. Приют находится в городе Ниш (Сербия) рядом с исторической крепостью.

Расскажите, как вы относитесь к собакам и кошкам из приютов, готовы ли взять такого питомца к себе домой?