12 детей и тренер провели 17 дней под землей. Не все верили в их спасение, но случилось чудо

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Радостные новости пришли из Таиланда, где успешно прошла операция по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры. Благодаря мастерству и храбрости тайских ВМС — «морских котиков» (Thai Navy SEAL) и аквалангистов из других стран все 12 мальчиков и их тренер были благополучно выведены на поверхность.

AdMe.ru стали известны некоторые подробности этой истории, которая, вопреки всем опасениям, завершилась благополучно.

Дети и их тренер отправились на экскурсию в пещеру Кхао Луанг, что находится в горном парке в тайской провинции Чианграй, но внезапно оказались в ловушке из-за затопления, вызванного начавшимися раньше времени муссонными дождями. Выйти из пещеры самостоятельно у группы не было шансов: они зашли слишком глубоко, а снаряжения для подводного плавания, как и опыта поведения в подобных ситуациях, у них, разумеется, не было.

Спасатели обнаружили мальчиков и их тренера через несколько дней, но вывести всех на поверхность немедленно не получилось, так как дожди почти полностью затопили коридоры пещеры, оставив нетронутыми лишь небольшие участки. Причем вода постоянно прибывала, а кислорода оставалось все меньше.

В первую очередь спасательные службы приступили к откачке воды, а также к обеспечению запертой в пещере группы продовольствием, одеялами и кислородом. Это было сложной и опасной для жизни задачей: коридоры пещеры в некоторых местах сужались до 40 см и были до потолка заполнены водой, так что через них можно было проплыть (или, скорее, протиснуться) только в водолазном костюме, толкая перед собой баллоны с кислородом.

Тайским военным предстояло решить, как действовать дальше. Ведь затопленные коридоры пещеры оказались труднопроходимыми даже для военных водолазов из-за сильных течений, кромешной тьмы и тех самых узких участков, полностью заполненных мутной водой. Что уж говорить о подростках, у которых вовсе не было подобного опыта: многие из них совсем не умели плавать и не знали, как правильно дышать под водой.

В итоге, несмотря на огромную опасность, было решено вывести детей из пещеры, не дожидаясь, пока понизится уровень воды. Принимая во внимание сезон дождей, это ожидание могло бы занять не один месяц, и кто знает, чем бы в итоге обернулось заключение в душной пещере. Каждого мальчика сопровождало двое водолазов, первый из которых нес баллон с кислородом, которым подросток дышал через маску.

В спасательной операции было задействовано около 100 дайверов, в том числе и иностранных. Тайские "морские котики" разместили на своей странице в фейсбуке рисунок, на котором в виде животных представлены все, кто принимал участие в спасении детей. Например, белый слон - это губернатор провинции, лягушки - дайверы мирового класса, лось - спасатели из Швеции, дракон - команда по откачке воды, панда - китайские дайверы и так далее.

Как мы уже говорили, в некоторых местах спасателям приходилось буквально проползать сквозь узкие тоннели, заполненные водой, и точно таким же образом выводить через них детей, многие из которых не умеют плавать и тем более нырять с аквалангом. Можно только догадываться, как тяжко им всем пришлось, ведь даже при одном взгляде на эти кадры у некоторых людей может начаться паника.

К сожалению, не обошлось без жертв. Один из спасателей, 38-летний Саман Кунан (Saman Kunan), погиб при доставке кислорода в пещеру. Аквалангисту самому не хватило кислорода, в результате чего он потерял сознание, и спасти его не удалось. Этот герой пожертвовал своей жизнью ради спасения 13 человек.

Тысячи людей по всему миру молились о спасении тайских подростков, и их просьба была услышана. Все 12 мальчиков и их тренер были благополучно выведены из западни, причем их спасение заняло 3 дня.

Индийские школьники держат в руках фотографии, снятые в тайской пещере, и плакат с надписью «О Боже, спаси восходящих футбольных звезд».

В настоящее время все бывшие пленники злополучной пещеры находятся в госпитале, их жизням больше ничто не угрожает. Как рассказали официальные представители медицинского учреждения, у подростков сильный иммунитет и, что самое главное, они сильны духом.

Жители Таиланда празднуют освобождение футбольной команды.

По словам тайских военных, они сами до конца не понимают, как им удалось провести такую сложную операцию. То ли победила сила науки, то ли случилось чудо, а возможно, произошло и то и другое вместе.

Как бы там ни было, давайте все вместе поблагодарим спасателей за самоотверженность и высочайший профессионализм. И пусть таких людей будет на свете побольше, а несчастных случаев - поменьше.