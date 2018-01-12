Потерявшийся котенок в поисках хозяйки проехал 20 км на поезде. И нашел ее!

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Многие люди не способны пройти мимо потерявшегося животного. Они с радостью и обогреют, и накормят «потеряшку», и станут искать его хозяев. Однако есть животные, которые сами готовы отправиться на поиски потерявшегося дома, даже если для этого придется преодолеть значительное расстояние. Об одном из таких малышей AdMe.ru решил рассказать вам сегодня.

На железнодорожной станции Вуавр-ле-ле-Ман, расположенной во французской провинции Сарта, возле путей оказался вот такой котенок. Рядом с животным не было хозяев, а мимо него то и дело проходили приезжающие и отъезжающие люди, которые, увы, ничем не могли помочь малышу. К счастью, котенка заметил проводник одного поезда. Молодой человек по имени Гийом попытался отнести «беспризорника» в безопасное место, однако котенок не пожелал отдаляться от вокзала и следом за Гийомом вернулся на перрон.

Проводник опасался, что котенок может неожиданно выскочить на пути и попасть под колеса состава. Он предположил, что малыш прибыл на станцию в вагоне поезда, поэтому мужчина решил взять животное с собой в рейс, а информацию об этом разместил в Twitter. Гийом рассказал журналистам, что котенок (который, как выяснилось, был кошечкой) вел себя хорошо, лишь изредка подавал голос. Как видно на фото, героиня истории оказалась примерной пассажиркой и даже смогла посидеть в кабине машиниста. Таким образом она проехала больше 20 км. Но на конечной станции, в городе Ле-Ман, кошечке все-таки пришлось покинуть вагон. К счастью, история о ней в твиттере стала мегапопулярной, и хозяева путешественницы нашлись в тот же день. Они забрали любимицу и рассказали, что ее зовут Нуазетт. Этим Гийом поспешил поделиться со своим подписчиками.

Существует множество историй о том, как смышленные животые находили свой дом спустя недели или даже месяцы после расставания с хозяевами. Если с вашими любимцами происходило что-то подобное, пожалуйста, расскажите об этом, в комментариях.