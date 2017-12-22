20 примеров потрясающего преображения, после которых к женщинам вернулась вера в себя

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Гоар Аветисян — известный во всем мире визажист. Ее работы удивляют, а порой шокируют, ведь внешность моделей меняется до неузнаваемости. Нередко к мастеру обращаются женщины, которым нужен не просто макияж. Им не хватает веры в себя и свои силы, чтобы справиться с нелегкими испытаниями. И Гоар, как хороший доктор, помогает им без страха снова посмотреть себе в глаза, расправить плечи — и продолжить путь к победе. AdMe.ru восхищается талантом и большим сердцем этой девушки и предлагает посмотреть ее новые работы. Если у вас появится хоть капля скептицизма или возникнет вопрос о стоимости — вас ждет видео в конце статьи.

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