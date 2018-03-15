Волонтерам в приютах для животных скучать не приходится, и вот 20 умилительных фотодоказательств

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Волонтеры утверждают: бездомные животные не плохие, не глупые и не злые. Как правило, они брошены их собственными хозяевами, некоторые из них подвергаются издевательствам, многие живут на улицах годами. Но от этого они не менее прекрасны! Пройденные испытания, напротив, делают таких животных более преданными и ласковыми, стоит им только попасть к нужным людям. Да и в целом работа с животными — одна из самых благодарных, ведь нежность и счастье в глазах спасенных, наконец-то окутанных любовью созданий по-настоящему бесценны.

AdMe.ru считает, что в этом деле нельзя быть равнодушными и безответственными, поэтому собрал бесконечно трогательные снимки рабочих моментов волонтеров, и эти фото растопят даже самое черствое сердце.

«Вот такой пушистый малец попал в приют, где я работаю»

«В паблике местного приюта разместили это маленькое пушистое буррито»

«Этим летом я исполнила свою мечту и нянчилась с ленивцами»

«Местный приют опубликовал фото этих малышей в своем ФБ с подписью „Золотые апрельские капельки“»

Какой сладенький пирожочек! А сколько нежности в глазках!

Это Джинкис — ее вместе с братиком и сестренкой доставили в один из приютов. У нее генетические проблемы со зрением, которые привели к частичной слепоте. Но это не мешает ей наслаждаться жизнью!

Вот она, прекрасная жизнь волонтера

Иногда в обществах защиты животных очень сложно сосредоточиться на работе

«Я работаю в приюте для животных и иногда забираю к себе котят для ухода»

Махонькая белочка-альбинос

«Моя мама работает волонтером в одном из ОЗЖ. Сегодня она прислала мне это»

«Я фотографировал собак в приюте, и тут одна из них напала на меня»

«Волонтер в нашем местном приюте для кошек включил пылесос»

«Этому бобру годик, и он обнимает меня, потому что соскучился за зиму... А возможно, хочет мое яблоко»

«Я волонтер в приюте. Между этими братиком и сестричкой такие нежные чувства»

«Люблю свою работу. Это Ферби»

Малыш кенгуру

Посмотрите на этот 2-месячный комочек счастья! Его зовут Зандер

Два маленьких лупоглазых чуда Сандей и Вики из волонтерской организации Bats QLD

«Моя дочка ходит волонтером в местный приют и помогает кормить щенят»