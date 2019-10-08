В Киеве появился супергерой из мусора: если люди выбрасывали что-то мимо урны, куча хлама «оживала» и бежала за ними

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Компания MacPaw устроила на улицах Киева оригинальный и поучительный пранк. Они придумали супергероя по имени Джанкмен (от англ. Junkman — «человек-мусор»), который ревностно следит за чистотой и порядком на улицах города. Видео с розыгрышем, созданное при поддержке агентства Bangbang.Family, быстро облетело сеть и вызвало большой резонанс.

Мы в AdMe.ru в восторге от идеи ребят, поэтому попросили их рассказать нашим читателям об этом нестандартном проекте.

«Мы уже давно запустили челлендж #CleanMyCity, когда сотрудники выходят в город и убирают мусор, но масштабной огласке он не предавался. А потом у нас появилась идея создать глобальную кампанию для привлечения внимания одновременно и к бренду CleanMyMac, и к экопроекту CleanMyCity. При этом хотелось, чтобы она была минимально рекламной и максимально запоминающейся. И мы подумали: как сделать так, чтобы проблему (и гору отходов) было невозможно игнорировать? А что, если сам мусор будет напоминать о себе? Так наша куча мусора „ожила“ и превратилась в супергероя. Она пугала, смешила, удивляла, но точно не оставалась без внимания. Каждый раз, когда люди выкидывали что-то не в урну, а в груду отходов, Джанкмен бросался догонять нарушителей».

«Мы готовились к агрессии и недовольству, но негатива от людей было на удивление мало. Некоторые выглядели изумленно и растерянно, но после того, как мы рассказывали о смысле пранка, давали нам позитивные отзывы. Еще оказалось, что жители Киева не из пугливых: кто-то убегал, а кто-то с интересом рассматривал выпрыгнувшую из ниоткуда кучу мусора. Дети же радостно брали за руку Джанкмена и кружились, а многие даже охотно обнимались с героем».

«Мы надеемся, что этим роликом мы никого не оставили равнодушными к проблеме мусора. Теперь прохожий, перед тем как выбросить что-то в неподходящем месте, задумается, стоит ли так поступать. Наша компания продолжит инициативу CleanMyCity, которая, мы уверены, будет только набирать обороты».

А как вы относитесь к таким пранкам? Как бы себя вели, если бы вас напугала куча мусора?