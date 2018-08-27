Взгляните на 20 фото, в каждом из которых спрятана маленькая трогательная история

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Бытует мнение, что в нашей жизни уже ничего интересного не происходит, а за очередным зарядом положительных эмоций нужно отправляться в кино. Мы решили доказать вам обратное и нашли в интернете самые обычные пользовательские фотографии, каждая из которых могла бы стать основой для душещипательного фильма.

Перед просмотром этих фото AdMe.ru настоятельно советует взять платочек, чтобы смахивать навернувшиеся слезы. А какими они будут — от умиления, радости или сочувствия — решать именно вам.

В школе организовали экскурсию в дом престарелых, и эта девочка обнаружила там родную бабушку

«Это картина Джона Уильяма Уотерхауса „Душа розы“. Чтобы вышить ее крестиком, мне понадобилось 4 года»

"«Научи меня играть в бейсбол», — попросила моя дочь. «„Одевайся и жди во дворе“, — сказал я. А она для первой игры надела свое лучшее платье»

«Моя бабушка (на переднем плане) и ее сестра в конце 1940-х»

«Я нарисовал коттедж на монетке в 1 пенни»

«2 недели назад мы завели щенка. Сегодня начались занятия в колледже , и, пока я сидел на занятиях, друг прислал мне это фото»

«Моя тетя нашла целое поле подсолнухов, каждый из которых был почти в 2 раза выше ее роста. А в ней, на минуточку, 175 сантиметров»

«Именно так выглядят пальцы профессионального гитариста после гастрольного тура»

«Я часто путешествовал, пока не оказался частично парализованным из-за опухоли на позвоночнике. Спустя 5 лет после выздоровления я поднялся на свою любимую гору, чтобы повторить это старое фото»

«В 1976 году мой 18-летний папа сбежал из дома и 36 часов ехал на автобусе до Техаса, чтобы попасть на соревнования по верховой езде на быках»

«Мое первое фото с беспилотника. Кажется, покупка того стоила»

«На первом снимке — свадьба друга, на втором — моя. Он подсмотрел выражение моего лица и решил ответить тем же»

«У родителей сломалась стиральная машина. Я посмотрела видео на YouTube, купила нужную деталь и сама установила ее. Не поверите, все работает!»

Последним желанием отца было отвести дочь к алтарю в день ее свадьбы. Через 5 дней после этого он скончался

«Мне 13 лет, и я начинающий фотограф. Вот подсолнечник у моего дома. Ничего особенного, просто он мне нравится»

«Отчим вместе с мамой воспитывал меня с 9 лет, а сегодня я официально стала его дочкой. Он замечательный человек»

Кто бы мог подумать, что из библиотеки открывается такой волшебный вид на закат

«Сегодня наконец-то снял брекеты. Впервые за 28 лет я не стыжусь своей улыбки»

18 000 пазлов и целый год на кропотливую работу

«В старом сарае я нашел мою маленькую тренировочную скамью. Дедушка сделал ее 20 лет назад. Даже не могу описать, что это для меня значит»

Интересно, а какое фото показалось вам самым трогательным?