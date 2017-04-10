В молодости, чтобы выжить, Сильвестр Сталлоне продал свою собаку за $ 40

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Путь к успеху всегда непрост. Так, Сильвестру Сталлоне на заре карьеры пришлось пожертвовать самым ценным из того, что у него было — своей собакой. Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо этой истории, тем более что у нее было замечательное продолжение.

Сейчас Сталлоне 70 лет. Когда ему было 26, он был одинок и никому не известен. В то время у него были только одни брюки, а ходил он в дырявых ботинках — денег на новые не было. Тогда он только начал писать сценарий к «Рокки». Единственным его другом был пес по кличке Буткус. Работая над сценарием, Сталлоне почти не выходил из дома, и пес в то время был единственным, с кем он общался.

«Пес Буткус — мой лучший друг, моя опора, — вспоминает Сильвестр Сталлоне, —тот, кто всегда смеялся над моими шутками, поднимал мне настроение и был единственным, кто любил меня за то, кто я есть. Мы были оба худые, вечно голодные, жили в какой-то комнатке над автобусной остановкой. Именно там я начал писать сценарии». Но дела шли все хуже, настало время, когда у Сталлоне не было денег на еду ни для себя, ни для собаки. Единственным выходом было продать пса. Покупатель дал за него 40 долларов.

Однако про Буткуса он не забыл и дал себе слово вернуть его, когда появится возможность. «В один прекрасный день мне удалось продать сценарий „Рокки“, и я решил выкупить Буткуса обратно, — рассказывает теперь уже известный актер. — Его новый хозяин знал, что я в отчаянии, и назначил цену в 15 тысяч долларов. Пес стоил каждого пенни!»

Актер добавляет: «Хоть я и добился большого успеха и был благословлен, я как будто скучаю по этим холодным утренним прогулкам с моим четвероногим другом! Мы действительно проводили вместе 24 часа в сутки, были неразлучны. Можно сказать, это самый лучший друг, я любил его, и у меня никогда больше не будет такой собаки...»