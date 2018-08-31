Взгляните на 20+ животных, которые познали искусство пофигизма (Пес в реке — настоящий чемпион)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Стресс нарушает сон и память, а также приводит к сильному беспокойству. Избавиться же от него можно многими способами. Например, заедая неприятности. Но это точно не поможет сохранить фигуру. Еще один вариант — домашние питомцы: психологи уверены, что они помогают владельцам оставаться более спокойными и в целом лучше справляться со стрессовыми ситуациями. А потому в этой статье мы собрали фотографии животных, которые точно знают, что такое правильный отдых.

Мы в AdMe.ru уверены, что нам есть чему у них поучиться.

1. Нужно уметь расслабляться в любой ситуации

2. «Мой кот не совсем в курсе, как надо спать»

3. Курица, у которой все в порядке

4. Самое тихое местечко

5. Вот что значит фраза «расслабься и ни о чем не думай»

6. Так выглядит мордашка самого счастливого пса на свете

7. Кажется, он доволен

8. «Мой кот — самый фотогеничный в любое время дня и ночи»

9. Блаженство

10. «Белка влюбилась в моего отчима»

11. «Мой пес наслаждается своим первым отпуском»

12. Тот случай, когда хочется оказаться на месте этого песика

13. «Никогда, слышишь, никогда не отпускай мяч! Даже если спишь!»

14. «Этот утенок считает моего брата своей мамой»

15. Конспирация и расслабленность, уровень — кот

16. «Мой дедушка завел маленького щенка»

17. Хомячье сонное царство

18. Поза «кот»

19. Нашел укромное местечко

20. Не волнуйтесь, с ним все в порядке

21. «Наш кот четко заявил, что ему плевать на наши просьбы не залезать в ящик»

22. «Моя кепка — идеальный домик для морской свинки»

23. Главное, чтобы дождь не пошел

24. Тот случай, когда хочешь попить воды, но все кружки заняты

25. «Не успели сесть в машину, как он уснул»