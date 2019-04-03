Японская компания держит кошек-помощников, чтобы уменьшить стресс на работе. И это просто мечта

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Представьте, если бы каждый день был днем «возьми питомца на работу». А вот сотрудникам этой японской компании представлять не приходится. Помимо того, что им разрешают ежедневно приводить своих домашних любимцев в офис, некоторые из четвероногих друзей даже остаются там жить. Таким опытом из страны, известной своим трудоголизмом и проблемами социальной тревожности, стоит поделиться.

AdMe.ru рад рассказать, что в мире становится все больше людей, которые строят отношения с животными на основе крепкой дружбы и взаимопомощи.

Офисы в Ferray Corporation, токийской компании по интернет-решениям, похожи на любое другое современное рабочее место, за исключением одного момента: там полно кошек.

Менеджеры компании были обеспокоены уровнем стресса своих работников. Они понимали, что присутствие животных может помочь снизить тревожность. Но держать домашних питомцев дома многим сотрудникам запрещает закон — из-за крошечных размеров квартир в Токио.

Поэтому администрации пришла в голову идея доплачивать своим работникам, если те будут спасать кошек или забирать их из приюта. Животные будут жить в офисе, что позволит сотрудникам контактировать с ними и получать ежедневную «дозу» кошачьей милоты.

Идея моментально привлекла внимание сотрудников. Многие согласились участвовать в проекте и получили по 5 000 иен (около $ 45) за каждую кошку, которую забрали из приюта или с улицы. Некоторые привели даже не одно животное!

Решение было удачным: благодаря тому, что коллег-кошек запросто можно обнимать и гладить, производительность повысилась, уровень стресса снизился, а общение внутри офиса улучшилось, подтвердило руководство компании. Это то, что можно назвать «хорошей офисной культурой».

Может показаться, что люди от этого выиграли больше, чем животные. Но это совсем не так: кошки теперь живут безопасной и комфортной жизнью вдали от улиц. А самое главное, у них теперь есть дом и семья, гораздо большая, чем они могли себе представить.