Вот что случается, когда твой тайный Санта — Билл Гейтс
Каждый год основатель Microsoft Билл Гейтс принимает участие в необычном проекте. Он добавляет листок со своим именем в шляпу и превращается в секретного Санту. И каждый год один из подписчиков Reddit получает подарок своей мечты от самого Билла Гейтса. AdMe.ru узнал, кто стал счастливчиком в этом году.
Аэрикс (Aerrix) вернулась домой после работы и увидела у входной двери гигантскую посылку.
«Я открыла коробку и увидела фотографию, у меня челюсть упала», — говорит Аэрикс.
С фотографии на нее смотрел сам Билл Гейтс.
Внутри коробки лежали заботливо подобранные подарки. Стало ясно, что Гейтс внимательно изучил профиль пользовательницы на сайте Reddit.
Например, варежки для нее и ее собаки по мотивам любимой видеоигры.
Эксклюзивная раритетная консоль Nintendo NES Classic Edition, чтобы играть в свою любимую игру.
Новый Xbox.
А к нему несколько эксклюзивных консолей.
Пара ограниченной серии игр и 4 золотые карточки на годовое членство Xbox Live.
Среди подарков была кулинарная книга, которую Билл подписал следующими словами:
«Аэрикс, так как ты родом из Луизианы и скучаешь по блюдам своего дяди, я подумал, тебе захочется попробовать несколько рецептов из этой книги».
Билл с помощью фотошопа добавил себя на фотографию Аэрикс рядом с ее мужем и собакой.
Миллиардер также перечислил пожертвование от имени Аэрикс в фонд организации Code.org, которая занимается популяризацией информационных технологий и образованием в этой области.
«Это что-то близкое мне и моему сердцу. Мой муж работает программистом, а брат получил степень в информационных технологиях», — говорит Аэрикс.
По материалам mashable.com