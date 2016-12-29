Вот какие подарки на Новый год получают сотрудники мировых компаний

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Подарки на Новый год принято дарить не только друзьям и родственникам, но и коллегам, ведь часто коллектив становится почти семьей. Особенно приятно получить презент от начальства как подтверждение того, что вклад в общее дело не остался незамеченным. AdMe.ru предлагает узнать, как своих сотрудников поздравляют руководители крупных компаний.

Apple

Компания Apple в преддверии новогодних праздников в прошлом году подарила сотрудникам наушники urBeats и 9-месячную подписку на стриминговый сервис Apple Music. В этом году работники корпорации получили футболки, на которых в оригинальной форме нанесена миссия компании.

Microsoft

Microsoft подарила своим сотрудникам игровую консоль Xbox One с мотивирующей надписью «Я сделал это». Оригинальность презента заключается в том, что приставки выпущены лимитированной серией — специально для работников корпорации.

Mail.Ru

Руководители Mail.Ru Group нестандартным образом поздравили сотрудников, залив к новогодним праздникам каток прямо в офисе компании. Ледовая площадка с интересным названием «Ничоси» общей площадью 325 кв. м была сооружена в спортзале. Также работникам были вручены теплые двусторонние жилетки с символикой компании.

Ferrari

Автогигант Ferrari предоставил сотрудникам возможность самостоятельно выбрать подарок и выдал по € 5 тыс. с декабрьской зарплатой с благодарностью за работу. Штат предприятия составляет 2 850 сотрудников.

Тинькофф Банк

Основатель банка от своего лица подарил 8 сотрудникам, работающим в компании со дня ее основания, автомобили BMW 5 серии. Таким образом он выразил признание подчиненным, которые стояли у истоков и помогли добиться успеха.

BuzzFeed

Сотрудники медиакомпании BuzzFeed как-то получили в преддверии новогодних праздников умные часы Apple Watch. Особая ценность презента заключалась в том, что модели, которые были подарены, вышли на рынок только спустя месяц после вручения.

Oracle

Американская компания Oracle, которая занимается производством программного обеспечения, старается, чтобы подарки были интересными и актуальными для каждого работника. Бывший сотрудник рассказывает, что на протяжении 9 лет он получал на Рождество продукты премиум-класса марки Harry & David, которая больше 100 лет производит пищевые товары для гурманов.

Hilcorp Energy

Щедрыми бонусами решил отблагодарить свой коллектив владелец нефтедобывающей компании Hilcorp Energy. Каждый из 1 381 сотрудника в конце прошлого года получил премию в размере до $ 100 тыс. (в зависимости от времени работы на предприятии). А 5 лет назад глава компании предоставил своим сотрудникам выбор: купить автомобиль за $ 50 тыс. или взять $ 35 тыс. на любые цели.

Cards Against Humanity

Создатели карточной игры «Карты против человечества» (Cards Against Humanity) решили подарить сотрудникам китайской фабрики, на которой выпускается игра, недельный оплачиваемый отпуск. При вручении презента возникли сложности, так как на этом заводе не существует формальной процедуры оформления отпуска. Тогда дарители арендовали фабрику на неделю, указав в договоре, что за это время сотрудники должны произвести «ничего».

Masterbulit

Американская компания Masterbulit, которая занимается производством техники для дома, решила помочь работникам отвлечься от суеты на время праздников. Руководство вручило каждому члену коллектива (примерно 100 человек) четырехдневную путевку на двоих в парк развлечений Walt Disney World.

Google

В этом году компания Google решила поздравить своих работников самым необычным и достойным образом. Если раньше на протяжении нескольких лет подарками были смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, то в этот раз корпорация от лица сотрудников сделала благотворительные взносы. В общей сумме было пожертвовано $ 30 млн, на которые была приобретена электронная техника для школ.