В Лондоне бездомный не дал замерзнуть влюбленным. И вот что они сделали

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Для доброго дела так мало нужно — оглядеться по сторонам и поделиться тем, что у тебя есть. Так и сделал лондонский бездомный, когда 22-летние Шарлотт Эллис и Тейлор Уолдон морозной ночью оказались на улице рядом с ним. Редакция AdMe.ru делится с вами теплой историей, которая согрела сразу трех человек этой холодной зимой.

Шарлотт и Тейлор опоздали на последний поезд и были вынуждены дожидаться следующего в течение четырех часов на январском морозе.

К ним подошел бездомный мужчина, который назвался Джоуи, и предложил им свое пальто и одеяло: «Возьмите, сегодня холодно, а вам еще долго ждать».

Молодые люди приняли помощь, а в ответ пригласили Джоуи к себе домой, чтобы он смог помыться, выспаться и поесть.

Джоуи подумал, что они шутят, но Шарлотт отказалась уезжать без него. В результате они очень сдружились, и девушка решила рассказать эту историю в фейсбуке.

Сотни тронутых такой добротой пользователей поделились постом Шарлотт, но были и те, кто посчитал молодых людей сумасшедшими. Шарлотт написала: «Люди судят, не разобравшись. Все, что ему было нужно, — это немного веры в него. Нельзя считать людей плохими только из-за того, что они оказались на улице. Они такие же, как я или вы».

Друзья пары подарили Джоуи телефон и новую одежду, а уже через 5 дней Шарлотт и Тейлор помогли ему найти работу. Шарлотт написала в своем фейсбуке: «Я надеюсь, что люди поймут, насколько легко сделать жест, который изменит чью-то жизнь».