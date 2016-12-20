Вот что случается, когда твой тайный Санта — Билл Гейтс

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Каждый год основатель Microsoft Билл Гейтс принимает участие в необычном проекте. Он добавляет листок со своим именем в шляпу и превращается в секретного Санту. И каждый год один из подписчиков Reddit получает подарок своей мечты от самого Билла Гейтса. AdMe.ru узнал, кто стал счастливчиком в этом году.

Аэрикс (Aerrix) вернулась домой после работы и увидела у входной двери гигантскую посылку.

«Я открыла коробку и увидела фотографию, у меня челюсть упала», — говорит Аэрикс.

С фотографии на нее смотрел сам Билл Гейтс.

Внутри коробки лежали заботливо подобранные подарки. Стало ясно, что Гейтс внимательно изучил профиль пользовательницы на сайте Reddit.

Например, варежки для нее и ее собаки по мотивам любимой видеоигры.

Эксклюзивная раритетная консоль Nintendo NES Classic Edition, чтобы играть в свою любимую игру.

Новый Xbox.

А к нему несколько эксклюзивных консолей.

Пара ограниченной серии игр и 4 золотые карточки на годовое членство Xbox Live.

Среди подарков была кулинарная книга, которую Билл подписал следующими словами:

«Аэрикс, так как ты родом из Луизианы и скучаешь по блюдам своего дяди, я подумал, тебе захочется попробовать несколько рецептов из этой книги».

Билл с помощью фотошопа добавил себя на фотографию Аэрикс рядом с ее мужем и собакой.

Миллиардер также перечислил пожертвование от имени Аэрикс в фонд организации Code.org, которая занимается популяризацией информационных технологий и образованием в этой области. «Это что-то близкое мне и моему сердцу. Мой муж работает программистом, а брат получил степень в информационных технологиях», — говорит Аэрикс.